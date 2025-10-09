Presseinformation von Inova Semiconductors im Namen der ISELED Allianz 6. ISELED-Konferenz in München  Intelligente Lichtsysteme für das Auto der Zukunft München, 09. Oktober 2025  Am 22. Oktober 2025 findet die mittlerweile 6. ISELED-Konferenz statt  das zentrale Branchentreffen rund um die Zukunft intelligenter LED- und Lichtsysteme im Automobilbereich. Die Teilnahme ist live vor Ort in München oder online möglich. Über 15 namhafte Referenten werden über den neuesten Stand zu ISELED  der digitalen LED  und ILaS (ISELED Light and Sensor Network) berichten. Organisiert vom ISELED-Konsortium, bringt die Konferenz führende Experten aus Industrie und Forschung zusammen, um neue Entwicklungen, Anwendungen und Technologien im Bereich Smart Lighting, Embedded Systems und Automotive Innovation zu präsentieren.



Highlights des Programms sind die Keynote über die zukünftigen Entwicklungen in der Beleuchtung, in der es um Herausforderungen, Chancen und die Rolle der KI geht, sowie die Präsentation der ISELED-2.0-Technologie und des ersten Serienfahrzeugs mit ILaS-Ambientebeleuchtung, den BMW iX3 Neue Klasse. Parallel zur Konferenz werden Hands-on-Produkte vorgestellt und live demonstriert.



Die ISELED-Technologie wurde 2016 von der ISELED Allianz gegründet, die mittlerweile 60 Mitglieder umfasst. Mit ISELED wurde ein innovativer Standard geschaffen, der komplexe Lichtlösungen im Fahrzeug vereinfacht, digitalisiert und dabei Kosten senkt. Die Konferenz zeigt eindrucksvoll, wie sich dieser Standard weiterentwickelt  etwa durch die Integration in das ILaS-Protokoll und durch neue Use-Cases im Bereich interaktiver Innenraumbeleuchtung, Ambient-Light und Safety-Funktionen.



Dazu Robert Isele, CEO von Inova Semiconductors: ISELED hat sich innerhalb weniger Jahre vom Technologieansatz zum anerkannten Industriestandard entwickelt. Die jährliche ISELED-Konferenz ist der Treffpunkt und Wissenshub für die innovativsten Beleuchtungstechnologien der Zukunft. Die Konferenz bietet eine hervorragende Plattform, um neue Entwicklungen vorzustellen, sich mit führenden Branchenvertretern auszutauschen und strategische Impulse für die Mobilität der Zukunft zu setzen.



Weitere Informationen über die Agenda und zur Anmeldung gibt es unter:https://www.iseled-conference.com



Über die ISELED Allianz

Die ISELED Allianz ist ein offener Industrieverbund mit dem Ziel, ein umfassendes Ökosystem  sprich eine komplette Systemlösung für innovative Beleuchtungen im Automobil  auf Basis der ISELED Technologie aufzubauen. Mittlerweile sind ISELED Produkte von mehreren Herstellern verfügbar. Weitere Informationen und eine Übersicht über alle Mitglieder gibt es auf der Website der ISELED Allianz: https://iseled.com/



Über Inova Semiconductors

Inova Semiconductors GmbH ist ein Fabless-Halbleiter-Hersteller mit Firmensitz in München, Deutschland. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und spezialisierte sich auf leistungsfähige Produkte für die serielle Datenkommunikation mit Gigabit/s-Datenraten. Die dritte Generation der APIX (Automotive Pixel Link)-Produkte wurde bereits über 190 Millionen Mal ausgeliefert. Inova hat im Jahre 2016 ISELED  die Digitale LED  vorgestellt und davon bereits über 250 Mio. Chips produziert. 2020 folgte ILaS, das ISELED Light and Sensor Network, das ab 2025 im Fahrzeug in Serie gehen wird. Im November 2022 präsentiert das Unternehmen APXpress (Automotive Pixel Express), ein völlig neuartiges Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungssystem für alle Arten von Daten im Fahrzeug. Die Produkte von Inova Semiconductors werden von führenden Herstellern (Foundries) in Asien produziert und über ein weltweites Vertriebsnetzwerk vermarktet. Für die herausragende Innovation, das Wachstum sowie als attraktiver Arbeitgeber wurde Inova im Jahr 2024 mit mehreren Awards ausgezeichnet.

Weitere Informationen unter: https://inova-semiconductors.de

