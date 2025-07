Keysight installiert weltweit größtes kommerzielles Quantensteuerungssystem im hochmodernen G-QuAT-Zentrum des AIST Das bahnbrechende System unterstützt über 1.000 Qubits und setzt damit einen neuen Standard in der Quantencomputer-Infrastruktur. Böblingen, 31. Juli 2025 – Keysight Technologies hat das weltweit größte kommerzielle Quantenkontrollsystem (QCS) an das National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) in Japan geliefert. Das System wurde in das Global Research and Development Center for Business by Quantum-AI Technology (G-QuAT) integriert. Dieses Steuerungssystem ist nun Teil des neuen Evaluierungs-Testbeds bei G-QuAT, das die Grenzen des Möglichen im Bereich Quantencomputing sowohl hinsichtlich der Skalierbarkeit als auch der Leistung erweitern wird.



Alle Quantencomputer benötigen ein Steuerungssystem, um die klassische Welt der Codes und Kabel in die Quantenwelt der Photonen und Qubits zu übersetzen. Mit zunehmender Größe, Komplexität und Leistung von Quantencomputern werden auch die Anforderungen an das Steuerungssystem immer anspruchsvoller. Jede Lücke in der Leistung des Steuerungssystems kann die Leistungsfähigkeit des Quantencomputers beeinträchtigen. Daher war es für AIST wichtig, den richtigen Partner für diese kritische Komponente auszuwählen.



Dank frühzeitiger Investitionen in eine skalierbare Architektur konnte Keysight dieses Steuerungssystem liefern, das in der Lage ist, modernste Quantencomputer zu betreiben. Umfangreiche Tests haben gezeigt, dass die strengen Anforderungen an Rauschen, Zeitabgleich und Phasenkohärenz im gesamten System eingehalten werden. Mit dieser Lieferung ist Keysight der erste kommerzielle Anbieter von Steuerungssystemen, der ein System mit mehr als 1.000 Qubits liefert, und beweist, dass das QCS von Keysight die Skalierungsherausforderungen der Quantencomputer der nächsten Generation bewältigen kann.



Dr. Masahiro Horibe, stellvertretender Direktor des G-QuAT, AIST, sagte: „Das hier entwickelte 1.000-Qubit-Steuerungssystem ist ein bahnbrechendes Gerät, das weltweit erste und größte seiner Art, das dank der außergewöhnlichen Entwicklungsfähigkeiten von Keysight als Antwort auf unsere anspruchsvollen technischen Anforderungen realisiert werden konnte. Die Weiterentwicklung der Quantentechnologie erfordert nicht nur theoretische Fortschritte, sondern auch ausgefeilte technische Lösungen. Dieses System ermöglicht die präzise Synchronisation, Steuerung und Auslesung komplexer Mehrkanalsignale und damit den Betrieb von Qubits in großem Maßstab. Es ist ein klarer Beweis dafür, dass die Technik den Weg für die Zukunft der Quantentechnologie ebnet. Wir haben großen Respekt vor den Entwicklungskapazitäten von Keysight und freuen uns auf weitere technologische Innovationen.“



Dr. Eric Holland, General Manager, Keysight Quantum Engineer Solutions, sagte: „Steuerungssysteme spielen eine wichtige Rolle in der Quanteninformatik, da sie als bidirektionale Brücke zwischen der klassischen und der Quantenwelt fungieren. Wir fühlen uns geehrt und freuen uns sehr über die Partnerschaft mit AIST G-QuAT, in deren Rahmen wir die erforderlichen Hardware- und Software-Tools bereitstellen, um den wichtigen Meilenstein eines 1.000-Qubit-Quantencomputers zu erreichen – ein entscheidender Schritt zur Realisierung des Quantenvorteils für praktische Anwendungen in der Wirtschaft.“



