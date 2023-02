Keysight stellt auf dem Mobile World Congress 2023 Lösungen vor, die die Wireless-Evolution beschleunigen Vom 27. Februar bis 2. März stellt Keysight in Halle 5, Stand 5E12 aus. Böblingen, 22. Februar 2023 – Angesichts der absehbaren Einführung von 5G-Advanced wird die nächste Generation der Mobilfunktechnologie enorme Verbesserungen bei der Bandbreitennutzung, der Datenübertragung und der Anwendungsaktivierung mit sich bringen. Erweiterungen für 5G werden weltweit eingerichtet, während die Open RAN-Technologie ebenfalls immer häufiger eingesetzt wird. Netzwerke, die neuere Anwendungsfälle rund um Weltraum/Satelliten ermöglichen, werden derzeit designt und errichtet. Auf dem Mobile World Congress 2023 werden die technischen Experten von Keysight die fortschrittlichen Lösungen vorstellen, die Kunden dabei helfen, die Wireless-Entwicklung zu beschleunigen. Mit einem End-to-End-Portfolio von Produktentwicklungslösungen, die Herausforderungen in den Bereichen Design, Emulation und Präzisionsmessungen schnell lösen, unterstützt Keysight Bauteile und Chipsätze, erhöht die Intelligenz von Netzwerken, verbessert die Energieeffizienz und gestaltet zukünftige Technologien.



Wann: 27. Februar – 2. März 2023

Wo: Keysight Stand: Halle 5 Stand 5E12

Fira de Barcelona Gran Via

Barcelona, Spanien



Keysight wird die folgenden Demos zeigen, die die Wireless-Entwicklung beschleunigen:



Beschleunigung von 5G Förderung des IoT mit 5G RedCap: RedCap (Reduced Capability) 5G ist ein neues optimiertes Design für Mid-Tier-Anwendungsfälle. Die IoT-Sicherheitslösung von Keysight in Kombination mit unserem für RedCap-Tests optimierten 5G-Netzwerk-Emulator führt erweiterte Sicherheitstests in einem realistischen RedCap-Netzwerk vor.



Mithilfe von Eggplant Intelligent Automation wird Keysight die Benutzeroberfläche (UI) und die Nutzererfahrung (UX) eines 5G-vernetzten HoloLens-Geräts mit Augmented Reality (AR) / Virtual Reality (VR) testen. Das Gerät wird mit einer 5G-Netzwerk-Emulationsplattform verbunden, um Anwendungsszenarien zu validieren. Weiterentwicklung der V2X-Kommunikation (Vehicle to Everything): Keysight wird zeigen, wie Hochfrequenz- (RF) und Protokolltests für die Zertifizierung von OBUs (On-Board-Units) und RSUs (Road-Side-Units) für DSRC (Dedicated Short-Range Communications) durchgeführt werden können. Die 5G-Netzwerk-Emulationsplattform und die C-V2X-Toolchain werden ein komplexes Szenario mit Stautests erstellen. Weiterentwicklung von Open RAN Entwicklung von 5G Green Networks: Energieeffizienz ist eine der obersten Prioritäten der Netzbetreiber, da die Kapazität und Reichweite der Netzwerke zunehmen. Die Optimierung des Energieverbrauchs ohne Beeinträchtigung der Nutzererfahrung erfordert bereichsübergreifende Energie- und Leistungs-KPIs, gekoppelt mit Energiesparmechanismen und intelligenter Steuerung vom RAN bis zum Core. Keysight und Analog Devices arbeiten zusammen, um automatisierte Energieeffizienz-Benchmarks für Funkmodule (RU) zu präsentieren und Gewinne durch fortschrittliche Energiesparmechanismen hervorzuheben. Keysight wird auch seine O-RAN-Energiesparlösung demonstrieren, die den Stromverbrauch in einem herstellerübergreifenden, cloudifizierten ORAN-System mithilfe intelligenter Steuerungs-, Telemetrie- und Energieverwaltungsfunktionen reduzieren kann.



