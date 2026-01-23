Keysight treibt die Zukunft der E-Mobilität mit Testlösungen für Hochleistungs- und Megawatt-Laden voran Neue Testlösungen für Ladetechniken beschleunigen die Entwicklung der Hochleistungs- und Megawatt-Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge der nächsten Generation und erfüllen gleichzeitig die sich weiterentwickelnden globalen Standards. Böblingen, 23. Januar 2026  Keysight Technologies hat heute zwei neue Testlösungen für das Laden von Elektrofahrzeugen (EV) vorgestellt, die den Trend der Branche zu Hochleistungs- und Megawatt-Ladestationen unterstützen. Angesichts der zunehmenden Elektrifizierung und der immer komplexer werdenden Ladeanwendungen helfen diese Lösungen Herstellern und Ingenieuren, die Entwicklung zu beschleunigen, die Zuverlässigkeit sicherzustellen und die sich weiterentwickelnden globalen Standards zu erfüllen.



Die rasante Elektrifizierung treibt die Nachfrage nach moderner Ladeinfrastruktur voran, die alles abdeckt  vom Schnellladen für Personenkraftwagen bis zum Laden im Megawattbereich für Schwerlasttransporte und gewerbliche Flotten. Gleichzeitig sehen sich Entwickler und Hersteller aufgrund von Interoperabilitätsproblemen, strengen Sicherheitsanforderungen und der Notwendigkeit, sich an sich weiterentwickelnde internationale Standards wie MCS, CCS, ISO 15118, GB/T und CHAdeMO anzupassen, mit zunehmender Komplexität konfrontiert. Ohne umfassende und skalierbare Tests riskieren Hersteller Entwicklungsverzögerungen, kostspielige Redesigns und inkonsistente Leistungen in der Praxis.



Keysight begegnet diesen Herausforderungen mit zukunftsfähigen Testlösungen, die leistungsstarke Hardware, softwaredefinierte Skalierbarkeit und Standardkonformität vereinen. Die neuen Lösungen bieten Flexibilität und Skalierbarkeit, sodass Kunden ihre Entwicklung beschleunigen und neuen Testanforderungen immer einen Schritt voraus sein können.



Das Megawatt Charging Discovery System SL2600A ermöglicht die Validierung von Megawatt-Ladesystemen der nächsten Generation für Schwerlastanwendungen und unterstützt Spannungen bis zu 1.500 V und Ströme bis zu 1.500 A. Dank seiner modularen, erweiterbaren Architektur können Entwickler sowohl Elektrofahrzeuge als auch Ladestationen in einem einzigen System testen, was die Flexibilität erhöht und die Gesamtbetriebskosten senkt. Das SL2600A wurde mit Blick auf zukünftige Standards wie NACS und CCS entwickelt und trägt dazu bei, die Bereitschaft für sich weiterentwickelnde Ladeökosysteme sicherzustellen und gleichzeitig langfristige Investitionen in die Testinfrastruktur zu schützen.



Ergänzend dazu bietet das verbesserte Scienlab Charging Discovery System SL1047A  High-Power Series eine software-skalierbare Leistung ab 400 A und 1.000 V, die ohne Hardware-Austausch auf bis zu 800 A und 1.500 V erweitert werden kann. Mit Unterstützung für alle globalen Ladestandards, einschließlich der vollständigen Konformität mit GB/T 2024, ermöglicht das System umfassende Konformitäts- und Interoperabilitätstests für weltweite EV-Ladeökosysteme. Es bietet außerdem verbesserte Testfunktionen für die Ladekommunikation mit erheblichen Verbesserungen und erweiterten Funktionen, um den immer komplexer werdenden Anforderungen an das Laden von Elektrofahrzeugen gerecht zu werden.



Zusammen helfen diese Lösungen den Anwendern, Entwicklungsrisiken zu reduzieren, die Markteinführungszeit zu verkürzen und zuverlässige, normkonforme Ladesysteme für Elektrofahrzeuge der nächsten Generation bereitzustellen.



Luis Hurtado, PhD und Chief Technology Officer bei Milence, sagte: Um den Übergang zu nachhaltigem Schwerlastverkehr voranzutreiben, benötigen wir Ladelösungen, die schnell, skalierbar und zukunftsfähig sind. Unsere Partnerschaft mit Keysight hilft uns dabei, sicherzustellen, dass unsere Infrastruktur vom ersten Tag an den höchsten Standards entspricht.



Thomas Götzl, Vice President und General Manager für Keysights Automotive & Energy Solutions, sagte: Der Übergang zu Hochleistungs- und Megawatt-Ladetechnologie ist ein entscheidender Moment für die Elektromobilitätsbranche. Unsere neuesten Testlösungen geben Herstellern und Entwicklern das Vertrauen, schnell Innovationen zu entwickeln und zuverlässige Ladesysteme zu liefern, die globalen Standards entsprechen. Diese Produktvorstellung unterstreicht Keysights Engagement für die Zukunft der Elektromobilität und die Unterstützung eines nachhaltigen Verkehrssystems.



Weitere Informationen Produktseite: Megawatt Charging Discovery System SL2600A



Produktseite: Scienlab Charging Discovery System SL1047A  High-Power Series Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.



