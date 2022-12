IQM und Keysight unterzeichnen Absichtserklärung für Zusammenarbeit bei On-Premises-Quantencomputing-Lösungen Vereinbarung über Entwicklung einer Lösung, die wissenschaftliches Hochleistungs-Computing ermöglicht. Böblingen, 13. Dezember 2022 – IQM Quantum Computers (IQM), der europäische Marktführer für den Bau von Supraleiter-Quantencomputern und Keysight Technologies haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) unterzeichnet, um die Entwicklung einer Quantencomputing-Lösung zu erforschen und Hochleistungsrechnen (High-Performance Computing, HPC) vor Ort zu ermöglichen.



Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden beide Unternehmen ihr jeweiliges Fachwissen in den Bereichen Quantencomputing und Steuerungssysteme nutzen, um die Entwicklung skalierbarer On-Premises-Quantencomputer zu untersuchen. Auf diese Weise können Wissenschaftler und Forscher die Leistung von Quantencomputern für HPC-Anwendungen nutzbar machen.



Keysight bringt sein Infrastruktur-Know-how in die Zusammenarbeit ein und stellt das weltweit erste volldigitale Quantenkontrollsystem (Quantum Control System, QCS), EDA-Software (Electronic Design Automation) sowie erstklassige Tools für Quanten-Compilierung, Mitigation und Fehlerdiagnose bereit.



„Unser Ziel ist es, unseren Kunden und potenziellen Anwendern weltweit Zugang zu verschiedenen Lösungen zu bieten. Diese einzigartige Partnerschaft mit Keysight wird es uns ermöglichen, eine branchenführende Lösung für HPC-kompatible On-Premises-Quantencomputersysteme zu schaffen“, so Dr. Peter Eder, Head of Partnerships bei IQM Quantum Computers. „Mit unserer starken Position als europäischer Marktführer im Bereich der Supraleiter-Quantencomputer werden wir unsere Expertise weiter ausbauen, um Branchenlösungen voranzutreiben und das Ökosystem zu erweitern.“



“Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit IQM, um eine branchenführende On-Prem-Quantencomputing-Lösung für wissenschaftliche Workflows im High-Performance-Computing zu liefern”, sagte Dr. Eric Holland, Director of Strategic Growth Initiatives für die Quantum Engineering Solutions (QES) Group von Keysight. “Die große globale Reichweite von Keysight, die Geschichte der Hochleistungsprodukte und das starke Quantenteam in Verbindung mit dem Ruf und dem Hintergrund von IQM ergeben eine überzeugende gemeinsame On-Prem-Quantenlösung, die wissenschaftliche Berechnungen ermöglicht.”



Über IQM Quantum Computers



IQM ist europaweit führend beim Bau von Quantencomputern. IQM bietet On-Premises-Quantencomputer für Supercomputing-Zentren und Forschungslabors und bietet vollen Zugang zu seiner Hardware. Für Industriekunden bietet IQM einen Quantenvorteil durch einen einzigartigen anwendungsspezifischen Co-Design-Ansatz. IQM baut zusammen mit VTT den ersten kommerziellen 54-Qubit-Quantencomputer in Finnland, und ein von IQM geleitetes Konsortium (Q-Exa) baut auch einen Quantencomputer in Deutschland. Dieser Computer soll in einen HPC-Supercomputer integriert werden, um einen Quantenbeschleuniger für die künftige wissenschaftliche Forschung zu schaffen. IQM beschäftigt über 200 Mitarbeiter in Niederlassungen in Paris, Madrid, München und Espoo.



IQM-Medienkontakt

Raghunath Koduvayur, Head of Marketing and Communications

E-Mail: Raghunath@meetiqm.com

Tel: +358 50 4876509

www.meetiqm.com Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 5,4 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2022 by Mexperts AG