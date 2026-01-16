|Machine Learning Toolkit von Keysight beschleunigt die Bauelement-Modellierung und PDK-Entwicklung
|Durch künstliche Intelligenz/Machine Learning gesteuerte Modellierung verkürzt die Markteinführungszeit für eine schnellere Entwicklung von DTCO-Anwendungen und beschleunigt die Modellparameter-Extraktion für fortschrittliche Knoten, RF- und Leistungsanwendungen.
|Böblingen, 16. Januar 2026 Keysight Technologies hat das neue Machine Learning Toolkit in der aktuellen Keysight Device Modeling Software Suite vorgestellt. Diese neue Lösung reduziert die Entwicklungs- und Extraktionszeit von Modellen von Wochen auf Stunden und ermöglicht so eine schnellere Bereitstellung von Process Design Kits (PDK) und Design Technology Co-Optimization (DTCO)-Anwendungen.
Die Halbleiterindustrie befindet sich in einem rasanten Wandel, der durch fortschrittliche Architekturen wie Gate-All-Around-Transistoren (GAA), Materialien mit großer Bandlücke wie GaN und SiC sowie heterogene Integrationsstrategien wie Chiplets und 3D-Stapelung vorangetrieben wird. Diese Innovationen steigern zwar die Leistung, bringen jedoch auch komplexe Herausforderungen bei der Modellierung und Parameterextraktion mit sich. Herkömmliche Arbeitsabläufe basieren auf physikalischen kompakten Modellen und manueller Parameterextraktion, wodurch Entwickler gezwungen sind, Hunderte von miteinander verbundenen Parametern über mehrere Betriebsbedingungen hinweg anzupassen ein Prozess, der Wochen dauern kann und oft nur mit Mühe zu optimalen Ergebnissen führt. Angesichts immer knapperer Zeitpläne sind schnellere, vorausschauendere und automatisierte Modellierungslösungen auf Basis künstlicher Intelligenz/Machine Learning (KI/ML) mittlerweile unverzichtbar.
Das neue Machine Learning Toolkit von Keysight mit einem ML-Optimierer, automatischen Extraktionsabläufen und Dienstprogrammen innerhalb von Device Modeling MBP 2026 begegnet diesen Herausforderungen durch die Einführung eines Frameworks, das fortschrittliche neuronale Netzwerkarchitekturen mit ML-basierter Optimierung kombiniert. Mit diesem Toolkit kann die automatische Extraktion die Schritte zur Parameterextraktion von über 200 auf weniger als 10 reduzieren, wodurch die PDK-Bereitstellung beschleunigt, DTCO automatisiert und die Markteinführungszeit verkürzt wird.
Wesentliche Merkmale und Vorteile:
Durch den Einsatz von KI-/ML-gestützten Modellen ermöglicht Keysight Halbleiterunternehmen, Innovationen zu beschleunigen, Entwicklungsrisiken zu reduzieren und sich in einem sich schnell entwickelnden Markt einen Wettbewerbsvorteil zu sichern. Weitere Informationen unter Keysight Device Modeling Solutions.
Weitere Verbesserungen bei anderen Bauelement-Modellierungslösungen von Keysight:
