Neuer Handheld-Analysator von Keysight ermöglicht 120-MHz-IQ-Streaming für lückenlose Signalerfassung Die hochpräzise, schnelle Architektur bietet Entwicklern die nötige Transparenz, um sich in zunehmend unübersichtlichen und komplexen HF-Landschaften zurechtzufinden. Böblingen, 5. Dezember 2025  Keysight Technologies hat den FieldFox Handheld Analyzer der Serie N99xxD vorgestellt, die neueste Weiterentwicklung der bewährten FieldFox-Produktfamilie von Keysight. Die neue D-Serie wurde speziell für die Anforderungen an Präzision und Mobilität entwickelt und ermöglicht 120 MHz lückenloses IQ-Streaming, Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung und nahtlose Integration zwischen Feld und Labor. Damit setzt sie neue Maßstäbe für die Breitbandsignalanalyse in anspruchsvollen HF-Umgebungen.



Die heutigen Hochfrequenzumgebungen (HF) werden immer komplexer und dynamischer, da missionskritische, kommerzielle und Consumer-Systeme über das gesamte Spektrum hinweg konvergieren. Von 5G und Radar bis hin zu den neuen 6G- und Satellitenkommunikationssystemen stehen Entwickler vor immer größeren Herausforderungen bei der Identifizierung von Interferenzen, der Erfassung transienter Ereignisse und der Charakterisierung von Breitbandsignalen ohne Datenverlust. Herkömmliche tragbare Analysatoren sind oft nicht ausreichend, da sie durch Bandbreite, Streaming-Geschwindigkeit oder Engpässe bei der Datenübertragung eingeschränkt sind.



Die neue FieldFox D-Serie schließt diese Lücke, indem sie die Robustheit eines Feldmessgeräts mit der Leistung und Präzision eines Laboranalysators kombiniert. Sie ermöglicht es Anwendern, jedes Signalereignis zu erfassen, zu streamen und wiederzugeben, was eine schnellere Fehlerbehebung, eine tiefere Analyse und eine größere Sicherheit bietet, dass selbst in den komplexesten HF-Umgebungen keine Daten verloren gehen.



Zu den wichtigsten Funktionen des FieldFox Handheld Analyzers der Serie N99xxD gehören: 120-MHz-IQ-Streaming mit integrierten SFP+-Hochgeschwindigkeits-Datenschnittstellen für 10-GbE-Datenübertragung, um eine unterbrechungsfreie Datenerfassung und effizientes Streaming zu gewährleisten



Breitbandsignalanalyse und -Wiedergabe für anspruchsvolle Fehlerbehebung in komplexen HF-Umgebungen, Überwachung der Spektrumsnutzung und Erkennung von Interferenzen



Nahtloser Workflow vom Feld zum Labor, der die Nachbildung realer Signalszenarien für eingehende Laboranalysen und Systemoptimierungen ermöglicht.



Unübertroffene HF-Leistung mit einer absoluten Amplitudengenauigkeit von ±0,1 dB  ohne Aufwärmphase  und damit besser als die meisten derzeit auf dem Markt erhältlichen Handheld- und Laboranalysatoren. Die N99xxD-Serie umfasst 14 Modelle (Kombi- oder Spektrumanalysatoren) für die maximalen Frequenzen 14; 18; 26,5; 32; 44; 50 und 54 GHz. Jedes Modell unterstützt mehr als 25 softwaredefinierte FieldFox-Anwendungen, darunter Vektornetzwerkanalyse, Spektrum- und Echtzeit-Spektrumanalyse, Rauschzahlmessung, elektromagnetische Interferenzanalyse, Impulssignalgenerator und Peilung unter Verwendung von Techniken wie Ankunftswinkel (Angle of Arrival, AoA) und Ankunftszeitdifferenz (Time Difference of Arrival, TDoA). Ein Linux-basiertes Betriebssystem verbessert die Sicherheit und Dateiverwaltung des Analysators zusätzlich, während eine Touchscreen-Oberfläche die Benutzerfreundlichkeit und Effizienz erhöht und Fehler reduziert.



Keysight hat seine FieldFox-Handheld-Analysatoren und die Keysight Spectrum Management Software (KSMS S9910A) mit fortschrittlichen Funktionen für künstliche Intelligenz (KI) ausgestattet, die schnellere und intelligentere Spektrumsoperationen ermöglichen. Durch die Nutzung der Breitband-Signalerfassung und des neuen Modells für Machine Learning (S9916A) klassifiziert die Lösung nun wichtige Wireless-Standards  darunter LTE, 5G NR, Wi-Fi und Bluetooth  mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit und Genauigkeit. Diese Integration reduziert automatisch und deutlich die Zeit bis zur Aufklärung und bietet tiefe Einblicke in überlastete oder begehrte Frequenzumgebungen, sodass die Anwender in Echtzeit fundierte Entscheidungen treffen können.



Eric Taylor, General Manager und Vice President von Keysight Aerospace, Defense, and Government Solutions, sagte: Keysight hat es sich zur Aufgabe gemacht, robuste, effiziente Tools zu liefern, mit denen Kunden anspruchsvolle Aufgaben vor Ort bewältigen können. Mit Hochgeschwindigkeitsschnittstellen, lückenlosem Streaming und sicherem Linux-Betrieb definiert die neue FieldFox D-Serie die tragbare HF-Analyse neu und vereint Funktionen wie Signalerkennung, Geolokalisierung und Spektrummanagement in einer robusten Handheld-Plattform. Dank ihrer softwaredefinierten Architektur können Anwender vor Ort neue Funktionen hinzufügen, was ihnen Flexibilität verschafft, schneller zu agieren und als Erste auf den Markt zu kommen.



Weitere Informationen: Produktseite N9918D



Technischer Überblick und Informationen zur FieldFox D-Serie



Anwendungssoftware für den FieldFox Handheld Analyzer Über Keysight Technologies



