Keysight lizenziert Simulations-Softwaretechnologie an Altium für PCB Design-Lösungen Mit der Lizenz für elektromagnetische (EM) Simulationstechnologie werden PCB-Entwickler in die Lage versetzt, Probleme vor dem ersten Prototyp zu finden und zu beheben. Das verkürzt die Zeit bis zur Markteinführung und spart Kosten für die mehrfache Neuentwicklung von PCBs. Böblingen, 15. November 2022 – Keysight Technologies hat bekannt gegeben, dass Altium LLC die fortschrittliche elektromagnetische Simulationstechnologie von Keysight lizenziert hat, um Stromversorgungs-Analyselösungen für PCB-Entwickler zu entwerfen. Keysight und Altium gehen eine Partnerschaft ein, um die Bedürfnisse von Hardware-Ingenieuren zu erfüllen, die keine Leistungsintegritäts-Experten sind.



Die zuverlässige Stromverteilung ist ein häufiges Problem für Entwickler von Leiterplatten. Da die Komponenten integrierter Schaltungen (ICs) tendenziell mit niedrigeren Versorgungsspannungen arbeiten, um die Energieeffizienz zu erhöhen, wird es schwierig, eine PCB-Stromversorgungsebene innerhalb schrumpfender Toleranzgrenzen zu entwerfen. In der Regel erstellen Entwickler mehrere Iterationen von Prototypen oder legen ihre Designs Spezialisten für Leistungsintegrität vor. Beides sind suboptimale Ansätze, die eine schnelle Umsetzung des Designs behindern. Indem PCB-Entwickler in die Lage versetzt werden, Probleme vor dem ersten Prototyp zu finden und zu beheben, können sie eine höhere Produktivität, eine kürzere Markteinführungszeit und eine größere Vorhersehbarkeit im Design-Prozess erreichen.



Power Analyzer ist das erste Produkt, das aus der strategischen Partnerschaft zwischen Altium und Keysight hervorgegangen ist und ermöglicht die interaktive Analyse von Leistungsintegritäts-Problemen. Altium hat die EM-Simulationstechnologie von Keysight in seine moderne grafische Benutzeroberfläche integriert, um die Leistungsanalyse schnell, genau und einfach durchzuführen. Leiterplattenentwickler, die Power Analyzer verwenden, erhalten durch die Analyse von Spannungsabfall und Stromdichte innerhalb ihrer PCB-Layoutumgebung einen Einblick in die Leistung ihrer Stromversorgungsebene.



Tom Bastanza, Senior Sales Director bei Altium, sagte: „Unsere umfassende bestehende Basis von PCB Entwicklern steht vor wachsenden Herausforderungen bei der Leistungsanalyse, da die Designs immer dichter und komplexer werden. Die Kunden wünschen sich ein Produkt, mit dem sie frühzeitig Transparenz über Leistungsintegritäts-Probleme erhalten und den Aufwand für Prototypen-Neuentwicklungen in späteren Phasen des Entwicklungszyklus vermeiden können. Power Analyzer spart Zeit durch die Identifizierung von Problembereichen, indem es die Simulations- und Analysekompetenz von Keysight nutzt. Mit Power Analyzer müssen Designs nicht mehr an einen Spezialisten für die Validierung von Stromverteilungsnetzwerken übergeben werden, da die Hardware-Entwickler die Probleme direkt in ihrer vertrauten Altium PCB-Layoutumgebung selbst erkennen und beheben können.“



Niels Faché, Vice President und General Manager von PathWave Software Solutions bei Keysight, sagte: “Bei dieser Technologie-Integrationspartnerschaft geht es darum, die Simulationstechnologie zu demokratisieren und den Arbeitsablauf für eine große Gruppe von Hardware-Entwicklern digital zu transformieren. Sie ermöglicht Entwicklern einen einfachen Zugang zu bewährten Simulationsalgorithmen, die kritische Probleme im Stromverteilungsnetzwerk bereits in einem frühen Stadium des Design-Prozesses identifizieren. Power Analyzer bringt die Simulation von Keysight direkt in die Hände von PCB-Entwicklern, um intelligente Kompromisse und schnellere Entwicklungszyklen zu ermöglichen.” Keysight auf der electronica 2022:

Accelerate Innovation in Electronic Design



Vom 15. bis 18. November 2022 präsentiert Keysight auf der electronica sein einzigartiges Know-how im Bereich digitaler und HF-/Mikrowellen-Technologien. Wir helfen Ingenieuren die Grenzen für ihr elektronisches Design zu erweitern und ihre Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Am Stand A3.506 demonstriert Keysight Messlösungen, einschließlich Hardware und Software, sowie umfassende Services, aus den Bereichen Universal-Labor-Anwendungen (Labor-Stromversorgungen, Oszilloskope), Digitale Anwendungen (Power & Mixed-Signal-Anwendungen, PCIE Rx & Tx, Interconnect), HF- und Mikrowellen-Anwendungen (Signal-Demodulation, (Vektor-)Netzwerkanalysator-basierte Tests aktiver/passiver Filter), Design Software (PathWave Design, Digitale Simulation, Leistungsintegrität), IoT-/Consumer-Elektronik (Batterie-Laufzeit-Optimierung, Wireless-Testlösungen) und Automotive (Elektro-Mobilität, Automotive Radar, Automotive Ethernet)



Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 4,9 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2022 by Mexperts AG