CoAsia Semi wird ISELED-Produkte von Inova Semiconductors fertigen Beide Unternehmen haben eine entsprechende Produktionslizenzvereinbarung unterzeichnet München/Seoul, 18. November 2025  CoAsia Semi (CEO Dong-Soo Shin) und die deutsche Inova Semiconductors GmbH haben eine Lizenzvereinbarung über die Herstellung von Wafern für ISELED 1.0 unterzeichnet. Die ISELED-Technologie ist eine Schlüsselkomponente für hochwertige Innenraumbeleuchtung in Fahrzeugen.



Durch diese Vereinbarung sichert sich Inova eine neue Samsung Foundry-Basis zur Erweiterung ihres globalen ISELED-Liefernetzwerks. CoAsia Semi erhält im Gegenzug die Möglichkeit, ISELED-basierte Automobil-LEDs eigenständig zu entwickeln und zu produzieren.



Durch die Kombination der Chip-Technologie von CoAsia Semi mit dem LED-Packaging und der Modulfertigung von ITSWELL hat die CoAsia Group eine vertikal integrierte ISELED-Wertschöpfungskette aufgebaut  vom Wafer bis zum fertigen Modul.



Die Partnerschaft soll die Liefereffizienz für Automobilhersteller wie Hyundai und Kia verbessern und das Ökosystem für koreanische Automobilhalbleiter stärken.



Die Weitergabe der ISELED-Technologie an andere Industriepartner ist entscheidend, um einen Industriestandard zu etablieren, sagte Robert Isele, CEO von Inova. Er fügte hinzu: Dies ist ein weiterer Schritt zur Stärkung unseres widerstandsfähigen Liefernetzwerks für die ISELED-Technologie, so wie es unsere globalen Kunden verlangen.



DS Shin (Dong-Soo Shin), CEO von CoAsia SEMI und Leiter der Semiconductor Division der CoAsia Group, kommentierte: Die Lizenzvereinbarung verdeutlicht die Synergien innerhalb der CoAsia Group, da sie die Chip-Design-Kompetenzen von CoAsia Semi mit der LED- Packaging- und Montagekompetenz von ITSWELL kombiniert und so eine vertikale Integration in der ISELED-Wertschöpfungskette erreicht. Künftig werden wir unsere Wettbewerbsfähigkeit in der heimischen Automobil-Halbleiterindustrie weiter stärken und unser Portfolio in diesem Bereich ausbauen.



CoAsia Semi plant außerdem, die Anwendungsbereiche der ISELED-Technologie über die Innenbeleuchtung von Fahrzeugen hinaus auf Bereiche wie intelligente Beleuchtung, Mikro-LED und integrierte Anzeigesysteme auszuweiten.



Über Inova Semiconductors

Inova Semiconductors GmbH ist ein fabless Halbleiterunternehmen mit Firmensitz in München. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und entwickelt serielle High-Speed Datenkommunikation im Automotive Bereich (APIX®/APXpress). Die dritte Generation der APIX® (Automotive Pixel Link) Produkte ist heute der De-facto-Standard für SerDes-Lösungen im Automobilbereich. Inova ist weiterhin bekannt für seine SMART LED-Technologie (ISELED®) sowie Netzwerk Verbindungstechnology für SMART LEDs und Sensoren (ILAS®)  ein umfassendes Ökosystem und Industrie-Standard zur Vernetzung von Licht und Sensoren, unterstützt von mehr als 60 Unternehmen in der ISELED Alliance. Unter dem Namen APXpress (Automotive Pixel Express), hat das Unternehmen einen neuartigen High-Speed Daten-Backbone für Zonale Architekturen und Software Defined Vehicles (SDV) entwickelt. Er unterstützt bis zu 500 unabhängige Datenkanäle mit einer Geschwindigkeit von bis zu 32 Gbps bei minimaler Latenz.

Die Produkte von Inova Semiconductors werden von führenden Halbleiterherstellern (Foundries) in Asien produziert und über ein weltweites Vertriebs- und Distributionsnetzwerk vermarktet. Für die herausragenden technologischen Innovationen, das Wachstum sowie als attraktiver Arbeitgeber wurde Inova in den letzten Jahren vielfach mit Awards ausgezeichnet.

Weitere Informationen unter: https://inova-semiconductors.de

