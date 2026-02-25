Presse Informationen online:   6546
Keysight führt PAM3-Signalisierung mit neuer GDDR7-Transmitter-Konformitätslösung für Grafikspeicher der nächsten Generation ein
Verkürzt die Standardvalidierungszyklen des Joint Electron Device Engineering Council für Grafik- und KI-Systeme, die Hochgeschwindigkeits-Speicherschnittstellen erfordern.
Böblingen, 25. Februar 2026  Keysight Technologies hat eine neue Lösung für die Konformitätsprüfung von GDDR7-Transmittern (Graphics Double Data Rate 7) vorgestellt, die die Validierung der JEDEC-Standards (Joint Electron Device Engineering Council) für Grafik- und KI-Anwendungen (Künstliche Intelligenz) beschleunigt.

Die steigende Nachfrage nach Hochleistungscomputern, Gaming- und KI-Plattformen veranlasst Speicher- und GPU-Anbieter dazu, GDDR7 einzusetzen. Diese Umstellung bringt jedoch erhebliche Herausforderungen bei der Validierung mit sich. Die Umstellung bei GDDR7 von der herkömmlichen NRZ- auf die PAM3-Codierung (Pulse Amplitude Modulation) ermöglicht eine höhere Bandbreite bei gleichzeitig geringerer Komplexität der Kanäle, erfordert jedoch neue Testansätze, um die Signalintegrität und Interoperabilität bei sehr hohen Datenraten sicherzustellen. Mit der GDDR7-Transmitter-Testlösung beseitigt Keysight diesen Engpass und ermöglicht es Unternehmen, Designs zu validieren und gleichzeitig die Markteinführungszeit zu verkürzen.

Die Keysight GDDR7-Transmitter-Testlösung besteht aus der Software D9370GDDC, die auf der Oszilloskop-Serie UXR von Keysight läuft und die Fehlersuche und Charakterisierung von GDDR7-Transmitter-Designs automatisiert, um die Einhaltung der JEDEC JESD239-Spezifikationen sicherzustellen. In Kombination mit dem InfiniiMax Ultra Probe Amplifier (25 GHz) ermöglicht die Lösung eine genaue PAM3-Signalanalyse und Timing-Messungen, sodass Entwickler Hochgeschwindigkeits-Speichertransmitter-Designs für GPUs und Speichergeräte der nächsten Generation validieren und optimieren können.

Zu den wichtigsten Vorteilen der Keysight GDDR7-Konformitätstestlösung gehören:
  • Validiert die PAM3-Signalübertragung unter realen Bedingungen: Erweiterte Messungen des Signal-Rausch- und Verzerrungsverhältnisses (SNDR) berücksichtigen Übersprechen, sodass Entwickler Probleme mit der Signalintegrität erkennen und beheben können.
  • Reduziert Validierungszeit und -risiko: Automatisierte Konformitätstests machen manuelle Einstellungen und Konfigurationen überflüssig und liefern konsistente, reproduzierbare Messungen für elektrische Eigenschaften, Timing, Jitter und Augendiagramme. So können Teams die JESD239-Konformität schneller und mit weniger Fehlern erreichen.
  • Zuverlässige Entwicklung mit 48 Gbit/s: Ein niedriger Rauschpegel ermöglicht eine genaue Jitter-, elektrische und Timing-Analyse der PAM3-Codierung, sodass Anwender die Hochgeschwindigkeits-Schnittstellen der nächsten Generation zuverlässig validieren und Leistungsziele schneller erreichen können.
Die GDDR7-Testlösung kann mit dem UXR-Oszilloskop von Keysight und dem InfiniiMax Ultra Probe Amplifier MX0025A (25 GHz) für System-Debugging, -Validierung und -Charakterisierung kombiniert werden.

Dr. Joachim Peerlings, Vice President und General Manager, Network and Datacenter Solutions, Keysight, sagte: Durch die Einführung präziser, PAM3-fähiger SNDR-Messungen für die GDDR7-Konformität hilft Keysight der Industrie, Validierungszyklen zu verkürzen, Interoperabilitätsrisiken zu reduzieren und trotz immer komplexerer Kanäle eine verlässliche Bandbreite zu bieten.

Weitere Informationen
Über Keysight Technologies

Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.
 

Datum: 25.02.2026 09:30
Nummer: KP_2618_GDDR7
Die auf einem Keysight UXR-Oszilloskop ausgeführte GDDR7-Transmitter-Konformitätstestsoftware D9370GDDC beschleunigt den Transmittertest durch die Automatisierung der Konformitätsvalidierung und ermöglicht so schnellere und genauere Testergebnisse.

Keysight setzt mit SNDR-Messungen, die die PAM3-Signalübertragungsleistung unter Berücksichtigung von Übersprechen und komplexen Systemherausforderungen validieren, neue Maßstäbe und ermöglicht so zuverlässige Innovationen im Hochgeschwindigkeitsbereich.
Keysight Technologies
Deutschland GmbH
Herrenberger Strasse 130
71034 Böblingen

Andrea Mueller
E-Mail: andrea.mueller@keysight.com
MEXPERTS AG
Wildmoos 7
82266 Inning am Ammersee

Matthias Heise
Tel.: +49 (0)8143 59744-20
E-Mail: matthias.heise@mexperts.de
