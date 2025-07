Keysight stellt einen verbesserten EMI-Empfänger mit lückenloser Echtzeit-Messbandbreite von 1 GHz vor Neuer Testempfänger verdreifacht die Testgeschwindigkeit, erhöht Empfindlichkeit und beschleunigt die EMI-Fehlersuche für schnellere Konformität und Arbeitsabläufe. Böblingen, 22. Juli 2025 – Keysight Technologies hat eine wesentliche Verbesserung seines EMI-Empfängers (Elektromagnetische Interferenz) PXE angekündigt, der den breitbandigen Zeitbereichsscan (TDS) um eine lückenlose Echtzeitmessung mit einer Messbandbreite von bis zu 1 GHz erweitert. Mit dem neuen PXE-Empfänger können Entwickler Messungen von 30 MHz bis 1 GHz in nur einem Schritt durchführen, statt wie bisher in drei Schritten. Diese Weiterentwicklung bietet eine hohe Empfindlichkeit, ermöglicht eine schnellere Diagnose und beschleunigt die Arbeitsabläufe im Bereich der EMV-Konformität und Zertifizierung erheblich.



Mit zunehmender Verkürzung der Produktentwicklungszyklen und steigender Zahl neuer Produkteinführungen werden EMV-Zertifizierungstests für Hersteller schnell zu einem Engpass. Entwickler stehen immer häufiger vor der Herausforderung, intermittierende EMI-Probleme zu identifizieren und zu beheben, die auf komplexe elektronische Designs zurückzuführen sind. Der neue PXE EMI-Empfänger von Keysight begegnet diesen Herausforderungen direkt, indem er den Testdurchsatz erheblich verbessert, die Debugging-Zeit minimiert und die Effizienz der EMV-Kammer optimiert.



Zu den Vorteilen des PXE-EMI-Empfängers gehören: Schnellere Tests und Fehlerbehebung: Die 1-GHz-TDS-Bandbreite und die eigenständige Stream-Processing-Einheit (N9048BSPU) beschleunigen Messungen und verkürzen die Fehlerbehebung von Stunden auf wenige Minuten.



Die 1-GHz-TDS-Bandbreite und die eigenständige Stream-Processing-Einheit (N9048BSPU) beschleunigen Messungen und verkürzen die Fehlerbehebung von Stunden auf wenige Minuten. Zuverlässige Ergebnisse in Echtzeit: Die Echtzeit-Scanbandbreite von 1 GHz sorgt dafür, dass keine transienten oder schwachen EMI-Signale übersehen werden, da die Messung lückenlos erfolgt.



Die Echtzeit-Scanbandbreite von 1 GHz sorgt dafür, dass keine transienten oder schwachen EMI-Signale übersehen werden, da die Messung lückenlos erfolgt. Vertrauen in die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Vollständige Einhaltung der Norm CISPR 16-1-1:2019 in Übereinstimmung mit den neuesten globalen EMV-Standards. Yoshimichi Imaizumi, Senior Vice President von TOYO Corporation, sagte: „Als langjähriger Partner von Keysight ist Toyo stolz darauf, eine umfassende EMI-Testlösung anbieten zu können, die die fortschrittlichen Funktionen des Keysight PXE EMI-Empfängers mit unserer proprietären EPX-Software kombiniert. Zusammen bieten diese Technologien eine nahtlose, leistungsstarke Lösung, die die Testautomatisierung verbessert, die Fehlerbehebung beschleunigt und die Einhaltung der neuesten Standards gewährleistet.“



Jason Kary, Senior Vice President und President der Electronic Industrial Solutions Group von Keysight, sagte: „Mit dem fortschrittlichen PXE-EMI-Empfänger können unsere Kunden, egal ob unabhängige Konformitätsprüflabore oder interne EMV-Teams, nun CISPR-konforme Messungen schneller, zuverlässiger und effizienter durchführen. Durch die hohe Empfindlichkeit, den überragenden Dynamikbereich und die lückenlose Echtzeitüberwachung ermöglichen wir Entwicklern, EMI-Probleme schneller zu lösen und Entwicklungszyklen zu verkürzen, was letztlich die Markteinführungszeit und die Kosten für die Konformität reduziert.“



Der PXE-EMI-Empfänger von Keysight setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Präzision, Leistung und Produktivität und ermöglicht es Entwicklern und Testlabors, die anspruchsvollen EMV-Herausforderungen von heute sicher und schnell zu meistern.



Produktseite: PXE-EMI-Empfänger N9048B



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen.



