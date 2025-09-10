Mit zwei neuen Frequenz-Extendern und einem Kalibrierungskit erweitert Keysight seinen Breitband-Vektor-Netzwerkanalysator auf bis zu 250 GHz Das neue VNA-Zubehör beschleunigt das Design und die Validierung von 1,6/3,2-Tb/s-Komponenten und Halbleitern der nächsten Generation. Böblingen, 10. September 2025  Keysight Technologies stellt zwei neue Millimeterwellen-Frequenz-Extender-Module vor, den Frequenz-Extender NA5305A bis 170 GHz und den Frequenz-Extender NA5307A bis 250 GHz sowie das 0,5-mm-Präzisionskalibrierungskit 85065A. In Verbindung mit den PNA/PNA-X-Vektor-Netzwerkanalysatoren (VNA) von Keysight und dem Test Set Controller N5292A ermöglichen die neuen Zubehörteile Entwicklern vollständig kalibrierte Single-Sweep-Breitband-S-Parameter-Messungen von 100 kHz (oder 10 MHz) bis 170/250 GHz. Bestandskunden, die den 110-GHz-/120-GHz-VNA verwenden, können ihre Konfiguration problemlos aufrüsten und so den Wert ihrer ursprünglichen Investition steigern.



In Verbindung mit der Breitband-VNA-Lösung ermöglicht das 0,5-mm-Präzisionskalibrierkit 85065A präzise Messungen bis zu 250 GHz. Das Breitband-VNA-Zubehör vereinfacht Testaufbauten und ermöglicht Entwicklern die Charakterisierung verschiedener Sub-THz-On-Wafer- oder gehäuster Komponenten wie optischer HF-Treiber, TIAs, Leiterplatten, Kabel, Gehäuse und passiver Bauelemente. Das neue Zubehör unterstützt Entwickler bei der Charakterisierung dieser Komponenten und verkürzt langwierige Design- und Verifizierungszyklen.



Da KI die Grenzen der Datenkommunikation mit Netzwerken von 1,6 Tb/s und 3,2 Tb/s vorantreibt und die Forschung im Bereich der kabellosen Kommunikation im Sub-THz-Frequenzbereich weitergeht, muss sich auch die Messtechnik weiterentwickeln, um Schritt zu halten. Entwickler, die Halbleiter und Hochgeschwindigkeitsverbindungen der nächsten Generation, Millimeterwellen- und Sub-THz-Wireless-Bauteile sowie modernste Halbleiter entwickeln, benötigen Messgeräte, die präzise Breitband-VNA-Messungen bei immer höheren Frequenzen liefern, um Designs zu validieren und Simulationen mit der tatsächlichen Leistung abzugleichen.



Zu den Vorteilen des neuen Breitband-VNA-Zubehörs gehören: Erreicht einen Systemdynamikbereich von 105 dB bei 170 GHz, um verschiedene Messungen, Tests verlustbehafteter passiver Komponenten, Filter mit hoher Unterdrückung und Tests aktiver Bauteile bei verschiedenen Leistungsstufen zu ermöglichen.



Bietet differenzielle Messfunktionen, mit denen Entwickler unterschiedliche aktive Bauteile und die Signalintegrität von Hochgeschwindigkeitsverbindungen validieren können.



Ermöglicht einen besseren Einblick in die Eigenschaften aktiver Bauteile wie Verstärker mit einer maximalen Ausgangsleistung von 0 dBm bei 170 GHz und -5 dBm bei 220 GHz. Die Messung von Sub-THz-Signalen in On-Wafer- und gehäusten Komponenten erfordert spezielle Tastköpfe, Adapter und Testkabel, die die neuen Frequenz-Extender und Kalibrierungskits von Keysight ergänzen und so eine umfassende Testumgebung bilden.



Um umfassende Messfunktionen bieten zu können, hat Keysight mit führenden Lösungspartnern der Branche zusammengearbeitet: FormFactor Inc. und MPI Corp. haben fortschrittliche Single-Ended- und Differenzial-HF-Tastköpfe entwickelt. Darüber hinaus hat die Spinner GmbH, ein führender Anbieter von Koaxialadaptern, robuste 0,5-auf-0,8-mm-Koaxialadapter entwickelt, die Frequenzen bis zu 167 GHz unterstützen, sowie 0,5-mm-Steckverbinder für die Leiterplattenmontage. Junkosha Inc. hat leistungsstarke 0,5-mm-Testkabel vorgestellt.



Jens Klattenhoff, SVP und General Manager Systems Business Unit, FormFactor Inc. sagte: Wir sind stolz darauf, mit Keysight zusammenzuarbeiten, um die Infinity Probe Technology, WinCal und MicroChamber® Technology zu erweitern und eine vollständig integrierte On-Wafer-Koaxial-Lösung bis zu 250 GHz anzubieten. Unsere neue InfinityXF™ 250-GHz-Tastkopf-Serie mit fortschrittlicher Dünnschicht-Kontakttechnologie ermöglicht Entwicklern schnelle, präzise und reproduzierbare Messungen von DC- bis Sub-THz-Frequenzen, was zu erheblichen Zeitersparnissen und einer vereinfachten Einrichtung für genaue Daten in einer Vielzahl von HF-Anwendungen für Halbleiterbauelemente der nächsten Generation führt.



Dr. Stojan Kanev, General Manager der Advanced Semiconductor Test Division der MPI Corporation, sagte: Diese jüngste Zusammenarbeit mit Keysight ist ein bedeutender Schritt nach vorn, da sie eine vollständig integrierte 250-GHz-Lösung hervorbringt, die die leistungsstarke PNA-X-Plattform von Keysight mit unserer fortschrittlichen TITAN™-Tastkopf-Technologie kombiniert. Zusammen mit den Breitband-Extendern von Keysight ermöglicht diese Lösung eine schnelle Bereitstellung, nahtlose Neukonfiguration und robusten Schutz empfindlicher Systemkomponenten, sodass Entwickler Spitzenleistungen erzielen und gleichzeitig ihre Investitionen schützen können.



Joe Rickert, Vice President und General Manager des Keysight High-Frequency Measurements Center of Excellence, sagte: Mit der Einführung unserer 170- und 250-GHz-Breitband-VNA-Extender bieten wir die Leistung, die Entwickler zur Validierung von Halbleitern der nächsten Generation und Hochgeschwindigkeits-Netzwerkkomponenten benötigen. Durch die Kombination von branchenführendem Dynamikbereich und Ausgangsleistung mit einem kompletten 0,5-mm-Koaxial-Ökosystem ermöglichen wir einen vereinfachten, hochzuverlässigen Weg für ihre Hochfrequenzmessungen.



Weitere Informationen Technischer Überblick, Breitband-Vektor-Netzwerkanalysator-Lösungen für 170/250-GHz-Millimeterwellen mit Frequenz-Extendern NA5305A/7A



Frequenz-Extender NA5305A bis zu 170 GHz



Frequenz-Extender NA5307A bis zu 250 GHz Über Keysight Technologies



