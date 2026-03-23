German CEO Excellence Awards: Robert Isele als Automotive Technology CEO des Jahres 2026 ausgezeichnet Das Magazin EU Business News hebt die Weiterentwicklung des Leistungsportfolios und die moderne Unternehmenskultur von Inova Semiconductors hervor München, 23. März 2026  Robert Isele, CEO von Inova Semiconductors, ist Automotive Technology CEO des Jahres 2026. Das internationale Wirtschaftsmagazin EU Business News hat Robert Isele zum Leading Automotive Connectivity Technology Developer 2026 gekürt. Damit würdigt es seine Rolle bei der erfolgreichen Weiterentwicklung von Inova Semiconductors, dem Ausbau des Leistungsportfolios sowie der Etablierung einer modernen Unternehmenskultur.



Besonders in wirtschaftlich und politisch dynamischen Zeiten ist eine zukunftsweisende Strategie und weitsichtige Unternehmensführung unerlässlich. Der German CEO Excellence Award honoriert besondere Leistungen ausgewählter Persönlichkeiten, die mit ihrem visionären und nachhaltigen Führungsstil einen bedeutenden Beitrag zur Unterstützung und Stärkung der Wirtschaftskraft leisten. Robert Isele hat sich als führende Kraft in der Branche etabliert. Er verbindet fundiertes technisches Verständnis mit einem Gespür dafür, wie Innovation die Identität eines Unternehmens prägt. Damit hat er gezeigt, wie deutsche Unternehmen weiterhin an der Spitze des technologischen Fortschritts und der globalen Wettbewerbsfähigkeit bestehen.



Ich bin sehr stolz und dankbar für diese Auszeichnung. Denn die Rolle des CEO wandelt sich rasant. Gerade für ein mittelständisches Unternehmen wie unseres, das im Wettbewerb mit großen Halbleiterherstellern steht, ist kontinuierliche Weiterentwicklung heute wichtiger denn je. Effizienz und Innovation sind für unseren Erfolg von entscheidender Bedeutung, sagt Robert Isele, CEO von Inova Semiconductors. Mein Führungsstil basiert auf offener Kommunikation, Vertrauen und Zusammenarbeit. Ich bin davon überzeugt, dass Innovation nur dann gedeihen kann, wenn sich Menschen befähigt fühlen, Ideen auszutauschen, Initiative zu ergreifen und auch aus Fehlern zu lernen. Kontinuierliche Kommunikation  über alle Ebenen hinweg  stellt sicher, dass jeder in der Organisation nicht nur unsere Ziele versteht, sondern auch das Warum dahinter. Dieses gemeinsame Verständnis verbindet uns und treibt das Unternehmen voran. Mit Engagement und Innovationskraft werden wir unser Portfolio weiter ausbauen und für Kunden und Partner im Automotive-Bereich auch in Zukunft einen entscheidenden Mehrwert bieten.



Die German CEO Excellence Awards 2026, veranstaltet von EU Business News, finden bereits zum fünften Mal in Folge statt. Sie zeichnen jährlich Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer aus, die sich durch unternehmerische Exzellenz, strategische Weitsicht und außergewöhnliche Führungsqualität hervortun. Im Fokus stehen Persönlichkeiten, die nicht nur Wachstum und Innovation vorantreiben, sondern auch kulturellen Wandel und nachhaltige Entwicklungen in ihren Unternehmen fördern.



Weitere Informationen zu den German CEO Excellence Awards 2026 gibt es unter:

https://www.eubusinessnews.com/eu-business-news-unveils-the-winners-of-the-german-ceo-excellence-awards-2026/



Mehr zu den einzelnen Gewinnern erfahren Sie unter: https://www.eubusinessnews.com/hall-of-fame/german-ceo-excellence-awards-2026/.



Über Inova Semiconductors

Inova Semiconductors GmbH ist ein fabless Halbleiterunternehmen mit Firmensitz in München. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und entwickelt serielle High-Speed Datenkommunikation im Automotive Bereich (APIX®/APXpress). Die dritte Generation der APIX® (Automotive Pixel Link) Produkte ist heute der De-facto-Standard für SerDes-Lösungen im Automobilbereich. Inova ist weiterhin bekannt für seine SMART LED-Technologie (ISELED®) sowie Netzwerk Verbindungstechnology für SMART LEDs und Sensoren (ILAS®) - ein umfassendes Ökosystem und Industrie-Standard zur Vernetzung von Licht und Sensoren, unterstützt von mehr als 60 Unternehmen in der ISELED Alliance. Unter dem Namen APXpress (Automotive Pixel Express), hat das Unternehmen einen neuartigen High-Speed Daten-Backbone für Zonale Architekturen und Software Defined Vehicles (SDV) entwickelt. Er unterstützt bis zu 500 unabhängige Datenkanäle mit einer Geschwindigkeit von bis zu 32 Gbps bei minimaler Latenz.



Die Produkte von Inova Semiconductors werden von führenden Halbleiterherstellern (Foundries) in Asien produziert und über ein weltweites Vertriebs- und Distributionsnetzwerk vermarktet. Für die herausragenden technologischen Innovationen, das Wachstum sowie als attraktiver Arbeitgeber wurde Inova in den letzten Jahren vielfach mit Awards ausgezeichnet.

www.inova-semiconductors.de



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