Vodafone und Spirent beschleunigen die Einführung von 5G-Core-Voice-Netzwerksoftware durch automatisierte Tests Gemeinsam entwickelte Testplattform verkürzt die Zeit für die flächendeckende Bereitstellung von 5G-Software-Upgrades von Monaten auf Tage. Böblingen, 17. Dezember 2025  Spirent Communications, seit kurzem Teil von Keysight Technologies und ein führender Anbieter von Test- und Qualitätssicherungslösungen für Geräte und Netzwerke der nächsten Generation, wurde von Vodafone als Partner ausgewählt, um die Integration neuer 5G-Software in die paneuropäischen Mobilfunk-Kernnetze von Vodafone zu automatisieren und zu optimieren. Mithilfe einer neuen, gemeinsam entwickelten automatisierten Plattform kann Vodafone nun 5G-Software-Releases verschiedener Anbieter einfacher überprüfen und schneller bereitstellen.



Durch die Automatisierung der Tests und Bereitstellung neuer Softwarefunktionen verschiedener Gerätehersteller kann Vodafone sein Kernnetzwerk verbessern und seinen Kunden Dienste schneller bereitstellen, während gleichzeitig die Qualität gewährleistet bleibt und etwaige Fehler im Voraus behoben werden. Mit diesem Ansatz ist Vodafone auch bestens vorbereitet, um von der steigenden Anzahl an Software-Releases zu profitieren, die mit der Einführung der cloud-nativen 5G-Standalone-Kerntechnologie zu erwarten sind, die das Unternehmen derzeit in ganz Europa einführt. Da Netzwerke immer stärker programmierbar werden, sind automatisierte Tests eine wichtige Strategie zur Aufrechterhaltung der Ausfallsicherheit.



Seit der Einführung der neuen Testplattform konnte Vodafone die Zeit für die Implementierung von Software-Upgrades für seine zentrale Voice-Infrastruktur um 75 % reduzieren  von mehreren Monaten auf wenige Tage. Diese Infrastruktur umfasst fast 160 Knoten und unterstützt Dienste wie Mobilfunk-Sprachdienste und Voice-over-Wi-Fi. Dank einer agileren und reaktionsschnelleren Testumgebung kann sich Vodafone außerdem schnell an Änderungen der Vorschriften und Compliance-Anforderungen anpassen.



Fragkiskos Vellis, Head of Core Enablers and Solutions bei Vodafone, sagte: Cloud-basierte 5G-Standalone-Kernnetze sind hochgradig programmierbare und reaktionsschnelle Engines, die neue Funktionen wie Network Slicing steuern. Diese Fortschritte bringen jedoch zusätzliche Komplexität mit sich. Unsere neue automatisierte Testplattform, die wir gemeinsam mit Spirent entwickelt haben, ermöglicht es uns, Software in großem Maßstab zu überprüfen und bereitzustellen.



Dougie Rankin, Vice President, International Sales, Spirent, fügte hinzu: Vodafone hat erkannt, wie wichtig automatisierte Tests sind, da moderne disaggregierte Netzwerke schnell und oft aktualisiert werden müssen. Durch die Zusammenarbeit mit Spirent zur vollständigen Automatisierung seiner Testfunktionen ist Vodafone nun in der Lage, die Bereitstellung neuer Netzwerkprodukte, Versions-Upgrades und Funktionen für seine Kunden zu beschleunigen und gleichzeitig die strikte Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und von Effizienzsteigerungen zu profitieren.



In enger Zusammenarbeit mit Vodafone entwickelte Spirent eine automatisierte Testplattform, die während des gesamten Lebenszyklus von Vodafone vom Labor bis zur Live-Umgebung eingesetzt werden kann. Durch die Integration von unterbrechungsfreien Tests in die Abläufe von Vodafone, darunter Continuous Integration (gemeinsame Nutzung von Code und Automatisierung seiner Erstellung und Prüfung) und Continuous Deployment (Vorbereitung des Codes für die Verwendung), kann Vodafone Software schneller und mit höherer Zuverlässigkeit veröffentlichen. Die neue Plattform ist Teil der Bemühungen von Vodafone, die Bereitstellung neuer Software-Releases zu automatisieren, die nun alle drei Monate von Anbietern in allen Märkten implementiert werden.



Weitere Informationen zu Labor- und Testautomatisierung finden Sie unter spirent.com/products/lab-and-test-automation.



Über Spirent



Spirent Communications, seit kurzem Teil von Keysight, ist ein weltweit führender Anbieter von automatisierten Test- und Qualitätssicherungslösungen für Netzwerke und Standortbestimmung. Das Unternehmen bietet innovative Produkte, Dienstleistungen und Managed Solutions, die den Herausforderungen einer neuen Generation von Technologien in den Bereichen Test, Qualitätssicherung und Automatisierung gerecht werden, darunter 5G, KI, Cloud, autonome Fahrzeuge und vieles mehr. Vom Labor bis zur realen Welt unterstützt Spirent Unternehmen dabei, ihren Kunden eine neue Generation vernetzter Geräte und Technologien zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.spirent.com/. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, X und Facebook.



Über Vodafone Group



everyone.connected



Vodafone ist ein führendes Telekommunikationsunternehmen in Europa und Afrika.



Wir bedienen über 360 Millionen Mobilfunk- und Breitbandkunden, betreiben Netzwerke in 15 Ländern, investieren in fünf weiteren Ländern und arbeiten mit Partnern in über 40 zusätzlichen Ländern zusammen. Wir verfügen über Kapazitäten in mehr als 70 Unterseekabelsystemen  dem Rückgrat des Internets  und entwickeln einen neuen Satellitenkommunikationsdienst für direkte Mobilfunkverbindungen, um Gebiete ohne Netzabdeckung anzubinden. Vodafone betreibt eine der weltweit größten IoT-Plattformen mit über 220 Millionen IoT-Verbindungen weltweit und bietet Finanzdienstleistungen für rund 94 Millionen Kunden in sieben afrikanischen Ländern an  dabei wickeln wir mehr Transaktionen ab als jeder andere Anbieter.



Vom Meeresgrund bis zu den Sternen  Vodafone hat es sich zum Ziel gesetzt, alle Menschen miteinander zu verbinden.



Weitere Informationen finden Sie unter www.vodafone.com. Folgen Sie uns auf X unter @VodafoneGroup oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn unter www.linkedin.com/company/vodafone. Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2025 by Mexperts AG