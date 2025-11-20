Keysight stellt skalierbares Inline-Flash-Programmiersystem für die Elektronikfertigung in großen Stückzahlen vor Das System lässt sich auf bis zu 112 parallele Kanäle skalieren, um den Durchsatz zu maximieren und Engpässe in der Massenproduktion zu reduzieren. Böblingen, 20. November 2025  Keysight Technologies hat die Application-Specific Automated Test Suite (ASATS) A90 vorgestellt, eine Inline-Flash-Programmierlösung mit hohem Durchsatz, die Elektronikherstellern dabei helfen soll, die immer größer werdenden Firmware-Payloads in Massenproduktionsumgebungen effizient zu verwalten.



Da Firmware und Betriebssysteme immer größer werden und in Automobil-, Server- und Unterhaltungselektronikanwendungen oft mehrere Hundert Megabyte erreichen, haben herkömmliche In-Circuit-Tester und kostengünstige Programmier-Tools oft Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Diese Engpässe verlangsamen die Taktzeiten und begrenzen den Gesamtdurchsatz.



Das ASATS A90 begegnet diesen Herausforderungen mit einer modularen, skalierbaren Architektur, die bis zu 112 parallele Programmierkanäle unterstützt. Dieses Design ermöglicht es Herstellern, große Datenmengen schnell und zuverlässig zu flashen und dabei eine hohe Produktionseffizienz aufrechtzuerhalten, ohne nachgelagerte Prozesse zu stören. Das höhengleiche Bypass-Förderband und die nebeneinander angeordnete Installation des Systems sorgen für einen nahtlosen Leiterplattenfluss, während die vollständige Kompatibilität mit Keysight i1000 FlexiCore-Vorrichtungen den Einsatz in bestehenden Testumgebungen vereinfacht.



Die wichtigsten Merkmale und Vorteile des A90 ASATS: Parallele Hochgeschwindigkeits-Flash-Programmierung für große Firmware-Nutzlasten, wodurch Engpässe in Produktionslinien mit hohen Stückzahlen vermieden werden.



für große Firmware-Nutzlasten, wodurch Engpässe in Produktionslinien mit hohen Stückzahlen vermieden werden. Skalierbare Architektur mit Unterstützung für bis zu 112 Kanäle für maximalen Durchsatz und Effizienz



mit Unterstützung für bis zu 112 Kanäle für maximalen Durchsatz und Effizienz Kompaktes, modulares Design mit nebeneinander angeordneter Installation, Bypass in gleicher Höhe und vollständiger FlexiCore-Kompatibilität für eine optimierte Anlagenintegration Carol Leh, Vice President, Electronic Industrial Solutions Group Center of Excellence bei Keysight, sagte: Elektronikhersteller stehen unter zunehmendem Druck, Produkttests zu beschleunigen und gleichzeitig immer größere Firmware-Payloads zu verwalten. Die ASATS A90 bietet die Geschwindigkeit, Parallelität und Flexibilität, die erforderlich sind, um Programmierengpässe zu beseitigen und die effiziente Arbeit von Produktionslinien mit hohem Durchsatz aufrechtzuerhalten.



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.



