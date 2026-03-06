Inova Semiconductors ist Innovations-Champion 2026 Münchner Halbleiterunternehmen mit dem Prädikat Höchste Innovationskraft ausgezeichnet



Inova Semiconductor ist erneut Branchensieger in der Kategorie Halbleiterindustrie und lässt namhafte Konkurrenten wie NXP, Osram und TI hinter sich München, 06. März 2026  Inova Semiconductors wurde in der jüngsten Umfrage unter Führungskräften zur Innovationskraft großer Unternehmen als Innovations-Champion 2026 ausgezeichnet. Das Münchner Halbleiterunternehmen schnitt erneut als Branchensieger in der Kategorie Halbleiterindustrie ab und erhielt das Prädikat Höchste Innovationskraft.



Innovationsfähigkeit, also die Fähigkeit, neue Ideen zu entwickeln und in Produkte und Dienstleistungen umzusetzen, ist eine wichtige Grundlage, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Welche Unternehmen mit ihrer Innovationskraft in besonderem Maße Impulse setzen, hat die Rating- und Rankingagentur ServiceValue in Zusammenarbeit mit Welt für die Studie Innovations-Champions untersucht. Dafür wurden knapp 189.000 Führungskräfte zu 1.975 Unternehmen aus 105 Branchen befragt. Maßgeblich für die Bewertung waren Strategien und Konzepte der Unternehmensführung, die zu einer hohen unternehmens- oder marktbezogenen Innovationskraft führen. Das Unternehmen, das in seiner Branche die besten Werte erzielt, gilt als Nr. 1 und wird mit dem Prädikat Höchste Innovationskraft ausgezeichnet. Der Branchenmittelwert für Halbleiterindustrie liegt derzeit bei 2,63. Inova Semiconductors erzielt mit 2,45 den besten Wert der Branche und hebt sich weit von der Konkurrenz wie NXP, Osram und TI ab.



Der erste Platz für die höchste Innovationskraft ist eine fantastische Bestätigung für die außergewöhnliche Leistung unseres Teams. An der Spitze eines Feldes weltweit etablierter Akteure zu stehen, macht mich unglaublich stolz auf den Pioniergeist jedes Einzelnen von ihnen, sagt Robert Isele, CEO von Inova Semiconductors.



Weitere Informationen zu den Innovations-Champions 2026 der Halbleiterindustrie gibt es unter: https://servicevalue.de/rankings/halbleiterindustrie-14/



Über Inova Semiconductors

Inova Semiconductors GmbH ist ein fabless Halbleiterunternehmen mit Firmensitz in München. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und entwickelt serielle High-Speed Datenkommunikation im Automotive Bereich (APIX®/APXpress). Die dritte Generation der APIX® (Automotive Pixel Link) Produkte ist heute der De-facto-Standard für SerDes-Lösungen im Automobilbereich. Inova ist weiterhin bekannt für seine SMART LED-Technologie (ISELED®) sowie Netzwerk Verbindungstechnology für SMART LEDs und Sensoren (ILAS®)  ein umfassendes Ökosystem und Industrie-Standard zur Vernetzung von Licht und Sensoren, unterstützt von mehr als 60 Unternehmen in der ISELED Alliance. Unter dem Namen APXpress (Automotive Pixel Express), hat das Unternehmen einen neuartigen High-Speed Daten-Backbone für Zonale Architekturen und Software Defined Vehicles (SDV) entwickelt. Er unterstützt bis zu 500 unabhängige Datenkanäle mit einer Geschwindigkeit von bis zu 32 Gbps bei minimaler Latenz.

Die Produkte von Inova Semiconductors werden von führenden Halbleiterherstellern (Foundries) in Asien produziert und über ein weltweites Vertriebs- und Distributionsnetzwerk vermarktet. Für die herausragenden technologischen Innovationen, das Wachstum sowie als attraktiver Arbeitgeber wurde Inova in den letzten Jahren vielfach mit Awards ausgezeichnet.

Weitere Informationen unter: https://inova-semiconductors.de

Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2026 by Mexperts AG