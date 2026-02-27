Keysight demonstriert gemeinsam mit Samsung NR-NTN-LEO-Mobilitätstests als Vorbereitung für Satelliten-Mobilfunk-Implementierungen Die End-to-End-Validierung von NR-NTN befasst sich mit Mobilität, Handover und der Abstimmung mit dem Bereitstellungszeitplan von Starlink. Böblingen, 27. Februar 2026  Keysight Technologies wird auf dem Mobile World Congress 2026 in Zusammenarbeit mit dem System LSI Business von Samsung Electronics die laborbasierte Validierung von Geräten für NR-NTN (New Radio Non-Terrestrial Networks) vorführen. Die Demo wird Testfunktionen präsentieren, die auf geplante Satelliten-Einsätze in der niedrigen Erdumlaufbahn (LEO) abgestimmt sind, darunter Starlink Direct to Cell.



Da Satellitenkonnektivität zu einem integralen Bestandteil der 5G-Entwicklung und zukünftiger 6G-Netzwerke wird, müssen Chipsatz- und Gerätehersteller die NR-NTN-Leistung rechtzeitig vor einer großflächigen Einführung validieren. Satellitensysteme in niedrigen Erdumlaufbahnen bringen neue Herausforderungen mit sich, darunter schnelle Bewegungen, häufige Handover, dynamische Verbindungsbedingungen und strenge Positionierungsanforderungen. Da in der frühen Entwicklungsphase kein Zugang zu Live-Satellitennetzwerken besteht, benötigen Unternehmen präzise laborbasierte Methoden, um Mobilität, Servicekontinuität und Durchsatzleistung unter realistischen Betriebsbedingungen im Labor zu bewerten.



Die NTN-Netzwerkemulatorlösungen von Keysight bilden die Eigenschaften von LEO-Satelliten in einer kontrollierten Laborumgebung nach. Die MWC-Demo integriert den 5G-Netzwerkemulator von Keysight mit einem Samsung NR-NTN-Modem, um die Mobilität von Satelliten und Geräten, die Kontinuität der Dienste und MIMO-Konfigurationen (Multiple-Input, Multiple-Output) mit höherem Durchsatz unter Parametern zu validieren, die auf Starlink-Einsatzszenarien abgestimmt sind.



Die Demo zeigt auch die Positionierungs-Emulationsfunktionen von Keysight, die durch die kürzliche Übernahme von Spirent verbessert wurden. PNT Xe ermöglicht eine genaue Positionierung auf Basis des globalen Navigationssatellitensystems als Teil eines End-to-End-Validierungs-Workflows.



Jungwon Lee, Executive Vice President des System LSI Modem Development Teams bei Samsung Electronics, sagte: NR-NTN stellt das Modemdesign vor neue technische Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf Mobilität, Handover und Link-Anpassung in LEO-Umgebungen. Diese Demo mit Keysight ermöglicht es uns, die Leistung des NR-NTN-Modems unter repräsentativen Satellitenbedingungen zu validieren und so die Bereitschaft für zukünftige satellitengestützte 5G-Dienste sicherzustellen.



Peng Cao, Vice President und General Manager der Wireless Test Group von Keysight, sagte: Die direkte Satellitenverbindung zu Geräten entwickelt sich vom Konzept zum praktischen Einsatz, sodass eine frühzeitige End-to-End-Validierung von NR-NTN unerlässlich ist. Unsere laborbasierten Live-Anwendungstests bieten dem Ökosystem eine reproduzierbare Methode zum Nachweis der Interoperabilität und Leistung, wodurch Risiken und Markteinführungszeiten reduziert werden und die Anwender auch außerhalb der terrestrischen Netzabdeckung verbunden bleiben.



