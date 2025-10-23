Keysight schließt Übernahme der Optical Solutions Group von Synopsys und von PowerArtist von Ansys ab Übernahmen erweitern das wachsende Portfolio an Design-Engineering-Software und die computergestützten Engineering-Fähigkeiten von Keysight. Böblingen, 23. Oktober 2025  Keysight Technologies hat den Abschluss der Übernahmen der Optical Solutions Group von Synopsys, Inc. (NASDAQ: SNPS) und von PowerArtist von Ansys, Inc. bekannt gegeben. Diese Übernahmen ergänzen und erweitern das Portfolio an Design-Engineering-Software und die computergestützten Engineering-Fähigkeiten von Keysight, sodass Kunden innovative Designs schneller auf den Markt bringen können.



Die Optical Solutions Group, ein führender Entwickler von Software-Tools für Optik-Design und -Analyse, stellt Keysight intelligente, vorausschauende Optik-Design-Tools zur Verfügung, darunter CODE V für das Design von Bildgebungssystemen, LightTools für das Beleuchtungsdesign, LucidShape für das Design von Automobilbeleuchtung, ImSym für das virtuelle Prototyping von Bildgebungssystemen und RSoft-Tools für photonische Bauelemente für präzise elektromagnetische Simulationen von photonischen und optoelektronischen Bauelementen.



PowerArtist ist auf die Pre-Synthese-Leistungsanalyse spezialisiert und bietet eine umfassende RTL-Design-for-Power-Plattform (Register-Transfer-Level) für die frühzeitige Leistungsanalyse und -reduktion bei Halbleiterdesigns für eine Vielzahl von Endanwendungen in der Industrie.



Diese strategischen Akquisitionen werden von einem Weltklasse-Team aus Ingenieuren und Wissenschaftlern getragen, die über fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Photonik, Optik, Leistungsanalyse und multiphysikalische Simulation verfügen. Die talentierten Teams der Optical Solutions Group und von PowerArtist bringen jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Innovation und Technologie mit und tragen dazu bei, die Systemsimulations-Fähigkeiten von Keysight weiter voranzutreiben und Kunden zu ermöglichen, Innovationen schneller und präziser umzusetzen.



Niels Faché, Senior Vice President von Keysight Design Engineering Software, sagte: Keysight erweitert seine leistungsstarken Multiphysik-Designfähigkeiten durch die Übernahmen von Optical Solutions Group und PowerArtist. Diese Ergänzungen verbessern die Simulation auf Systemebene und ermöglichen frühere, genauere Entscheidungen beim Design von Stromversorgungs-, Optik- und Photonikkomponenten. Durch die Integration von erstklassigem optischem Fachwissen und führender RTL-Leistungsanalyse stärken wir unsere Position als zuverlässiger Partner für leistungsstarke, multidisziplinäre Systemdesigns, einschließlich HF, Analog, Digital, Photonik und Optik, in einem offenen, herstellerunabhängigen Ökosystem. Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen.



