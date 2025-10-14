Presse Informationen online:   6426
Keysight erweitert sein Portfolio an End-of-Line-Tests für Elektromobilität
Die skalierbaren End-of-Line-Lösungen für Hersteller von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge bieten eine vollständige Abdeckung und flexible Architektur.
Böblingen, 14. Oktober 2025  Keysight Technologies hat sein End-of-Line-Testportfolio (EOL) mit der Einführung der EV Manufacturing Functional Test Platform EV2020B und der EV Manufacturing Functional Test Platform for EVSE EV2020BE erweitert. Zusammen bieten diese Lösungen Automobilherstellern und Herstellern von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (EVSE) einen skalierbaren, flexiblen Ansatz für Produktionstests, der die Markteinführungszeit verkürzt, Kosten senkt und die Kompatibilität mit sich weiterentwickelnden Industriestandards sicherstellt.

Ein Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) rechnet damit, dass der Absatz von Elektroautos im Jahr 2025 die Marke von 20 Millionen Einheiten überschreiten und damit über 25 % des weltweiten Automobilabsatzes ausmachen wird. Der Bericht geht außerdem davon aus, dass Elektrofahrzeuge bis 2030 mehr als 40 % des weltweiten Automobilabsatzes ausmachen werden. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, treiben Automobilhersteller und Hersteller von Ladesäulen die Entwicklung und den Ausbau voran, stehen dabei jedoch vor großen Herausforderungen:
  • Fragmentierte Systemarchitekturen über Plattformen hinweg erhöhen die Komplexität des Designs und verlängern die Markteinführungszeit.
  • Die fehlende Standardisierung bei der Energieumwandlung und den Ladeschnittstellen führt zu Kompatibilitätsproblemen und höheren Integrationskosten.
  • Die Unsicherheit hinsichtlich künftiger Entwicklungstendenzen beim Laden erschwert den langfristigen Investitionsschutz.
  • Hohe Investitionsausgaben (CAPEX) für Tests belasten das Budget und verlangsamen Innovationen.
Das erweiterte EOL-Portfolio von Keysight begegnet diesen Herausforderungen direkt, indem es Herstellern eine standardisierte, einheitliche Lösung bietet, die fragmentierte Systemarchitekturen rationalisiert und die Integration über verschiedene Stromumwandlungssysteme hinweg vereinfacht  darunter DC-DC-Wandler, Bordladegeräte und EVSE. Mit skalierbaren, zukunftssicheren Testfunktionen ermöglichen die Plattformen EV2020B und EV2020BE Herstellern, selbstbewusst Innovationen in allen Bereichen der Elektrifizierung voranzutreiben. Für Endnutzer bedeutet dies einen schnelleren Zugang zu zuverlässigen, energieeffizienten EV-Systemen, die eine konsistente Leistung und Kompatibilität über Fahrzeugplattformen und Ladeumgebungen hinweg bieten.

EV Manufacturing Functional Test Platform EV2020B: Entwickelt, um sich an die vielfältigen und sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen von EV-Herstellern anzupassen. Ob zum Testen eines DC-DC-Wandlers, eines Bordladegeräts oder beider Komponenten  die Plattform bietet anpassbare Konfigurationen, um spezifische Anforderungen an Funktionstests zu erfüllen. Mit integrierter Flexibilität und umfassenden Toolsets ermöglicht die EV2020B Herstellern die Validierung der Leistung, die Sicherstellung der Konformität und die Optimierung der Produktion  alles in einer einzigen, skalierbaren Lösung.

EV Manufacturing Functional Test Platform für EVSE EV2020BE: Entwickelt, um EVSE-Tests mit einer einheitlichen Plattform zu optimieren, die sowohl AC- als auch DC-Ladestandards unterstützt. Dadurch sind keine separaten Systeme mehr erforderlich und die Komplexität des Betriebs wird reduziert. Die modulare Ladeschnittstelle ermöglicht einen schnellen Austausch, wodurch eine schnelle Durchlaufzeit und minimale Produktionsausfallzeiten gewährleistet sind. Mit dynamischer Leistungsaufteilung für die Dual-Gun-EVSE-Simulation ermöglicht sie die realistische Emulation von Spitzenlastbedingungen  entscheidend für die Validierung der Leistung und die Optimierung der Energieverteilung bei Dual-Gun-EVSE.

Thomas Götzl, Vizepräsident und General Manager für Keysights Automotive & Energy Solutions, sagte: Die Elektrifizierung verändert die Automobilbranche grundlegend, und Hersteller brauchen mehr als nur Werkzeuge, sie brauchen Vertrauen. Mit unserem erweiterten End-of-Line-Portfolio ermöglichen wir nicht nur Funktionstests, sondern bieten ein einheitliches Ökosystem, das Forschung und Entwicklung mit der Fertigung verbindet. Das versetzt unsere Kunden in die Lage, schneller voranzukommen, Risiken zu reduzieren und in einem sich rasant entwickelnden Markt den sich wandelnden Standards immer einen Schritt voraus zu sein.

Die EOL-Lösungen von Keysight bieten Kunden ein nahtloses Erlebnis von der Forschung und Entwicklung bis zur Fertigung und schaffen Klarheit und Vertrauen in die Messverfahren während des gesamten Produktlebenszyklus. Durch die Abstimmung der frühen Designvalidierung mit den Produktionstests gewährleistet Keysight ein konsistentes Ökosystem aus Tools, Workflows und Erkenntnissen, das Hersteller in die Lage versetzt, schnell und präzise Innovationen zu entwickeln.

Über Keysight Technologies

Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.
 

Datum: 14.10.2025 09:30
EV Manufacturing Functional Test Platform EV2020B

EV Manufacturing Functional Test Platform for EVSE EV2020BE.
Keysight Technologies
Deutschland GmbH
Herrenberger Strasse 130
71034 Böblingen

Andrea Mueller
E-Mail: andrea.mueller@keysight.com
MEXPERTS AG
Wildmoos 7
82266 Inning am Ammersee

Matthias Heise
Tel.: +49 (0)8143 59744-20
E-Mail: matthias.heise@mexperts.de
