Keysight und KT SAT realisieren ersten Multi-Orbit-NTN-Handover zwischen GEO-Satellit und emuliertem LEO-Link Das Multi-Orbit-Proof-of-Concept in Echtzeit zeigt die Kontinuität der Sitzung von einer geostationären Erdumlaufbahn zu einer emulierten Verbindung in einer niedrigen Erdumlaufbahn und validiert damit eine wesentliche 6G-Fähigkeit. Böblingen, 16. Dezember 2025  Keysight Technologies hat in Zusammenarbeit mit KT SAT einen erfolgreichen Handover im Nicht-Terrestrischen Netzwerk (NTN) demonstriert, wobei der Satellit KOREASAT-6A im Kumsan Satellite Network Operation Center von KT SAT in Korea zum Einsatz kam. In einer kontrollierten Laborumgebung haben die Unternehmen den branchenweit ersten1 NR-NTN-Multi-Orbit-Handover zwischen einem kommerziellen GEO-Satelliten und einer emulierten LEO-Verbindung realisiert. Die Demonstration wurde über eine Live-Ku-Band-GEO-Verbindung (DL ~12,3 GHz / UL ~14,4 GHz) durchgeführt und markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Erprobung des neu standardisierten 3GPP Rel-19 Ku-Band NTN-Spektrums. Durch die Einbindung des Ku-Band-Betriebs in dieses Multi-Orbit-Mobilitätsszenario haben Keysight und KT SAT das NTN-Verhalten in einem Frequenzbereich validiert, der nun für neue globale Standards und die Bereitstellungsstrategien der Betreiber von zentraler Bedeutung ist.



Im Zuge der Entwicklung hin zu 6G ist die Integration von Satelliten- und terrestrischen Netzwerken unerlässlich, um eine kontinuierliche Abdeckung und stabile Dienste in abgelegenen oder von Katastrophen betroffenen Gebieten zu gewährleisten. Satellitenverbindungen führen jedoch zu längeren Verzögerungen, Doppler-Effekten und dynamischen Übertragungsbedingungen, die die Mobilität und die Übergabe zwischen Weltraum- und Bodenbereichen erschweren.



KT SAT und Keysight sind über frühere Demonstrationen hinausgegangen, die sich auf GEO-Konnektivität in einer einzigen Umlaufbahn konzentrierten, und haben gezeigt, wie Betreiber von Punkt-zu-Punkt-Satellitenverbindungen zu kontinuierlicher Multi-Orbit-Mobilität übergehen können. Damit erweitern sie die Servicefähigkeiten von KT SAT hin zu einer robusten, stets verfügbaren Abdeckung im Weltraum und auf der Erde. Diese Errungenschaft ist auch ein wichtiger technischer Meilenstein für KT SAT und Keysight bei der Weiterentwicklung der Ku-Band-NTN-Mobilität.



Mithilfe der Netzwerkemulator-Lösungen und des UeSIM RAN Testing Toolset von Keysight emulierten die Teams die Basisstation und die Endgeräte, stellten eine bidirektionale Verbindung über KOREASAT-6A her und gewährleisteten die Kontinuität des Dienstes während der Übergabe von GEO zu einer emulierten LEO-Verbindung. Der Betrieb der GEO-Verbindung im Ku-Band stellt sicher, dass diese mobilitätsbezogenen Erkenntnisse direkt auf die Rel-19-NTN-Frequenzbänder übertragen werden können, die derzeit in die kommerzielle Planung einfließen. Dadurch erhalten Betreiber und Gerätehersteller frühzeitig Einblick in das tatsächliche Ausbreitungs-, Zeit- und Interoperabilitätsverhalten. Dadurch kann KT SAT nun erweiterte NTN-Mobilitätsszenarien im Labor untersuchen und validieren, bevor Satelliten oder Anwendergeräte in großem Umfang zum Einsatz kommen, was die Umsetzung seiner Roadmap beschleunigt und den Zeit- und Kostenaufwand für die Markteinführung neuer Multi-Orbit-Dienste reduziert.



Diese Zusammenarbeit zeigt, wie Betreiber die Abdeckung und Ausfallsicherheit verbessern können, während Geräte- und Chipsatzhersteller einen laborbasierten Weg zur Validierung der NTN-Mobilität erhalten, ohne sich ausschließlich auf teure Feldversuche verlassen zu müssen. Die Erkenntnisse aus dieser Arbeit sollen in Standarddiskussionen und Betreiberbewertungen einfließen und so dazu beitragen, die Zeit bis zur Testphase zu verkürzen und die Risiken der Kommerzialisierung zu verringern.



Seo Young-soo, CEO von KT SAT, sagte: Als einziger Service-Provider von Satellitenkommunikationsdiensten in Korea überprüft KT SAT derzeit schrittweise die Anwendbarkeit von NTN gNB und UE unter Verwendung unserer fünf betriebsbereiten GEO-Satelliten. Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Testphase werden wir aktiv daran arbeiten, die Wettbewerbsfähigkeit unserer GEO-Satelliten der nächsten Generation für den globalen Markt zu stärken und integrierte Multi-Orbit-Kommunikationsdienste auf Basis von NTN-Systemen anzubieten, einschließlich der Vermittlung von Datenverkehr zwischen unseren eigenen GEO- und zukünftigen LEO/MEO-Konstellationen.



Peng Cao, Vice President und General Manager der Keysight Wireless Test Group, sagte: Diese Demonstration zeigt, wie Emulation zukünftige Multi-Orbit-Netzwerke schon heute ins Labor bringen kann. Durch die Kombination einer Live-GEO-Verbindung mit emulierten LEO-Bedingungen unter Verwendung von NR-NTN-Parametern im Ku-Band bietet Keysight Betreibern und Anbietern eine praktische Möglichkeit, das NTN-Handover-Verhalten zu untersuchen, Mobilitätsstrategien zu optimieren und die Kosten und Risiken früher Implementierungen zu reduzieren.



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.



