|Automatisierte Testlösung von Keysight validiert die SSL-Deep-Inspection-Leistung und Netzwerksicherheit von Fortinet
|Keysight BreakingPoint QuickTest vereinfacht die Bewertung der Anwendungsleistung und Sicherheit mit vordefinierten Testkonfigurationen und selbststabilisierenden, zielorientierten Algorithmen.
|Böblingen, 7. August 2025 Keysight Technologies gibt bekannt, dass Fortinet das Netzwerk-Anwendungs- und Sicherheitstest-Tool Keysight BreakingPoint QuickTest ausgewählt hat, um die SSL-Deep-Packet-Inspection-Leistungsfähigkeit und die Sicherheitseffizienz seiner Firewall der nächsten Generation (NGFW) der Serie FortiGate 700G zu validieren. BreakingPoint QuickTest ist die schlüsselfertige Lösung von Keysight zur Leistungs- und Sicherheitsvalidierung mit selbststabilisierenden, zielorientierten Algorithmen, die schnell die Leistungsfähigkeit und Sicherheitseffizienz einer Vielzahl von Netzwerkinfrastrukturen bewerten.
Unternehmensnetzwerke und -systeme sind ständigen Cyberangriffen ausgesetzt, darunter Malware, Sicherheitslücken und Angriffe zur Umgehung von Sicherheitsmaßnahmen. Diese Angriffe fordern ihren Tribut: 67 % der Unternehmen geben an, in den vergangenen zwei Jahren ein Datenleck erlitten zu haben, während die Zahl der Klagen im Zusammenhang mit Datenlecks in den vergangenen vier Jahren um 500 % gestiegen ist.
Fortinet hat die NGFW-Serie FortiGate 700G entwickelt, um Unternehmensnetzwerke und verteilte Unternehmensnetzwerke vor diesen ständig wachsenden Cybersecurity-Bedrohungen zu schützen und gleichzeitig den legitimen, für das Kerngeschäft wichtigen Datenverkehr der Kunden weiter zu verarbeiten. Die FortiGate 700G basiert auf dem proprietären Netzwerkprozessor 7 (NP7) von Fortinet, dem Sicherheitsprozessor 5 (SP5) ASIC und FortiOS, dem einheitlichen Betriebssystem von Fortinet. Fortinet benötigte eine Lösung für Anwendungs- und Sicherheitstests, die reale Netzwerkverkehrsleistung, relevante und zuverlässige Sicherheitsbewertungen, reproduzierbare Ergebnisse und schnelle Einblicke liefert, und entschied sich für das Netzwerk-Anwendungs- und Sicherheitstest-Tool BreakingPoint QuickTest von Keysight.
Mit BreakingPoint QuickTest validierte Fortinet die Netzwerkleistung und Cybersecurity-Funktionen der FortiGate 700G NGFW unter Verwendung folgender Features:
Ram Periakaruppan, Vice President und General Manager, Keysight Network Test and Security Solutions, sagte: Die Welt der Cyber-Bedrohungen entwickelt sich ständig weiter, daher müssen Unternehmen ihre Netzwerkverteidigung wachsam anpassen und gleichzeitig ihre Geschäftsziele weiterhin erfüllen. Die Netzwerk-Anwendungs- und Sicherheitstestlösungen von Keysight helfen, den Druck zu verringern, den diese Anforderungen auf Hersteller von Netzwerk-Equipment ausüben, indem sie ein benutzerfreundliches Paket mit vordefinierten Leistungs- und Sicherheitstests, innovativen zielorientierten Algorithmen und kontinuierlich aktualisierten Benchmarking-Inhalten bieten, die sicherstellen, dass die Lösungen den strengen Anforderungen der Branche entsprechen.
