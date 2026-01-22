Keysight beteiligt sich am Airbus UpNext SpaceRAN-Demonstrator zur Förderung von 5G-NTN-Innovationen Keysight bietet fortschrittliche Emulationslösungen zur Unterstützung von Bodentests der 5G-Fähigkeiten nicht-terrestrischer Netzwerke, die künftig an Bord eines Airbus-Satelliten in einer erdnahen Umlaufbahn unter Beweis gestellt werden sollen. Böblingen, 22. Januar 2026  Keysight Technologies ist stolz darauf, seine Mitarbeit am Airbus UpNext SpaceRAN-Demonstrator bekannt zu geben, einer richtungsweisenden Initiative, die sich mit den Möglichkeiten von 5G-Nicht-Terrestrischen Netzwerken (NTN) unter Verwendung fortschrittlicher softwaredefinierter Satellitentechnologie sowohl am Boden als auch im Orbit befasst.



Die rasante Entwicklung von 5G NTN steht vor erheblichen technischen Herausforderungen, darunter die nahtlose Integration zwischen terrestrischen und nicht-terrestrischen Netzwerken, eine hohe Zuverlässigkeit beim Mobilitätsmanagement und die Aufrechterhaltung einer leistungsstarken Konnektivität über dynamische Satellitenbahnen hinweg. Diese Hürden sind entscheidend für die Realisierung einer globalen Abdeckung, einer Kommunikation mit geringer Latenz sowie zukünftiger Breitband- und Direct-to-Handheld-5G-Dienste aus dem Weltraum.



Im Rahmen der bodengestützten Demonstration stellt Keysight wichtige Messtechniklösungen bereit, darunter Satellitenkanalemulation (PROPSIM) und Nutzersegmentemulation (UeSim) sowie die dazugehörige Software. Diese Tools werden dazu beitragen, wichtige 5G-NTN-Anwendungsfälle wie Beam-Handover, Gateway-Handover und Mobilitätsmanagement zwischen terrestrischen und nicht-terrestrischen Netzwerken zu validieren.



Der Airbus UpNext SpaceRAN-Demonstrator wurde entwickelt, um sowohl Breitband- als auch Direct-to-Handheld-5G-NTN-Fähigkeiten zu erforschen. Das Projekt wird mit dem Einsatz einer fortschrittlichen regenerativen Nutzlast auf einem Airbus-Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn (LEO) abgeschlossen, der über eine integrierte Signalverarbeitung und integrierte gNodeB-Funktionalität verfügt, um einen effizienten und flexiblen Netzwerkbetrieb im Weltraum zu ermöglichen.



Diese Zusammenarbeit ist Teil einer umfassenderen Initiative zur Förderung nicht proprietärer, souveräner und standardisierter Konnektivitätslösungen, die eine nahtlose Integration zwischen terrestrischen und nicht-terrestrischen Netzwerken ermöglichen. Keysight schließt sich einer ausgewählten Gruppe von Branchenführern an, die gemeinsam mit Airbus an der Schaffung eines interoperablen Ökosystems arbeiten, das die Zukunft der globalen Kommunikation unterstützt.



Eric Taylor, Vice President, Aerospace, Defense and Government Solutions bei Keysight, sagte: Die Teilnahme am Airbus UpNext SpaceRAN-Demonstrator ist ein Beweis für unser Engagement, die Zukunft des satellitengestützten 5G voranzutreiben. Unsere Messtechniklösungen sind darauf ausgelegt, die Zuverlässigkeit und Leistung von Netzwerken der nächsten Generation sicherzustellen, und wir sind stolz darauf, Airbus bei diesem wegweisenden Schritt hin zu einem standardisierten 5G NTN aus dem LEO zu unterstützen.



Thierry Locquette, Vice President of Sales, Europe bei Keysight Technologies, sagte: Keysight ist seit Langem fest in Europa verwurzelt und verfügt über lokale Forschungs-, Entwicklungs-, Entwickler- und Serviceteams, die eng mit Kunden und Partnern in der gesamten Region zusammenarbeiten. Unsere Zusammenarbeit mit Airbus im Bereich SpaceRAN spiegelt unser Engagement für die Stärkung der Führungsrolle und technologischen Souveränität Europas in den Bereichen fortschrittliche Konnektivität, Luft- und Raumfahrt sowie 5G-Innovation wider. Durch die Kombination von globalem Fachwissen mit starker lokaler Umsetzung tragen wir dazu bei, dass die nächste Generation nicht-terrestrischer Netzwerke in enger Abstimmung mit den europäischen Prioritäten entwickelt, validiert und eingesetzt wird. Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.



