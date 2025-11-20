Presse Informationen online:   6468
Presse Informationen   |   Newsletter   |   Suche   |   Agentur   |   English          LinkedIn
Keysight stellt skalierbares Inline-Flash-Programmiersystem für die Elektronikfertigung in großen Stückzahlen vor
Das System lässt sich auf bis zu 112 parallele Kanäle skalieren, um den Durchsatz zu maximieren und Engpässe in der Massenproduktion zu reduzieren.
Böblingen, 20. November 2025  Keysight Technologies hat die Application-Specific Automated Test Suite (ASATS) A90 vorgestellt, eine Inline-Flash-Programmierlösung mit hohem Durchsatz, die Elektronikherstellern dabei helfen soll, die immer größer werdenden Firmware-Payloads in Massenproduktionsumgebungen effizient zu verwalten.

Da Firmware und Betriebssysteme immer größer werden und in Automobil-, Server- und Unterhaltungselektronikanwendungen oft mehrere Hundert Megabyte erreichen, haben herkömmliche In-Circuit-Tester und kostengünstige Programmier-Tools oft Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Diese Engpässe verlangsamen die Taktzeiten und begrenzen den Gesamtdurchsatz.

Das ASATS A90 begegnet diesen Herausforderungen mit einer modularen, skalierbaren Architektur, die bis zu 112 parallele Programmierkanäle unterstützt. Dieses Design ermöglicht es Herstellern, große Datenmengen schnell und zuverlässig zu flashen und dabei eine hohe Produktionseffizienz aufrechtzuerhalten, ohne nachgelagerte Prozesse zu stören. Das höhengleiche Bypass-Förderband und die nebeneinander angeordnete Installation des Systems sorgen für einen nahtlosen Leiterplattenfluss, während die vollständige Kompatibilität mit Keysight i1000 FlexiCore-Vorrichtungen den Einsatz in bestehenden Testumgebungen vereinfacht.

Die wichtigsten Merkmale und Vorteile des A90 ASATS:
  • Parallele Hochgeschwindigkeits-Flash-Programmierung für große Firmware-Nutzlasten, wodurch Engpässe in Produktionslinien mit hohen Stückzahlen vermieden werden.
  • Skalierbare Architektur mit Unterstützung für bis zu 112 Kanäle für maximalen Durchsatz und Effizienz
  • Kompaktes, modulares Design mit nebeneinander angeordneter Installation, Bypass in gleicher Höhe und vollständiger FlexiCore-Kompatibilität für eine optimierte Anlagenintegration
Carol Leh, Vice President, Electronic Industrial Solutions Group Center of Excellence bei Keysight, sagte: Elektronikhersteller stehen unter zunehmendem Druck, Produkttests zu beschleunigen und gleichzeitig immer größere Firmware-Payloads zu verwalten. Die ASATS A90 bietet die Geschwindigkeit, Parallelität und Flexibilität, die erforderlich sind, um Programmierengpässe zu beseitigen und die effiziente Arbeit von Produktionslinien mit hohem Durchsatz aufrechtzuerhalten.

Weitere Informationen
Über Keysight Technologies

Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.
 

Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss

presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG
©2025 by Mexperts AG
 
 
» Keysight Technologies
» Presse Informationen
» Presse-Information
Datum: 20.11.2025 09:30
Nummer: KP_2604_ATATS
» Bildmaterial
Bitte klicken Sie auf die Bildvorschau, um die hochauflösende Version zu öffnen. » Weitere Hilfe zu Downloads

 Download der hochauflösenden Version...
Das Keysight Application-Specific Automated Test System (ASATS) A90 bietet skalierbare, schnelle parallele Flash-Programmierung für große Firmware-Nutzdaten in der Massenproduktion, mit modularem Design und nahtloser Inline-Integration.
» Kontakt
Keysight Technologies
Deutschland GmbH
Herrenberger Strasse 130
71034 Böblingen

Andrea Mueller
E-Mail: andrea.mueller@keysight.com
» Kontakt Agentur
MEXPERTS AG
Wildmoos 7
82266 Inning am Ammersee

Matthias Heise
Tel.: +49 (0)8143 59744-20
E-Mail: matthias.heise@mexperts.de
» Weitere Meldungen
20.11.2025 09:30
Keysight stellt skalierbares Inline-Flash-Programmiersystem für die Elektronikfertigung in großen Stückzahlen vor

19.11.2025 09:30
Keysight stellt skalierbare, modulare All-in-One-Testlösung zur Beschleunigung der PCBA-Produktion in großen Stückzahlen vor

18.11.2025 10:00
Neue Hochleistungs-ATE-Testlösungen von Keysight bewältigen wachsende Herausforderungen bei der Leistungsvalidierung

30.10.2025 09:30
Keysight treibt die Quanten-Entwicklung mit einer neuen Simulationslösung auf Systemebene voran

28.10.2025 09:30
Keysight stellt optische Testlösung für Automotive-Ethernet-Sender gemäß nGBASE-AU-Standard vor