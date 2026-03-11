|Speziell entwickelte 1,6T-Ethernet-KI-Workload-Emulationsplattform von Keysight validiert KI-Fabrics der nächsten Generation
|Die Plattform reduziert Risiken, Kosten und Entwicklungszeit durch realistische Emulation von KI-Workloads und rechenzentrumsfähige Skalierbarkeit über neue 224G-Lanes.
|Böblingen, 11. März 2026 Keysight Technologies stellt AresONE 1600GE vor, eine skalierbare 1,6T-Ethernet-KI-Workload-Emulationsplattform, die zur Validierung von KI-Fabrics der nächsten Generation entwickelt wurde, die über neue 224G-SerDes (elektrische Lanes) betrieben werden. Die Lösung ermöglicht es Herstellern von Netzwerkgeräten und Halbleiterchips, Hyperscalern und Betreibern von KI-Rechenzentren, großangelegte KI-Rechenknoten zu emulieren und KI-Fabrics vor und nach der Bereitstellung zu validieren.
Da KI-Workloads ein rasantes Wachstum bei Scale-up- und Scale-out-Netzwerken verursachen, vollzieht die Branche derzeit einen Umstieg auf höhere Datenraten und eine erhöhte KI-Switch-Radix (Anzahl der Ports an einem Switch) durch Fan-out von 800GE- und 1600GE-Ports, wodurch die Effizienz der KI-Struktur verbessert und die Netzwerkebenen reduziert werden. Die Validierung neuer Designs für diese Geschwindigkeiten stellt jedoch eine große Herausforderung dar, darunter die Link-Integrität über 224G-Lanes, das Verhalten bei Überlastung durch Mikrobursts und die realistische Emulation der kollektiven Kommunikation von KI.
Um diesen Herausforderungen zu begegnen, kombiniert die speziell entwickelte AresONE 1600GE-Plattform eine hochdichte 1,6T-Architektur mit der KAI DC Builder-Software (Keysight AI Data Center Builder) und liefert damit eine realistische Emulation von KI-Workloads, die zur Validierung von KI-Fabrics der nächsten Generation erforderlich ist. Mit KAI DC Builder emuliert die Plattform reale KI-Workloads, darunter mehrere Full-Stack-RoCEv2-Verbindungen und eine Vielzahl von kollektiven Kommunikationsmustern. Teams können wichtige Fabric-KPIs unter Bedingungen bewerten, die Produktivumgebungen sehr nahe kommen, während die integrierte Datenerfassung und -analyse die Transparenz verbessert und Ingenieuren dabei hilft, die Fabric-Leistung zu optimieren.
Durch die Vereinheitlichung von KI-Workload-Emulation, Validierung der Bitübertragungsschicht sowie Traffic- und Protokolltests in einer einzigen Plattform bietet der AresONE 1600GE:
Ram Periakaruppan, Vice President und General Manager von Keysights Network Test and Security Solutions, sagte: Da die KI-Workloads weiter zunehmen, erreichen Rechenzentren Geschwindigkeiten und Komplexitäten, die die Branche noch nie zuvor gesehen hat. Mit AresONE 1600GE bietet Keysight Hyperscalern und anderen KI-Innovatoren eine praktische, bewährte Möglichkeit, Netzwerkgeräte und -infrastruktur der nächsten Generation unter realen Bedingungen zu validieren, was einen schnelleren Einsatz mit größerer Zuverlässigkeit und deutlich weniger Risiken ermöglicht.
Weitere Informationen
|Über Keysight Technologies
Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.