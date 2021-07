Keysight erweitert sein eCommerce-Angebot um neue Softwarepakete Kunden in Nordamerika und Europa können so die Vorabkosten reduzieren und einen kontinuierlichen Mehrwert für die digitale Transformation generieren. Böblingen, 23. Juli 2021 – Keysight Technologies hat heute das Software-eCommerce-Angebot des Unternehmens erweitert und ein neues „Bundle-and-Save“-Softwareprogramm für Kunden in Nordamerika und Europa eingeführt.



Im vergangenen Jahr spielten Software und eCommerce eine Schlüsselrolle für den Erfolg von Unternehmen, einschließlich Zulieferern und Kunden, trotz des Lockdowns. Laut Gartner „bringen Abonnements wiederkehrende Umsätze und eine regelmäßigere Kundenbindung, die Unternehmen helfen, den Umsatz und den Customer Lifetime Value zu steigern“ (Gartner, Grow Digital Commerce with Subscriptions and Recurring Revenue, Sandy Shen, 08. Februar 2021).



Das neue Software-eCommerce-Angebot von Keysight erweitert das Portfolio der online erhältlichen Software auf mehr als 300 Test-, Anwendungs- und Design-Softwarepakete. Es bietet Kunden Zugang zu den neuesten Test-, Messtechnik- und Design-Softwarepaketen für den schnellen und selbständigen Kauf und die Schaffung von kontinuierlichem Mehrwert für die digitale Transformation.



Mit den neuen „Bundle-and-Save"-Software-Abonnements von Keysight können Kunden mit flexiblen Nur-Abonnement-Lizenzen Vorab-Investitionen einsparen. Die Lizenzen bieten hochwertige, vorkonfektionierte Lösungen für spezifische Anwendungen in sich schnell entwickelnden Märkten wie der drahtlosen Kommunikation einschließlich 4G/LTE und 5G, IoT sowie Luft-/Raumfahrt und Verteidigung. KeysightCare ist in diesen Paketen und allen Software-Abonnements enthalten, sodass Kunden immer Zugriff auf die neuesten Versionen und Support haben.



Die ersten verfügbaren Pakete sind: PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA)



PathWave X-Series Measurement Applications



PathWave Signal Generation Produkte Jedes Paket ist auf unterschiedliche Industrieanwendungen zugeschnitten. VSA-Pakete sind zum Beispiel in vier Konfigurationen erhältlich: Benutzerdefinierte Modulation, Impulsanalyse, drahtlose Konnektivität und Mobilfunkkommunikation. Jedes Paket enthält die für die jeweilige Anwendung spezifischen Softwaremodule.



„Mit den neuen Software-eCommerce-Angeboten bauen wir auf dem Erfolg unseres Multikanal-Transaktions-Ökosystems auf. So können Kunden einfach und schnell mit Keysight ins Geschäft kommen und gleichzeitig wird der Zugang zu unserem Software-Portfolio erweitert“, sagt Nilesh Kamdar, Software Business and Operations Director bei Keysight. „Die neuen Software-Pakete sind preislich so gestaltet, dass sie erhebliche Vorabkosteneinsparungen und einen kontinuierlichen Mehrwert bieten, um die digitalen Transformationsinitiativen der Kunden zu unterstützen. So können Kunden ihre Softwarebudgets von CapEx auf OpEx verlagern, um den Cashflow zu verbessern. Sie erhalten die Flexibilität, ihre Software nach oben oder unten zu skalieren, wenn sich ihre geschäftlichen Anforderungen ändern, und erzielen den höchsten Wert, indem sie ihre Software auf dem neuesten Stand halten und Support erhalten.“



Für weitere Informationen besuchen Sie den Online-Shop oder sehen Sie sich die Infografik an.



