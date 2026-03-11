Speziell entwickelte 1,6T-Ethernet-KI-Workload-Emulationsplattform von Keysight validiert KI-Fabrics der nächsten Generation Die Plattform reduziert Risiken, Kosten und Entwicklungszeit durch realistische Emulation von KI-Workloads und rechenzentrumsfähige Skalierbarkeit über neue 224G-Lanes. Böblingen, 11. März 2026  Keysight Technologies stellt AresONE 1600GE vor, eine skalierbare 1,6T-Ethernet-KI-Workload-Emulationsplattform, die zur Validierung von KI-Fabrics der nächsten Generation entwickelt wurde, die über neue 224G-SerDes (elektrische Lanes) betrieben werden. Die Lösung ermöglicht es Herstellern von Netzwerkgeräten und Halbleiterchips, Hyperscalern und Betreibern von KI-Rechenzentren, großangelegte KI-Rechenknoten zu emulieren und KI-Fabrics vor und nach der Bereitstellung zu validieren.



Da KI-Workloads ein rasantes Wachstum bei Scale-up- und Scale-out-Netzwerken verursachen, vollzieht die Branche derzeit einen Umstieg auf höhere Datenraten und eine erhöhte KI-Switch-Radix (Anzahl der Ports an einem Switch) durch Fan-out von 800GE- und 1600GE-Ports, wodurch die Effizienz der KI-Struktur verbessert und die Netzwerkebenen reduziert werden. Die Validierung neuer Designs für diese Geschwindigkeiten stellt jedoch eine große Herausforderung dar, darunter die Link-Integrität über 224G-Lanes, das Verhalten bei Überlastung durch Mikrobursts und die realistische Emulation der kollektiven Kommunikation von KI.



Um diesen Herausforderungen zu begegnen, kombiniert die speziell entwickelte AresONE 1600GE-Plattform eine hochdichte 1,6T-Architektur mit der KAI DC Builder-Software (Keysight AI Data Center Builder) und liefert damit eine realistische Emulation von KI-Workloads, die zur Validierung von KI-Fabrics der nächsten Generation erforderlich ist. Mit KAI DC Builder emuliert die Plattform reale KI-Workloads, darunter mehrere Full-Stack-RoCEv2-Verbindungen und eine Vielzahl von kollektiven Kommunikationsmustern. Teams können wichtige Fabric-KPIs unter Bedingungen bewerten, die Produktivumgebungen sehr nahe kommen, während die integrierte Datenerfassung und -analyse die Transparenz verbessert und Ingenieuren dabei hilft, die Fabric-Leistung zu optimieren.



Durch die Vereinheitlichung von KI-Workload-Emulation, Validierung der Bitübertragungsschicht sowie Traffic- und Protokolltests in einer einzigen Plattform bietet der AresONE 1600GE: Validierung von KI-Rechenzentren und Netzwerken in großem Maßstab: Ermöglicht die Bewertung der Implementierung von KI-Fabrics unter Verwendung realer KI-Workloads und GPU-Cluster-Emulation bei hohen Geschwindigkeiten. Testet GPUs, KI-NICs und Beschleuniger vor und nach der Implementierung, misst die Auswirkungen des Netzwerks auf die Bearbeitungszeit und bewertet die Leistungsisolierung, den Lastausgleich und die Überlastungskontrolle, um die KI-Trainingsleistung zu optimieren.



Ermöglicht die Bewertung der Implementierung von KI-Fabrics unter Verwendung realer KI-Workloads und GPU-Cluster-Emulation bei hohen Geschwindigkeiten. Testet GPUs, KI-NICs und Beschleuniger vor und nach der Implementierung, misst die Auswirkungen des Netzwerks auf die Bearbeitungszeit und bewertet die Leistungsisolierung, den Lastausgleich und die Überlastungskontrolle, um die KI-Trainingsleistung zu optimieren. Hochdichte OSFP 1600-Hardwarearchitektur: Die Rack-Mount-Plattform bietet vier OSFP 1600-Ports, die flexible Fan-Out-Konfigurationen von 1 × 1600GE, 2 × 800GE, 4 × 400GE oder 8 × 200GE über elektrische 224G SerDes-Lanes unterstützen und so die Einrichtung von Verbindungen und die Validierung von großvolumigem Datenverkehr in einem einzigen skalierbaren System ermöglichen.



