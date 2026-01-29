Testlösung von Keysight für die Koexistenz von Funktechnologien beschleunigt Konformität und Innovation Die intelligente, skalierbare Plattform hilft Entwicklern, regulatorische Risiken zu reduzieren und die Leistung von Wireless-Geräten in überfüllten HF-Umgebungen schneller zu validieren. Böblingen, 29. Januar 2026  Keysight Technologies hat seine neue Wireless Coexistence Test Solution vorgestellt, eine automatisierte und standardkonforme Plattform, mit der Entwickler die Leistung von Wireless-Geräten in zunehmend überfüllten HF-Umgebungen schnell und reproduzierbar validieren können.



Da Wireless-Geräte in den Bereichen Gesundheitswesen, Unterhaltungselektronik und Industrie immer mehr Verbreitung finden, stehen Entwickler unter zunehmendem Druck, die Zuverlässigkeit des Betriebs auch bei Störungen nachzuweisen  sowohl um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen als auch um die Leistungsfähigkeit in der Praxis sicherzustellen. Die neue Lösung von Keysight begegnet dieser Herausforderung durch die Automatisierung von Wireless-Koexistenz-Tests, die Reduzierung manueller Einrichtungsvorgänge, die Verbesserung der Reproduzierbarkeit und die frühzeitige Erkennung von Risiken während der Entwicklung.



In regulierten Märkten wie dem für medizinische Geräte hängt die Zuverlässigkeit der Funktechnik direkt mit der Patientensicherheit und der behördlichen Zulassung zusammen. Die US-amerikanische Food and Drug Administration empfiehlt Herstellern, das Risiko der Funkkoexistenz zu bewerten, wobei die Richtlinien auf ANSI C63.27 als anerkanntes Bewertungsframework verweisen. Diese Tests manuell durchzuführen, ist jedoch zeitaufwendig, komplex und schwer reproduzierbar. Die Wireless Coexistence Test Solution von Keysight automatisiert die Präkonformitätstests gemäß ANSI C63.27 und hilft Teams dabei, Interferenzrisiken früher zu erkennen, Nacharbeiten zu reduzieren und sich besser auf Einreichungen bei den Aufsichtsbehörden vorzubereiten.



Die Wireless Coexistence Test Solution umfasst eine integrierte Bibliothek mit fast hundert vordefinierten Testszenarien gemäß ANSI C63.27, mit denen Entwickler alle drei Stufen  von Basisinterferenzen bis zu komplexen Mehrsignalumgebungen  effizient ausführen können, ohne benutzerdefinierte Testaufbauten von Grund auf neu erstellen zu müssen. Um reale HF-Bedingungen nachzubilden, integriert die Lösung einen Breitband-Vektor-Signalgenerator, der einen Bereich von 9 kHz bis 8,5 GHz abdeckt, auf 110 GHz skalierbar ist, Modulationsbandbreiten von bis zu 250 MHz (erweiterbar auf 2,5 GHz) bietet und über einen HF-Anschluss verfügt, der bis zu acht virtuelle Signale unterstützt.



Die auf OpenTAP, einem plattformübergreifenden Open-Source-Testsequenzer, basierende Lösung bietet skalierbare, konfigurierbare Tests über eine benutzerfreundliche GUI und eine offene Architektur, sodass Entwickler benutzerdefinierte Signale hochladen und Testpläne offline im Simulationsmodus validieren können. Die Lösung optimiert den gesamten Testablauf durch sequenzielle Automatisierung, reduziert die Testzykluszeit um über 50 Prozent und verlagert den Schwerpunkt von der Einrichtung auf die Verhaltensanalyse des Prüflings. Zusammen sorgen diese Funktionen dafür, dass Entwickler die Forschung und Entwicklung beschleunigen, die Konformität sicherstellen und sicherere, zuverlässigere Wireless-Geräte liefern können.



Zusätzlich zur Testplattform bietet Keysight auch Beratungsleistungen an, um Teams dabei zu unterstützen, wichtige Leistungsindikatoren wie Latenz, Durchsatz, Jitter und Paketfehlerrate (PER) zu definieren, zu verfolgen und zu messen  zugeschnitten auf bestimmte Geräte und Anwendungsfälle.



Han Sing Lim, Vice President und General Manager der General Electronic Measurement Division von Keysight, sagte: Wireless Coexistence Testing ist nicht mehr optional  es ist unerlässlich, um Produktsicherheit, Leistung und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten. Mit unserer neuen Wireless Coexistence Test Solution können Entwickler ANSI C63.27-konforme Tests automatisieren, Entwicklungszyklen verkürzen und frühzeitig Einblicke in die Leistung ihrer Geräte in realen HF-Umgebungen gewinnen. Das ist ein intelligenterer und schnellerer Weg für die Forschung und Entwicklung, der iterative Tests in realen Anwendungsfällen und Szenarien ermöglicht.



