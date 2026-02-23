Neue Infiniium XR8-Oszilloskope von Keysight beschleunigen digitale Hochgeschwindigkeits-Validierungs- und Konformitätstests Die Architektur der nächsten Generation bietet schnellere Analysen, klarere Erkenntnisse und ein kompaktes Design, um tagelange digitale Validierungen auf wenige Stunden zu verkürzen. Böblingen, 23. Februar 2026  Keysight Technologies hat seine Echtzeit-Oszilloskope der nächsten Generation Infiniium XR8 vorgestellt, die für die Beschleunigung von Hochgeschwindigkeits-Digital- und Konformitätstests entwickelt wurden und gleichzeitig mehr Effizienz und Einblicke für die moderne Elektronikentwicklung bieten.



Da sich Schnittstellenstandards wie USB, DisplayPort und DDR rasant weiterentwickeln und in Bezug auf Geschwindigkeit und Komplexität immer anspruchsvoller werden, sehen sich Entwickler mit engeren Margen, höheren Datenraten und verkürzten Zeitplänen konfrontiert. Diese Herausforderungen führen zu längeren Validierungszyklen, geringerer Störfestigkeit und zunehmenden Einschränkungen im Labor. Das Infiniium XR8 begegnet diesen Herausforderungen mit einer völlig neuen Hardware- und Softwarearchitektur, die für die heutigen Hochgeschwindigkeits-Digitalanwendungen und neuen Standards optimiert ist und Entwicklerteams dabei unterstützt, tagelange Tests auf wenige Stunden zu verkürzen.



Das XR8 integriert eine neu entwickelte Front-End-ASIC-Technologie sowie eine integrierte ADC- und DSP-Digital-Engine, um die Signalintegrität zu gewährleisten, die Zeitgenauigkeit zu verbessern und konsistente, reproduzierbare Messungen für Hochgeschwindigkeits-Seriell-, Speicher- und Mixed-Signal-Designs zu liefern. Diese Funktionen sind für die Fehlerbehebung und Validierung moderner Hochgeschwindigkeitsschnittstellen unerlässlich, bei denen bereits geringfügige Beeinträchtigungen der Signalqualität direkte Auswirkungen auf die Systemleistung und die Konformitätsmargen haben können.



Eine neu gestaltete mechanische Architektur verbessert die Benutzerfreundlichkeit zusätzlich, indem sie den Stromverbrauch des Systems senkt, die thermische Effizienz verbessert und die Geräuschentwicklung bei kompakter Bauweise minimiert. Entwickler können leistungsstarke Oszilloskope in Laboren mit begrenztem Platzangebot und in dichten Validierungsumgebungen einsetzen und dabei einen stabilen, geräuscharmen Betrieb gewährleisten.



Das XR8 basiert auf der neuen Infiniium 2026-Softwareplattform von Keysight und bietet schnellere Antwortzeiten, verbesserte Stabilität und optimierte Arbeitsabläufe für digitale Hochgeschwindigkeits- und Konformitätstests. Die moderne Nutzererfahrung bietet flexible Signalfenster, eine verbesserte Visualisierung und Produktivitäts-Tools wie Drag-and-Drop-Funktionalität und einen integrierten SCPI-Recorder. Dank optimierter Multithread-Verarbeitung und Speicherverwaltung können Entwickler die Messtechnik von Keysight voll ausschöpfen und profitieren von einer verbesserten Jitter-Zerlegung, PAM-Analyse und fortschrittlicher Entzerrung für tiefere Einblicke und schnellere Validierung.



Zusammen ermöglichen die neue Hardware- und Softwarearchitektur:



Maximierte Testmarge und Signalintegrität



Ein intrinsischer Jitter von nur 13 fs (rms) und ein Grundrauschen von unter 130 µV bei einer Bandbreite von 8 GHz sorgen für außergewöhnliche Genauigkeit und eine gleichbleibende Konformitätsmarge, sodass Hochgeschwindigkeitsschnittstellen wie USB4v2, DisplayPort 2.1 und DDR5 zuverlässig validiert werden können.



Beschleunigte Effizienz bei Konformitätstests



Eine neue digitale ADC- und DSP-Engine in Kombination mit der Infiniium 2026-Software verkürzt die Erfassung, Analyse und Berichterstellung auf bis zu ein Drittel, wodurch Validierungszyklen drastisch verkürzt und der gesamte Testdurchsatz verbessert werden.



Kompakt, leise und flexiblerer Einsatz im Labor



Geringerer Stromverbrauch, verbessertes thermisches Design und reduzierte Geräuschentwicklung schaffen eine kleinere, flexiblere Plattform, die näher am Prüfling positioniert werden kann und gleichzeitig komfortable, ablenkungsfreie tägliche Engineering-Workflows unterstützt.



Jun Chie, Vice President, Keysight Product Management, sagte: Unsere Kunden stehen unter enormem Druck, immer komplexere Hochgeschwindigkeits-Designs innerhalb enger Zeitpläne zu validieren. Das Infiniium XR8 ist eine direkte Antwort auf diese Herausforderung: Es bewahrt die Signalgenauigkeit, beschleunigt Compliance-Workflows und reduziert Laborbeschränkungen in einer einzigen, optimierten Plattform. Es geht darum, Entwicklern Zeit, Vertrauen und Produktivität zurückzugeben, wenn sie diese am dringendsten benötigen.



Weitere Informationen Datenblatt: Infiniium XR8 Oszilloskope



Whitepaper: Reducing High-Speed Digital Validation Bottlenecks Through Efficient Workflows Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2026 by Mexperts AG