Die Rack-Mount-Plattform bietet vier OSFP 1600-Ports, die flexible Fan-Out-Konfigurationen von 1 × 1600GE, 2 × 800GE, 4 × 400GE oder 8 × 200GE über elektrische 224G SerDes-Lanes unterstützen und so die Einrichtung von Verbindungen und die Validierung von großvolumigem Datenverkehr in einem einzigen skalierbaren System ermöglichen. Vollständige Validierung von der Bitübertragungsschicht bis hin zur KI-gesteuerten Daten- und Steuerungsebene: Unterstützt die Validierung optischer und elektrischer Verbindungen, Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) und physikalisches Codierungsverhalten sowie die vollständige Analyse von Layer-2/3-Protokollen und Datenverkehr innerhalb einer Plattform  unter Berücksichtigung von Signalintegrität, Protokollverhalten und Anwendungsleistung.



Unterstützt die Validierung optischer und elektrischer Verbindungen, Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) und physikalisches Codierungsverhalten sowie die vollständige Analyse von Layer-2/3-Protokollen und Datenverkehr innerhalb einer Plattform  unter Berücksichtigung von Signalintegrität, Protokollverhalten und Anwendungsleistung. Skalierbares, für Rechenzentren geeignetes Systemdesign: Hochleistungsfähige Rechenleistung und Speicher ermöglichen automatisierte, reproduzierbare Tests, eine nahtlose Integration von Labor und Rechenzentrum sowie eine hohe Zuverlässigkeit beim täglichen Betrieb über Entwicklungs- und Validierungszyklen hinweg.



Hochleistungsfähige Rechenleistung und Speicher ermöglichen automatisierte, reproduzierbare Tests, eine nahtlose Integration von Labor und Rechenzentrum sowie eine hohe Zuverlässigkeit beim täglichen Betrieb über Entwicklungs- und Validierungszyklen hinweg. Einbindung von Keysight IxNetwork: Emuliert hochskalierte Layer-2/3-Protokolle und Datenverkehr mit Lane-Geschwindigkeit und bietet Entwicklern so mehr Transparenz, um Probleme früher zu erkennen und die Marktreife von Produkten zu beschleunigen. Alan Weckel, Gründer und Technologieanalyst der 650 Group, sagte: Der Markt verlagert sich rasch von grundlegenden Trainingsmodellen hin zu Inferenz- und Agentenmodellen. Der Markt für KI-Netzwerke (Scale-up, Scale-out, Scale-across und Front-end) wird bis 2030 ein Volumen von fast 200 Milliarden US-Dollar erreichen, angeführt von einem Rekordwachstum bei 800G- und 1,6T-Ethernet. Der Übergang zu 1,6T wird der größte und schnellste Zyklus sein, den die Branche je gesehen hat. Die zusätzlichen KI-Validierungssoftwarefunktionen von Keysight in Verbindung mit der AresONE 1600GE-Hardware werden Kunden dabei helfen, diese neue Marktchance zu nutzen.



Ram Periakaruppan, Vice President und General Manager von Keysights Network Test and Security Solutions, sagte: Da die KI-Workloads weiter zunehmen, erreichen Rechenzentren Geschwindigkeiten und Komplexitäten, die die Branche noch nie zuvor gesehen hat. Mit AresONE 1600GE bietet Keysight Hyperscalern und anderen KI-Innovatoren eine praktische, bewährte Möglichkeit, Netzwerkgeräte und -infrastruktur der nächsten Generation unter realen Bedingungen zu validieren, was einen schnelleren Einsatz mit größerer Zuverlässigkeit und deutlich weniger Risiken ermöglicht.



Weitere Informationen Produktseite: AresONE 1600GE



AresONE 1600GE Datenblatt: AresONE 1600GE Datenblatt Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.



