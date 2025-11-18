|Neue Hochleistungs-ATE-Testlösungen von Keysight bewältigen wachsende Herausforderungen bei der Leistungsvalidierung
|Neues Portfolio kompakter, regenerativer Stromversorgungen und Lasten hilft Entwicklern, die Anforderungen an Komplexität, Platzbedarf und Nachhaltigkeit in modernen Testumgebungen zu erfüllen.
|Böblingen, 18. November 2025 Keysight Technologies hat eine neue Serie von Hochleistungs-ATE-Systemstromversorgungen angekündigt und erweitert damit sein Leistungstest-Portfolio um drei Produktfamilien für automatisierte Testgeräte (Automated Test Equipment, ATE): die regenerativen Gleichstromversorgungen der Serie RP5900, die regenerativen elektronischen Gleichstromlasten der Serie EL4900 und die System-Gleichstromversorgungen der Serie DP5700. Diese Lösungen der nächsten Generation bieten hohe Dichte, bidirektionale und regenerative Funktionen sowie intelligente Automatisierungssoftware, mit deren Hilfe Entwickler Designs effizienter validieren und die Markteinführungszeit verkürzen können.
In allen Branchen wird die Leistungsvalidierung immer komplexer, was auf leistungsstärkere Geräte zurückzuführen ist, die umfangreiche Tests, mehr Rack-Platz, manuelle Testprogrammierung und steigende Anforderungen an Sicherheit und Nachhaltigkeit erfordern. Entwickler benötigen ATE-Lösungen, die nicht nur mehr Leistung auf weniger Platz bieten, sondern auch komplexe Testszenarien automatisieren, sensible Daten schützen und Energieverschwendung reduzieren. Die neuesten Hochleistungsnetzteile von Keysight gehen diese Herausforderungen direkt an und ermöglichen es Entwicklern, Designs effizienter zu validieren, die Testabdeckung zu erweitern und das Betriebsrisiko zu reduzieren.
Die neuen Hochleistungs-ATE-Netzteile von Keysight reichen von 1,5 kW bis 12 kW und umfassen unidirektionale Netzteile, bidirektionale Netzteile und regenerative elektronische Lasten. Durch die Kombination von überragender Dichte mit robuster Automatisierungssoftware ermöglicht das Portfolio Entwicklern die Validierung komplexer Geräte mit mehreren Kilowatt Leistung mit höherer Präzision und Reproduzierbarkeit bei geringerem Platz- und Energiebedarf.
Zu den wichtigsten Vorteilen der neuen Hochleistungs-ATE-Netzteile gehören:
