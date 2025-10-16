|Keysight führt automatisierte Konformitätstestlösung für den neuen UALink 1.0-Standard ein
|Die neue Lösung beschleunigt den Test von 200-Gb/s-PAM4-Sendern und treibt damit die Hochgeschwindigkeitsvalidierung für die Infrastruktur von KI-Rechenzentren voran.
|Böblingen, 16. Oktober 2025 Keysight Technologies hat die UALink 1.0 (Ultra Accelerator Link) Transmitter-Testlösung vorgestellt, ein spezielles Konformitätstest-Tool für UALink-Komponenten. Die neue Testanwendung ermöglicht eine Hochgeschwindigkeitsvalidierung in modernen Computer- und KI-Verbindungssystemen und automatisiert wichtige elektrische Messungen, um die Signalintegrität und Standardkonformität bei Verbindungsgeschwindigkeiten von 200 Gb/s sicherzustellen.
Die UALink 1.0-Technologie wurde 2024 vom UALink Consortium eingeführt. Es handelt sich um einen offenen Standard, der entwickelt wurde, um den wachsenden Anforderungen von Rechenzentren gerecht zu werden, in denen Bandbreite, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung sind. Da KI, Cloud-Dienste und intelligente Geräte immer weiter verbreitet sind, haben traditionelle Technologien zur Verbindung von Computern wie PCIe® und Ethernet Schwierigkeiten, mit den Anforderungen dieser schnell zunehmenden Systeme Schritt zu halten. Der UALink 1.0-Standard stellt einen Fortschritt in der Verbindungstechnologie für KI-Rechenzentrumsinfrastrukturen dar und ermöglicht die schnelle Bereitstellung von Scale-up- und Scale-out-Silizium für die KI-Kommunikation.
Die Testlösung UALink 1.0 von Keysight optimiert die Konformitätsprüfung von Sendern durch die Einführung automatisierter Abläufe. Aufgaben, die normalerweise stundenlange manuelle Arbeit erfordern, können nun mit einem Keysight UXR Echtzeit-Oszilloskop und der neuen Sender-Applikation UALink 1.0 in wenigen Minuten erledigt werden.
Die Keysight Transmitter Compliance Test Solution für die UALink 1.0-Technologie setzt neue Maßstäbe beim Testen von Rechenzentrumsverbindungen. Sie ermöglicht es Ingenieuren, automatisierte Testergebnisse schneller zu erhalten, und bietet folgende Vorteile:
Weitere Informationen
|Über Keysight Technologies
Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.