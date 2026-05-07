HighTec EDV-Systeme und SiFive stärken gemeinsam das RISC-V-Ökosystem für sichere Automotive- und Industrieanwendungen Saarbrücken, 7. Mai 2026  HighTec EDV-Systeme, ein führender Anbieter von Compiler-Lösungen für Automotive-Mikrocontroller, beschleunigt gemeinsam mit SiFive, einem führenden Anbieter von Hochleistungs-RISC-V-Prozessor-IP, die Entwicklung sicherer RISC-V-Software für Automotive- und Industrieanwendungen. Die Partnerschaft vereint die für Safety-Anwendungen qualifizierten, LLVM-basierten Toolchains für Rust und C/C++ von HighTec mit der auf funktionale Sicherheit ausgelegten RISC-V-IP von SiFive. Softwareentwickler können dank dieses kombinierten Angebots RISC-V effizienter einsetzen und profitieren von einem integrierten Ansatz für Safety, Security, Performance und skalierbare Softwareentwicklung.



Integrationsaufwand reduzieren



Der Wandel hin zu softwaredefinierten Architekturen in Automotive- und Industriesystemen verstärkt die Nachfrage nach offenen und flexiblen Plattformen mit starken Sicherheitsmerkmalen. Die offene Befehlssatzarchitektur (ISA) von RISC-V ermöglicht Innovation und Anpassbarkeit und unterstützt gleichzeitig höchste Anforderungen an Safety, Security und Performance. Mit dem kombinierten Angebot bestehend aus den qualifizierten Toolchains von HighTec und der sicherheitsorientierten RISC-V-IP von SiFive können Softwareentwickler ihre Anwendungen jetzt einfacher integrieren und die Markteinführungszeiten für ihre sicherheitsrelevanten RISC-V-Designs verkürzen.



Hohe Leistung trifft Sicherheit



Die Rust- und C/C++-Toolchain von HighTec ist gemäß der höchsten Funktional-Safety-Norm ISO 26262 bis ASIL D sowie nach der Cybersecurity-Norm ISO 21434 qualifiziert und ermöglicht ein schnelles Erzeugen von hochleistungsfähigem Code für sicherheitskritische Automotive- und Industrieanwendungen. Basierend auf moderner LLVM-Technologie unterstützt die Toolchain die fortschrittliche RISC-V-IP von SiFive sowie leistungsoptimierte Erweiterungen und erlaubt hybride Entwicklungsansätze, die bestehende C/C++-Software mit modernem Rust kombinieren. Das umfassende Qualification Kit von HighTec hilft bei der schnelleren und einfacheren Toolqualifizierung und unterstützt Zertifizierungsprozesse für Safety und Security.



Die für Automotive-Anwendungen optimierte RISC-V-Prozessor-IP von SiFive bietet skalierbare Leistung mit integrierter Unterstützung für Safety- und Security-Anforderungen. Entwickelt für sicherheitskritische Anwendungen in Automotive und Industrie ermöglichen diese Prozessorkerne eine effiziente Systemintegration und unterstützen gleichzeitig lange Produktlebenszyklen sowie Zertifizierungsanforderungen.



Das RISC-V-Ökosystem wächst weiterhin rasant, und wir freuen uns über die Unterstützung von HighTec mit seiner Open-Source-basierte Compilertechnologie für unsere RISC-V-Kerne, sagt John Ronco, SVP of Product bei SiFive. Durch unsere enge Zusammenarbeit ermöglichen wir es Entwicklern, die Performance ihrer Anwendungen zu optimieren, funktionale Sicherheitsanforderungen zu erfüllen und gleichzeitig die Markteinführung ihrer Produkte deutlich zu verkürzen.



HighTec ist hoch engagiert, wenn es um offene Standards wie RISC-V und Open-Source-Technologien wie LLVM geht, denn wir betrachten diese als zentrale Innovationstreiber für sichere und zuverlässige Embedded-Systeme, sagt Mario Cupelli, CTO der HighTec EDV-Systeme GmbH. Mit unseren sicherheitsqualifizierten Toolchains und starken Technologiepartnern wie SiFive bringen wir diese Technologien in sicherheitskritische Automotive- und Industrieanwendungen und ermöglichen skalierbare Softwareplattformen sowie eine beschleunigte Einführung von RISC-V im gesamten Ökosystem.



Weitere Informationen zur HighTec Rust- und C/C++-Entwicklungsplattform für RISC-V finden sich unter www.hightec-rt.com/products/development-platform. Weitere Informationen zu SiFives RISC-V-IP und Plattformen sind unter www.sifive.com verfügbar.



Über SiFive



Als Pionier bei der Einführung von RISC-V treibt SiFive die Zukunft des Computings voran, indem es die Leistungsfähigkeit und Flexibilität von RISC-V weltweit verfügbar macht. Die marktführende IP von SiFive bildet die Grundlage für leistungsstarke, anpassbare und energieeffiziente Prozessorkerne über das gesamte Spektrum der Datenverarbeitung hinweg, vom intelligenten Edge bis hin zu modernsten KI-Rechenzentren. Weitere Informationen unter www.sifive.com. Über HighTec EDV-Systeme GmbH



Die HighTec EDV-Systeme GmbH, Saarbrücken, ist der weltweit führende kommerzielle Anbieter von Compilerlösungen auf Basis modernster Open-Source-Technologien. Seit mehr als drei Jahrzehnten leistet HighTec Pionierarbeit bei der Umsetzung von Open-Source-Software in Automotive- und Industrie-Lösungen. Das Unternehmen bietet ISO 26262 ASIL D zertifizierte Werkzeuge für die Embedded-Software-Entwicklung, das Echtzeit-Betriebssystem PXROS-HR sowie ein umfassendes Angebot an Design-In-Dienstleistungen.



HighTecs ASIL D qualifizierter Rust und C/C++-Compiler für führende Multicore-Mikrocontroller im Automobil- und Industriebereich wie Arm®, TriCore™/AURIX™/TRAVEO™, Renesas RH850, RISC-V, Power Architecture (PowerPC) und Embedded-AI-Beschleuniger werden in enger Zusammenarbeit mit den Halbleiterpartnern kontinuierlich an neue Architekturen angepasst und optimiert.



Neben dem Multi-Architektur-Compiler bietet HighTec mit PXROS-HR ein sicherheitszertifiziertes Multicore-RTOS für Anwendungen mit Sicherheits- und Multicore-Anforderungen. PXROS-HR garantiert Robustheit, Sicherheit, hohe Performance und Datensicherheit in Echtzeitumgebungen. PXROS-HR ist nach ISO 26262 ASIL D / IEC 61508 SIL 3 zertifiziert und beinhaltet für die ASIL D Entwicklung ein Tool Qualification Kit als Basis für die Zertifizierung von Kundenanwendungen.



Ergänzend zu seinem Produktportfolio bietet HighTec Entwicklungs-, Schulungs- und Beratungsdienstleistungen an.



HighTec wurde 1982 gegründet und ist ein privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und Niederlassungen in Ungarn, China und den Vereinigten Staaten, für eine globale Reichweite in Verbindung mit starkem lokalen technischen Support.



Weitere Informationen über die HighTec EDV-Systeme GmbH unter www.hightec-rt.com.



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