Eggplant als führender Anbieter für kontinuierliche Testautomatisierung ausgezeichnet Die KI-gestützte Plattform Eggplant von Keysight Technologies erhält die bestmögliche Note in zwölf der 26 bewerteten Kriterien. Böblingen, 10. Januar 2023 – Keysight Technologies hat bekannt gegeben, dass seine Testautomatisierungsplattform Eggplant in „The Forrester Wave™: Continuous Automation Testing Platforms, Q4 2022“ als Leader eingestuft wurde.



Forrester bewertete 15 Anbieter anhand von 26 Kriterien, die in die Bereiche aktuelles Angebot, Strategie und Marktpräsenz eingeteilt wurden. Die Eggplant-Plattform erhielt die bestmögliche Bewertung in zwölf Kriterien, darunter: Automatisierungsausführung/kontinuierliche Tests, Testablauf, Berichterstattung, Analysen und Qualitätseinblicke, Produktvision, Umsetzungsroadmap und Geschäftsmodell.



Diego Lo Giudice, Autor von The Forrester Wave, schrieb in dem Bericht: „Die Kombination [von Keysight und Eggplant] hat ein enormes Potenzial für die Marktdurchdringung in den Bereichen Metaverse, IoT, Industrie, Automotive und anderen physischen und digitalen Märkten. Die neue gemeinsame Vision von Keysight und Eggplant wird die Plattform für die unternehmensweite Automatisierung, Prüfung und Sicherung digitaler Systeme und Produkte werden.“



Gareth Smith, GM Software Test Automation bei Keysight Technologies, sagte: „Die Qualität digitaler Erlebnisse bestimmt heute den Geschäftserfolg. Die Würdigung durch Forrester unterstreicht die Vorteile unserer intelligenten Automatisierungsplattform, die das Tempo der Bereitstellung und die Qualität digitaler Erlebnisse beschleunigt. Unsere KI-gestützte End-to-End-Lösung ermöglicht es Anwendern, den gesamten Testlebenszyklus über alle Plattformen hinweg schnell zu automatisieren, was ihnen einen robusten und zukunftssicheren Wettbewerbsvorteil verschafft.“



„The Forrester Wave™: Continuous Test Automation Platforms, Q4 2022“ steht kostenlos zum Download bereit.



Weitere Informationen Weitere Informationen über die KI-gestützte Testautomatisierungsplattform Eggplant



Erfahren Sie von unseren Kunden , wie die Eggplant-Plattform in der Praxis funktioniert. Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 5,4 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2023 by Mexperts AG