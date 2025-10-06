Inova Semiconductors ist Wachstumschampion 2026 Focus-Business zeichnet das Münchner Halbleiterunternehmen zum achten Mal als eines der wachstumsstärksten Unternehmen Deutschlands aus



Inova erreicht Platz 6 in der Branche Elektronik, Elektro- und Medizintechnik München, 06. Oktober 2025  Inova Semiconductors zählt erneut zu den wachstumsstärksten Unternehmen Deutschlands und wurde vom Magazin Focus-Business als Wachstumschampion 2026 ausgezeichnet. Im aktuellen Ranking belegt das Münchner Halbleiterunternehmen einen hervorragenden 6. Platz innerhalb der Branche Elektronik, Elektro- und Medizintechnik sowie den 97. Platz unter allen gelisteten Unternehmen.



Wir freuen uns sehr, dass Focus-Business uns zum achten Mal als Wachstumschampion ausgezeichnet hat, sagt Robert Isele, CEO von Inova Semiconductors. Die erneute Platzierung in der Bestenliste ist nicht nur eine Bestätigung für die Leidenschaft und das Engagement unseres gesamten Teams. Sie zeigt auch, dass Inova Semiconductors strategisch richtig aufgestellt ist und sich auch in einem dynamischen Marktumfeld nachhaltig behaupten kann.



Die Auszeichnung basiert auf einer ausführlichen Recherche des Magazins Focus in Zusammenarbeit mit dem Daten- und Statistikexperten Statista. In einer branchenübergreifenden Erhebung hat das Magazin die Unternehmen mit dem größten Umsatzwachstum zwischen 2021 und 2024 ermittelt und die 300 wachstumsstärksten deutschen Unternehmen ausgewählt und ausgezeichnet. Inova Semiconductors konnte durch eine beeindruckende Wachstumsrate überzeugen und seine Position als einer der führenden Anbieter von leistungsfähigen Produkte für die serielle Datenkommunikation im Automotivbereich erneut festigen.



Die vollständige Liste der Wachstumschampions erschien am 2. Oktober 2025 im FOCUS-Magazin-Beileger Wachstumschampions sowie online unter: https://www.focus.de/business/wachstumschampions/suche



Über Inova Semiconductors

Inova Semiconductors GmbH ist ein Fabless-Halbleiter-Hersteller mit Firmensitz in München, Deutschland. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und spezialisierte sich auf leistungsfähige Produkte für die serielle Datenkommunikation mit Gigabit/s-Datenraten. Die dritte Generation der APIX (Automotive Pixel Link)-Produkte wurde bereits über 190 Millionen Mal ausgeliefert. Inova hat im Jahre 2016 ISELED  die Digitale LED  vorgestellt und davon bereits über 250 Mio. Chips produziert. 2020 folgte ILaS, das ISELED Light and Sensor Network, das ab 2025 im Fahrzeug in Serie gehen wird. Im November 2022 präsentiert das Unternehmen APXpress (Automotive Pixel Express), ein völlig neuartiges Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungssystem für alle Arten von Daten im Fahrzeug. Die Produkte von Inova Semiconductors werden von führenden Herstellern (Foundries) in Asien produziert und über ein weltweites Vertriebsnetzwerk vermarktet. Für die herausragende Innovation, das Wachstum sowie als attraktiver Arbeitgeber wurde Inova im Jahr 2024 mit mehreren Awards ausgezeichnet.

Weitere Informationen unter: https://inova-semiconductors.de

