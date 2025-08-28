Keysight stellt Konformitätstestlösung der Bitübertragungsschicht von HDMI für die steigenden Anforderungen an höchste Auflösung und hohen Dynamikumfang vor Die neue Lösung ermöglicht es Entwicklern, die Konformitätsstandards des HDMI-Forums zu erfüllen und gleichzeitig die Signalintegrität und Leistung bei Videoanwendungen mit hoher Bandbreite zu optimieren. Böblingen, 28. August 2025  Keysight Technologies hat die Veröffentlichung seiner verbesserten Lösung für Konformitätstests der Bitübertragungsschicht von HDMI (High-Definition Multimedia Interface) bekannt gegeben, die robuste Funktionen zur Konformitäts- und Leistungsvalidierung für Sender und Kabel bietet. Die Keysight-Lösung für elektrische Leistungs-, Validierungs- und Konformitätstests für HDMI ist eine Antwort auf die zunehmende Komplexität und Bandbreitenanforderungen moderner HDMI-Anwendungen, darunter UHD-Video (Ultra High Definition), HDR-Inhalte (High Dynamic Range) und immersive Audioerlebnisse.



Angesichts der steigenden Nachfrage nach 8K/12K-Video, HDR-Inhalten und Hochgeschwindigkeitsverbindungen stehen Entwickler vor immer größeren Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Signalintegrität an HDMI-Schnittstellen. Die kürzlich vom HDMI Forum veröffentlichte Testspezifikation HDMI 2.2 führt strengere Konformitätsanforderungen für Sender und Kabel ein und macht damit Lücken in der üblichen Testabdeckung deutlich. Ohne robuste Validierungstools riskieren Hersteller kostspielige Redesigns und Verzögerungen bei der Zertifizierung. Angesichts der Weiterentwicklung der HDMI-Technologie sind umfassende, automatisierte Testlösungen unerlässlich, um Leistung, Zuverlässigkeit und eine schnellere Markteinführung zu gewährleisten.



Das HDMI-Ökosystem entwickelt sich weiter, um höhere Auflösungen, schnellere Bildwiederholraten und höhere Bandbreitenanforderungen zu unterstützen. Daher bietet die Keysight-Lösung für elektrische Leistungs-, Validierungs- und Konformitätstests für HDMI eine vollautomatische und skalierbare Plattform für Fachleute in den Bereichen Design, Engineering und Konformitätstests, um die Bauteilleistung zuverlässig und präzise zu validieren. Die neue Testlösung bietet eine einheitliche Plattform für automatisierte elektrische Tests gemäß der HDMI 2.2-Testspezifikation. Außerdem stellt sie sicher, dass die Hersteller von Bauteilen die Produktleistung bei der Übertragung und im Kabel zuverlässig validieren können, während die Empfangstests zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt werden.



Die Lösung von Keysight für die Konformitätsprüfung der Bitübertragungsschicht für HDMI erfüllt die neuesten technischen und verfahrenstechnischen Anforderungen des HDMI-Forums. Die auf Präzision und Effizienz ausgelegte Lösung integriert Messhardware mit hoher Bandbreite und automatisierte Konformitäts-Workflows, um komplexe Testszenarien für Sender und Kabel zu verwalten. Durch die modulare Architektur der Lösung werden flexible Testkonfigurationen unterstützt, während integrierte Diagnosefunktionen einen tiefen Einblick in die Ursachen von Signalverschlechterungen bieten. Dadurch können Design- und Validierungsteams nicht nur die Konformität überprüfen, sondern auch die Leistung bereits in einer frühen Phase des Entwicklungszyklus optimieren.



Han Sing Lim, Vizepräsident und Geschäftsführer der General Electronic Measurement Division von Keysight, sagte: Mit der Einführung der Keysight-Lösung für Tests der elektrischen Leistung, Validierung und Konformität für HDMI können unsere Kunden die Markteinführung von Unterhaltungselektronik der nächsten Generation beschleunigen und gleichzeitig eine robuste Integrität und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleisten. Durch die Integration der neuesten Version der HDMI-Technologie in unsere Lösung ermöglichen wir führenden Entwicklern und Herstellern von Unterhaltungselektronik, die Grenzen der digitalen Darstellungs- und Multimedia-Leistung weiter zu verschieben.



Die neue Lösung basiert auf der weltweiten Expertise von Keysight im Bereich Konformitätsprüfung und hat sich in Produktionsumgebungen mit hohen Stückzahlen bewährt. Sie bietet einen zuverlässigen Weg zur Zertifizierungsreife und überragende Endproduktleistung.



Weitere Informationen Produktseite: D9021HDMC Electrical Performance, Validation, and Compliance Test Software for HDMI Transmitter



N5992HPCD CAT4 Cable Eye Test Software for HDMI Lösungsseite: High-Definition Multimedia Interface (HDMI) Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.



