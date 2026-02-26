Keysight und Ericsson ermöglichen die Validierung der Pre-6G-Interoperabilität Die Zusammenarbeit demonstriert Full-Stack-Pre-6G-Interoperabilitätstests unter Verwendung realer Netzwerkinfrastruktur und Geräte. Böblingen, 26. Februar 2026  Keysight Technologies und Ericsson haben gemeinsam die Interoperabilität zwischen einer Pre-6G-Basisstation (gNB) von Ericsson und Prototypen von Pre-6G-Geräten mithilfe der WaveJudge Wireless Analyzer Lösungen von Keysight geprüft und validiert. Die Ergebnisse zeigen, dass Pre-6G-Interoperabilitätstests mit realer Netzwerkinfrastruktur und realen Geräten möglich sind, was die frühzeitige Validierung neuer 6G-Konzepte im Zuge der Weiterentwicklung von Standards unterstützt. Die Kooperation wird live auf dem Mobile World Congress Barcelona 2026 vorgestellt.



Mit Beginn der Standardisierungsbemühungen für 6G muss die Industrie zunehmend frühe Implementierungen anhand sich weiterentwickelnder Spezifikationen validieren. In den vorbereitenden 6G-Systemen werden neue Konzepte wie cm-Wellen-Spektrum, größere Kanalbandbreiten von bis zu 400 MHz, Massive MIMO und verbesserte Protokolleffizienz untersucht. Interoperabilitätstests zwischen Prototyp-Basisstationen und Geräten sind aufgrund unterschiedlicher Designentscheidungen und Interpretationen der Entwürfe der Standards besonders komplex, was es schwierig macht, die Ursachen für Leistungs- oder Signalprobleme zu identifizieren.



Keysight begegnet diesen Herausforderungen mit seinen WaveJudge Wireless Analyzer-Lösungen, die als unabhängige Drittanbieterlösung zur Dekodierung und Analyse der Signale sowohl vom gNB als auch vom UE dienen. WaveJudge hebt Diskrepanzen zwischen erwartetem und tatsächlichem Verhalten hervor und ermöglicht so eine schnellere Identifizierung und Behebung von Problemen zwischen Anbietern. Die Lösung bietet detaillierte mehrschichtige Analysen und KPI-Einblicke, mit denen Entwickler die Verbindungsleistung bewerten, erweiterte Funktionen überprüfen und die Vorteile neuer 6G-Technologien quantifizieren können.



David Bjore, Vice President und Head of RAN Software & Compute Platforms, Business Area Networks, Ericsson, sagte: Die Erreichung der Interoperabilität ist ein wichtiger Meilenstein für unser 6G-Programm. Durch die Zusammenarbeit mit Keysight konnten wir Probleme effizienter lösen und tiefere Einblicke in die Leistung neuer 6G-Konzepte gewinnen.



Lucas Hansen, Vice President und General Manager, Wireless Devices und Operators bei Keysight, sagte: Eine frühzeitige Validierung ist für die Weiterentwicklung der nächsten Generation von Mobilfunktechnologien von entscheidender Bedeutung. Durch die enge Zusammenarbeit mit Ericsson ermöglichen wir die frühzeitige Erforschung neuer Ideen parallel zum Prozess der Standardentwicklung. Die WaveJudge-Lösungen von Keysight helfen dabei, Probleme schnell zu identifizieren und den Weg unserer Kunden von der Forschung bis zur praktischen Umsetzung zu beschleunigen.



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen.



