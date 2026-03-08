MIPS und INOVA arbeiten zusammen, um mit einer neuen Referenzplattform physikalische KI in die Robotik zu bringen Inova Semiconductors entwickelt gemeinsam mit MIPS eine Referenzplattform für physikalische KI für sichere Architekturen in Robotikanwendungen



Die neue Plattform wird eine hardwarebasierte, maßgeschneiderte SoC-Lösung sein, die Signalketten nach dem Sense-Think-Act-Communicate-Prinzip umsetzt, um Größe, Gewicht und Energieverbrauch zu reduzieren



Die flexible und skalierbare Architektur reduziert die Softwareanforderungen für die Datenkommunikation, was zu schnellen Entwicklungszyklen und einer verkürzten Markteinführungszeit für Roboterplattformen führt München und San Jose, Kalifornien, 09. März 2026  MIPS, ein Unternehmen von GlobalFoundries, gab heute die Zusammenarbeit mit Inova Semiconductors GmbH bekannt. Ziel der Kooperation ist die Bereitstellung einer Referenzplattform für die Robotiksteuerung von fortschrittlichen Humanoiden und physischen KI-Edge-Plattformen. Aufbauend auf Inovas Know-how im Bereich zonaler Architekturen für die Automobilindustrie wird die Plattform gemischte Kritikalitätsberechnungen mit Echtzeit-Regelkreisen und sicheren KI-Workloads ermöglichen. Sie wird auf der FDX-Plattform von GlobalFoundries (GF) gefertigt, um hohe Qualität, führende Leistung und einen äußerst stromsparenden Betrieb zu gewährleisten.



Gemeinsam mit Inova bieten wir eine physikalische KI-Referenzplattform, die das Roboterdesign vereinfacht, die Stücklistenkosten senkt und Entwicklern einen offenen, standardbasierten Ansatz bereitstellt, um mit geringer Latenz und funktional sicherer Konnektivität ganze Produktfamilien zu schaffen, sagte Sameer Wasson, CEO von MIPS. Die Robotik entwickelt sich rasant weiter, und die Marktführer müssen schnell und kosteneffizient skalieren können. Durch die Kombination der Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsverbindungen von Inova mit den offenen RISC-V-Rechen- und Mixed-Signal-Technologien von MIPS verwandelt diese skalierbare Referenzplattform das Sense-Think-Act-Communicate-Paradigma in einen physikalischen KI-Baustein, der Risiken und Kosten senkt und die Markteinführungszeit verkürzt.



Die fortschrittliche Referenzplattform für Roboterarme vereint das Know-how von Inova, MIPS und GlobalFoundries. Ziel ist die Entwicklung eines fortschrittlichen physikalischen KI-Bausteins, der Datenschnittstellen aggregiert und mehrere Netzwerktopologien unterstützt. Dadurch lassen sich kurze Entwicklungszyklen für eine leistungsstarke Echtzeit-Mehrachsen-Bewegungssteuerung realisieren. Möglich wird dies durch die innovative APXpress-Hochgeschwindigkeitsschnittstelle von Inova sowie den hochleistungsfähigen Mikrocontroller-Prozessor-IP MIPS Atlas M8500 RISC-V, den KI-Prozessor-IP MIPS Atlas S8200 RISC-V und die Mixed-Signal-Technologien MIPS Atlas in Kombination mit der 22FDX®-Prozesstechnologie von GF, die einen äußerst niedrigen Stromverbrauch gewährleistet. Die Plattform ist ein kundenspezifischer SoC für Robotik-Workloads und andere physikalische KI-Anwendungen, die missionskritische Funktionen, sichere KI auf Endgeräten, Sicherheit und hocheffiziente Leistung erfordern.



Fortschrittliche Humanoide erfordern eine sichere, deterministische Konnektivität und ein skalierbares Steuerungs-Backbone. Inova bietet gemeinsam mit GF und MIPS Roboterherstellern einen zonal auf RISC-V basierenden Entwurf, der Komplexität und Kosten reduziert und somit dazu beiträgt, Humanoide und fortschrittliche Robotik schneller vom Prototyp zur Serienreife zu bringen, so Robert Isele, CEO von Inova Semiconductors. Die Schaffung einer Referenzarchitektur für fortgeschrittene Robotik wird die Entwicklung von Humanoiden und anderen Roboterformfaktoren einfacher und schneller machen.



Den frühzeitigen Zugriff auf die Plattform stellt MIPS Atlas Explorer sicher, eine simulationsbasierte Hardware-/Software-Co-Design-Plattform. Diese gewährt Softwareentwicklern Zugriff auf virtuelle Darstellungen der Rechenelemente, um mit der Optimierung von Vision-Language-Action-Modellen zu beginnen und das Basismodell für die Referenzarchitektur der Robotiksteuerung vorzubereiten.



Weitere Informationen zur APXpress-Datenverbindungstechnologie von Inova finden Sie auf der Website hier . Um mehr über das MIPS-Portfolio an Tools, Software und IP für physikalische KI zu erfahren, kontaktieren Sie uns . MIPS und GlobalFoundries stellen vom 10. bis 12. März auf der Embedded World 2026 in Nürnberg aus.



Über MIPS

MIPS, ein Unternehmen von GlobalFoundries, entwickelt Tools, Software und Rechenleistung, die für den Aufbau autonomer Edge-Computing-Plattformen erforderlich sind. Mit über 40 Jahren Erfahrung in der Entwicklung innovativer Computertechnologien und missionskritischer Plattformen ist MIPS einzigartig positioniert, um die Einführung von Physical AI in den Bereichen Transport, Robotik und anderen Embedded-Märkten voranzutreiben. Die MIPS-Technologie basiert auf der offenen RISC-V-Befehlssatzarchitektur und nutzt einen modularen, standardbasierten Ansatz, um workload-fokussierte Lösungen zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter MIPS.com.



Über Inova Semiconductors

Inova Semiconductors GmbH ist ein fabless Halbleiterunternehmen mit Firmensitz in München. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und entwickelt serielle High-Speed Datenkommunikation im Automotive Bereich (APIX®/APXpress). Inova ist weiterhin bekannt für seine SMART LED-Technologie (ISELED®) sowie Netzwerk Verbindungstechnology für SMART LEDs und Sensoren (ILAS®). Unter dem Namen APXpress (Automotive Pixel Express), hat das Unternehmen einen neuartigen High-Speed Daten-Backbone für Zonale Architekturen und Software Defined Vehicles entwickelt. Er unterstützt bis zu 500 unabhängige Datenkanäle mit einer Geschwindigkeit von bis zu 32 Gbps bei minimaler Latenz.

Die Produkte von Inova Semiconductors werden von führenden Halbleiterherstellern wie GlobalFoundries produziert. Mehr zu Inova Semiconductors: www.inova-semiconductors.de