Energieeffizienz ist eine der obersten Prioritäten der Netzbetreiber, da die Kapazität und Reichweite der Netzwerke zunehmen. Die Optimierung des Energieverbrauchs ohne Beeinträchtigung der Nutzererfahrung erfordert bereichsübergreifende Energie- und Leistungs-KPIs, gekoppelt mit Energiesparmechanismen und intelligenter Steuerung vom RAN bis zum Core. Keysight und Analog Devices arbeiten zusammen, um automatisierte Energieeffizienz-Benchmarks für Funkmodule (RU) zu präsentieren und Gewinne durch fortschrittliche Energiesparmechanismen hervorzuheben. Keysight wird auch seine O-RAN-Energiesparlösung demonstrieren, die den Stromverbrauch in einem herstellerübergreifenden, cloudifizierten ORAN-System mithilfe intelligenter Steuerungs-, Telemetrie- und Energieverwaltungsfunktionen reduzieren kann. Analyse von O-RAN Massive-MIMO: Diese Demo zeigt, wie man Downlink und Uplink sofort testet, Single-User- und Multi-User-Massive-MIMO-HF-Strahlform-/Gewichtsmessungen oder spezifische HF-Parametermessungen an mehreren TR-Funkmodulen. Keysight wird auch demonstrieren, wie die 5G New Radio (NR) Luftschnittstelle, einschließlich Fronthaul-Signalen und -Datenverkehr, mit WaveJudge im Detail analysiert werden kann. Einrichten von privaten Netzwerken Einrichten & Optimieren privater 5G-Netzwerke: Keysight wird vorführen, wie private 5G-Netzwerke validiert und diagnostiziert werden, wobei eine Kombination von Keysight-Lösungen wie der neue Nemo-Industrie-Tastkopf für die aktive Überwachung von Industrie 4.0, der FieldFox-Analysator mit seiner breiten Frequenz- und Bandbreitenabdeckung für Feldtests und Standortabnahmen sowie der WaveJudge Wireless Analyzer für die vollständige Prüfung der Luftschnittstelle zum Einsatz kommen. Gestaltung von Zukunftstechnologien Ermöglichung frühzeitiger Forschung im Bereich künftiger Technologien, einschließlich 6G:Die Netzwerkmodellierung zeigt, wie reale Daten- und Verhaltensmodelle mithilfe digitaler Zwillinge erstellt werden können, um den Stromverbrauch zu bewerten und die Energieeffizienz zu analysieren. Keysight wird das volle Potenzial unserer Lösungen für die Netzwerkmodellierung demonstrieren. Die Modellierung zukünftiger Luftschnittstellen zeigt, warum die Integration von Machine Learning (ML)-Technologien in die neue Luftschnittstelle für die zukünftige Wireless-Entwicklung unerlässlich ist. Die PathWave System Design Software simuliert ein Modell einer 5G Bitübertragungsschicht und eines kabellosen 3GPP-Kanals und beurteilt dann den Kanal. Unter Verwendung von EDA-Software (Electronic Design Automation) und realen Hardware-Verbindungen wird die Demo den Leistungsunterschied zwischen traditionellen und neuen Machine Learning-Techniken quantifizieren.



zeigt, wie reale Daten- und Verhaltensmodelle mithilfe digitaler Zwillinge erstellt werden können, um den Stromverbrauch zu bewerten und die Energieeffizienz zu analysieren. Keysight wird das volle Potenzial unserer Lösungen für die Netzwerkmodellierung demonstrieren. zeigt, warum die Integration von Machine Learning (ML)-Technologien in die neue Luftschnittstelle für die zukünftige Wireless-Entwicklung unerlässlich ist. Die PathWave System Design Software simuliert ein Modell einer 5G Bitübertragungsschicht und eines kabellosen 3GPP-Kanals und beurteilt dann den Kanal. Unter Verwendung von EDA-Software (Electronic Design Automation) und realen Hardware-Verbindungen wird die Demo den Leistungsunterschied zwischen traditionellen und neuen Machine Learning-Techniken quantifizieren. Forschung im Sub-THz-Bereich: Frequenzbänder über 100 GHz eröffnen neue Möglichkeiten für die Einrichtung von Kommunikations- und Erfassungssystemen mit extremen Datenraten. Diese Demo zeigt eine noch nie dagewesene Bandbreite, Datenrate und Fehlervektormessung (EVM) bei 142GHz. Diese speziell für 6G entwickelte Technologie und Messwissenschaft ermöglicht es Forschern, genau zu wissen, was in ihren innovativen Designs passiert. Weitere Informationen über die Veranstaltung finden Sie unter: https://www.keysight.com/de/de/events/europe-middleeast-africa-india/tradeshows/mobile-world-congress.html



Presseaktivitäten



Um Termine für Pressegespräche und Vorführungen zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an Geri LaCombe ( geri_lacombe@keysight.com ). Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 5,4 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



