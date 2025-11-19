Keysight stellt skalierbare, modulare All-in-One-Testlösung zur Beschleunigung der PCBA-Produktion in großen Stückzahlen vor Kompaktes, modulares System mit integrierter Multitest-Fähigkeit und bis zu 20 parallelen Testkernen für hohe Effizienz bei großen Stückzahlen Böblingen, 19. November 2025  Keysight Technologies stellt die nächste Generation des Massively Parallel and Scalable Board Test System i7090 vor, das die PCBA-Produktion in großen Stückzahlen neu definiert, indem es schnelle, kostengünstige Tests auf einer modularen und skalierbaren einheitlichen Plattform ermöglicht.



Elektronikhersteller stehen unter dem Druck, immer komplexere Leiterplattenbaugruppen in größeren Stückzahlen zu testen und dabei die Kosten und den Platzbedarf in der Fabrik unter Kontrolle zu halten. Herkömmliche Arbeitsabläufe basieren oft auf mehreren eigenständigen Testgeräten für In-Circuit-, Funktions-, Programmier- und andere Anforderungen  was die Produktion verlangsamt, die Anlagenintegration erschwert und die Gesamttestkosten in die Höhe treibt.



Der Keysight i7090 meistert diese Herausforderungen, indem er mehrere Testmethoden in einer einzigen kompakten Plattform vereint und den Durchsatz durch parallele Testfunktionen skaliert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen, die mehrere Testsysteme und -konfigurationen erfordern, unterstützt die parallele Architektur des i7090 bis zu 20 simultane Testkerne, wodurch Hersteller den Durchsatz und die Effizienz erheblich steigern können.



Die wichtigsten Merkmale und Vorteile des i7090: Integrierte Multitest-Fähigkeit: Kombiniert In-Circuit-Test (ICT), Funktionstest (FCT), Flash-Programmierung, LED-Test und Boundary-Scan in einer einzigen einheitlichen Plattform  wodurch der Bedarf an mehreren Stationen entfällt und optimierte Produktionsabläufe ermöglicht werden.



Keysight wird das neue Massively Parallel and Scalable Board Test System i7090 auf der Productronica 2025 in München vom 18. bis 21. November 2025 am Stand A1.576 vorstellen.



Weitere Informationen Produktseite: Keysight Massively Parallel and Scalable Board Test System i7090



Datenblatt: Keysight Massively Parallel and Scalable Board Test System i7090 Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.



