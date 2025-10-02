Keysight stellt 3GPP-KI-Simulationsplattform zur Beschleunigung der KI-gestützten 6G-Kommunikation vor Die Plattform der nächsten Generation beschleunigt die Innovation im Bereich der kabellosen Kommunikation, indem sie Modellierung, Prototyping und Validierung mit integrierter KI/ML und 3GPP-konformem Design vereint. Böblingen, 2. Oktober 2025  Keysight Technologies hat die WirelessPro 3GPP AI Simulation Platform (WirelessPro) vorgestellt, eine Softwareplattform der nächsten Generation, die speziell für die sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen von Entwicklern im Bereich der kabellosen Kommunikation entwickelt wurde. Die neue Lösung bietet eine einheitliche Umgebung für die Modellierung, Prototypenerstellung und Validierung fortschrittlicher Wireless-Technologien, mit tiefgreifender Integration von KI- und Machine Learning-Funktionen und Anpassung an die neuesten 3GPP-Spezifikationen.



Die Wireless-Industrie entwickelt sich rasant weiter, wobei Standards, Ausbreitungsumgebungen und Systemarchitekturen immer komplexer werden. Entwickler stehen vor wachsenden Herausforderungen bei der Simulation realistischer Szenarien, der Integration von KI/ML in herkömmliche Arbeitsabläufe und der Validierung von Designs unter realen Bedingungen. Angesichts der zunehmenden Geschwindigkeit der 6G-Forschung sind Tools, die die Simulation optimieren und Unsicherheiten reduzieren, für die Förderung von Innovationen unerlässlich.



WirelessPro begegnet diesen Herausforderungen mit einem flexiblen, modularen Framework, das sowohl Simulationen auf Verbindungsebene als auch auf Systemebene unterstützt. Es ermöglicht eine realistische Modellierung unter Verwendung von Standardkanalmodellen und bietet native Unterstützung für die Einbettung von KI-/ML-Modellen in der Bitübertragungsschicht. Entwickler können Beam-Management, Kanalvorhersage, Mobilitätsverbesserung und vieles mehr simulieren  und das alles in einer standardkonformen Umgebung.



Zu den wichtigsten Merkmalen und Vorteilen gehören: Integration von KI-/ML-Modellen: Nahtlose Einbindung von neuronalen Empfängern, Strahlmanagement und CSI-Feedback in Simulations-Workflows.



Nahtlose Einbindung von neuronalen Empfängern, Strahlmanagement und CSI-Feedback in Simulations-Workflows. Vereinheitliche Simulations-Workflows: Ermöglicht detaillierte und systemweite Analysen auf einer einzigen Plattform und beseitigt so die Fragmentierung der Toolchain.



Ermöglicht detaillierte und systemweite Analysen auf einer einzigen Plattform und beseitigt so die Fragmentierung der Toolchain. Modellierung hybrider Systeme: Kombination von Signalverarbeitung auf der Bitübertragungsschicht mit ereignisgesteuerter Logik für realistische Mobilitäts-, Handover- und Steuerungsszenarien.



Kombination von Signalverarbeitung auf der Bitübertragungsschicht mit ereignisgesteuerter Logik für realistische Mobilitäts-, Handover- und Steuerungsszenarien. Prototypen mit Entwickler-APIs: Einsatz modularer Python- und C++-Schnittstellen für schnelle Entwicklung und Erweiterbarkeit.



Einsatz modularer Python- und C++-Schnittstellen für schnelle Entwicklung und Erweiterbarkeit. Anpassung an 3GPP-Standards: Immer auf dem neuesten Stand mit den aktuellen Spezifikationen für Bitübertragungsschicht-Verfahren und fortschrittlicher Kanalmodellierung. Nilesh Kamdar, General Manager für EDA-Design und -Verifizierung bei Keysight, sagte: WirelessPro ist ein wegweisendes Tool für Entwickler, die die Zukunft der Forschung, des Designs und der Simulation im Wireless-Bereich gestalten. Durch die Kombination von standardkonformer Modellierung mit intelligentem Systemdesign ermöglichen wir schnellere Innovationszyklen und tiefere Einblicke in 6G-Technologien. Dieses Framework spiegelt das Engagement von Keysight wider, die Wireless-Community mit Tools zu unterstützen, die sich gemeinsam mit der Branche weiterentwickeln.



Weitere Informationen Webseite: WirelessPro 3GPP AI Simulation Platform



Video: Wireless Simulation Solutions



Whitepaper: AI/ML in Wireless



Bootcamp: Designing the 6G Air Interface with AI Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2025 by Mexperts AG