|Keysight stellt 3GPP-KI-Simulationsplattform zur Beschleunigung der KI-gestützten 6G-Kommunikation vor
|Die Plattform der nächsten Generation beschleunigt die Innovation im Bereich der kabellosen Kommunikation, indem sie Modellierung, Prototyping und Validierung mit integrierter KI/ML und 3GPP-konformem Design vereint.
|Böblingen, 2. Oktober 2025 Keysight Technologies hat die WirelessPro 3GPP AI Simulation Platform (WirelessPro) vorgestellt, eine Softwareplattform der nächsten Generation, die speziell für die sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen von Entwicklern im Bereich der kabellosen Kommunikation entwickelt wurde. Die neue Lösung bietet eine einheitliche Umgebung für die Modellierung, Prototypenerstellung und Validierung fortschrittlicher Wireless-Technologien, mit tiefgreifender Integration von KI- und Machine Learning-Funktionen und Anpassung an die neuesten 3GPP-Spezifikationen.
Die Wireless-Industrie entwickelt sich rasant weiter, wobei Standards, Ausbreitungsumgebungen und Systemarchitekturen immer komplexer werden. Entwickler stehen vor wachsenden Herausforderungen bei der Simulation realistischer Szenarien, der Integration von KI/ML in herkömmliche Arbeitsabläufe und der Validierung von Designs unter realen Bedingungen. Angesichts der zunehmenden Geschwindigkeit der 6G-Forschung sind Tools, die die Simulation optimieren und Unsicherheiten reduzieren, für die Förderung von Innovationen unerlässlich.
WirelessPro begegnet diesen Herausforderungen mit einem flexiblen, modularen Framework, das sowohl Simulationen auf Verbindungsebene als auch auf Systemebene unterstützt. Es ermöglicht eine realistische Modellierung unter Verwendung von Standardkanalmodellen und bietet native Unterstützung für die Einbettung von KI-/ML-Modellen in der Bitübertragungsschicht. Entwickler können Beam-Management, Kanalvorhersage, Mobilitätsverbesserung und vieles mehr simulieren und das alles in einer standardkonformen Umgebung.
Zu den wichtigsten Merkmalen und Vorteilen gehören:
|Über Keysight Technologies
