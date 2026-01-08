Softwarelösung von Keysight sorgt für zuverlässigen Einsatz von KI in sicherheitskritischen Anwendungen Die integrierte Lösung unterstützt die Entwicklung und Wartung von KI, die Inferenz in der Praxis sowie die Überwachung von Datenabweichungen und Leistung. Böblingen, 8. Januar 2026  Keysight Technologies hat heute den AI Software Integrity Builder vorgestellt, eine neue Softwarelösung, die die Validierung und Wartung von KI-basierten Systemen revolutionieren soll, um deren Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Angesichts zunehmender regulatorischer Kontrollen und einer immer komplexer werdenden KI-Entwicklung bietet die Lösung eine transparente, anpassungsfähige und datengestützte Qualitätssicherung für KI in sicherheitskritischen Umgebungen wie der Automobilindustrie.



KI-Systeme agieren als komplexe, dynamische Einheiten, doch ihre internen Entscheidungsprozesse bleiben oft undurchsichtig. Diese mangelnde Transparenz stellt Branchen wie die Automobilindustrie, die Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften nachweisen müssen, vor erhebliche Herausforderungen. Entwickler haben Schwierigkeiten, die Grenzen von Datensätzen oder Modellen zu ermitteln, während neue Standards  wie ISO/PAS 8800 für die Automobilindustrie und der AI Act der EU  Erklärbarkeit und Validierung vorschreiben, ohne klare Methoden vorzugeben. Fragmentierte Toolchains verkomplizieren die technischen Arbeitsabläufe zusätzlich und erhöhen das Risiko von Konformitätslücken.



Der Keysight AI Software Integrity Builder bietet ein einheitliches, lebenszyklusbasiertes Framework, das eine Antwort auf die entscheidende Frage gibt: Was geschieht innerhalb des KI-Systems und wie kann ich sicherstellen, dass es im Betrieb sicher funktioniert? Die Lösung versorgt Entwicklerteams mit den für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erforderlichen Nachweisen und ermöglicht die kontinuierliche Verbesserung von KI-Modellen. Im Gegensatz zu fragmentierten Toolchains, die nur einzelne Aspekte des Tests von KI-Systemen abdecken, umfasst der integrierte Ansatz von Keysight die Analyse von Datensätzen, die Validierung von Modellen, Tests unter realen Bedingungen und die kontinuierliche Überwachung.



Zu den wesentlichen Funktionen des Keysight AI Software Integrity Builder gehören: Datensatzanalyse: Analysiert die Datenqualität mithilfe statistischer Methoden, um Verzerrungen, Lücken und Inkonsistenzen aufzudecken, die die Modellleistung beeinträchtigen könnten.



Analysiert die Datenqualität mithilfe statistischer Methoden, um Verzerrungen, Lücken und Inkonsistenzen aufzudecken, die die Modellleistung beeinträchtigen könnten. Modellbasierte Validierung: Erklärt Modellentscheidungen und deckt versteckte Zusammenhänge auf, sodass Entwickler die Muster und Grenzen eines KI-Systems verstehen können.



Erklärt Modellentscheidungen und deckt versteckte Zusammenhänge auf, sodass Entwickler die Muster und Grenzen eines KI-Systems verstehen können. Inferenzbasiertes Testen: Bewertet das Verhalten von Modellen unter realen Bedingungen, erkennt Abweichungen vom Trainingsverhalten und empfiehlt Verbesserungen für zukünftige Iterationen. Während Open-Source-Tools und Lösungen von anderen Anbietern in der Regel nur einzelne Aspekte des KI-Tests abdecken, schließt Keysight die Lücke zwischen Training und Einsatz. Die Lösung validiert nicht nur, was ein Modell gelernt hat, sondern auch, wie es in Betriebsszenarien funktioniert  eine wesentliche Voraussetzung für risikoreiche Anwendungen wie autonomes Fahren.



Thomas Götzl, Vice President und General Manager von Keysight Automotive & Energy Solutions, sagte: Die Qualitätssicherung und funktionale Sicherheit von KI in Fahrzeugen werden zu entscheidenden Herausforderungen. Standards und regulatorische Rahmenbedingungen definieren die Ziele, aber nicht den Weg zu einer zuverlässigen und vertrauenswürdigen KI-Implementierung. Durch die Kombination unserer umfassenden Fachkenntnisse im Bereich Messtechnik mit fortschrittlichen KI-Validierungsfunktionen bietet Keysight seinen Kunden das Tool, um vertrauenswürdige KI-Systeme zu entwickeln, die durch Sicherheitsnachweise gestützt sind und den regulatorischen Anforderungen entsprechen.



Mit dem AI Software Integrity Builder ermöglicht Keysight Entwicklerteams den Übergang von fragmentierten Tests zu einer einheitlichen KI-Sicherheitsstrategie, sodass sie KI-Systeme einsetzen können, die nicht nur leistungsstark, sondern auch transparent, überprüfbar und von Grund auf konform sind.



Weitere Informationen AI Software Integrity Builder



Technischer Überblick Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2026 by Mexperts AG