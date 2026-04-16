Realisiert mit der HighTec Entwicklungsplattform: NOVELICs preisgekrönte Automotive Cabin Advanced Monitoring-Lösung Saarbrücken, 16. April 2026  HighTec EDV-Systeme, ein führender Anbieter von Compiler-Lösungen für Automotive-Mikrocontroller, unterstützt mit seiner HighTec Entwicklungsplattform die Entwicklung der Automotive Cabin Advanced Monitoring (ACAM)-Lösung von NOVELIC, einem preisgekrönten radarbasierten In-Cabin-Monitoring-System.



Die ACAM-Lösung von NOVELIC ist eine hochmoderne Automotive-Radartechnologie zur Überwachung des Fahrzeuginnenraums und zur Erkennung der Anwesenheit und Bewegung von Insassen, wie etwa Kindern. Mit den zuverlässigen In-Cabin-Sensing-Funktionen des Systems können Automobilhersteller neue Sicherheitsstandards wie die Child Presence Detection (CPD)-Protokolle von Euro NCAP zu erfüllen. Die Standards zielen darauf ab, tragische Vorfälle zu verhindern, etwa wenn Kinder unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurückgelassen werden.



Das Euro-NCAP-Sicherheitsprotokoll für 2026 macht die Kindanwesenheitserkennung (Child Presence Detection, CPD) für Fahrzeuge, die höchste Sicherheitsbewertungen erzielen wollen, verpflichtend. Das Protokoll verlangt den Einsatz von Sensortechnologien zur direkten Umfeldwahrnehmung wie Radar oder Kameras, um innerhalb von 15 Sekunden nach dem Verriegeln des Fahrzeugs die Anwesenheit von Kindern bis zu einem Alter von sechs Jahren zu erkennen. Wird ein Kind erkannt, muss das System innerhalb von 15 Sekunden externe Warnsignale wie Hupe oder Licht aktivieren, gefolgt von eskalierenden Warnungen, etwa Smartphone-Benachrichtigungen oder haptischem Feedback, falls sich das Kind weiterhin im Fahrzeug befindet.



Die ACAM-Lösung von NOVELIC wurde für ihren innovativen In-Cabin-Sensing-Ansatz mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem In-Cabin Innovation Award. Dies unterstreicht die führende Rolle des Unternehmens bei der Anwendung fortschrittlicher Radartechnologie in sicherheitsrelevanten Automotive-Anwendungen. ACAM bietet eine branchenführende CPD-Leistung in einem kompakten und energieeffizienten Modul und umfasst zusätzliche Funktionen wie Sitzbelegungserkennung sowie Einbruch- und Näherungswarnungen.



Bei der Entwicklung von ACAM nutzte NOVELIC die HighTec Entwicklungsplattform, einschließlich des für Automotive-Anwendungen optimierten HighTec C/C++-Compilers für Infineon AURIX™ TC3x Mikrocontroller, zur Entwicklung und Optimierung der Embedded-Software für die radarbasierte Überwachung. Die AURIX TC3x-Familie findet breite Anwendung in sicherheitskritischen Automotive-Systemen und bietet die erforderliche Leistung, Zuverlässigkeit und funktionale Sicherheit für anspruchsvolle Sensoranwendungen.



Die Zusammenarbeit zwischen NOVELIC und HighTec ermöglichte schnellere Entwicklungszyklen und ein verkürztes Time-to-Market. Das erfahrene Techniksupport-Team von HighTec arbeitete eng mit den Entwicklern von NOVELIC zusammen, um technische Herausforderungen effizient zu lösen und sicherzustellen, dass Projektmeilensteine termingerecht erreicht wurden.



Die Multi-Architecture-Unterstützung für verschiedene Prozessorplattformen und auch zukünftige Hardware durch den Compiler von HighTec gibt Entwicklern große Flexibilität. Unternehmen wie NOVELIC bleiben damit in ihrer Plattformwahl langfristig flexibel, auch wenn sich die Architekturen der Fahrzeugelektronik weiterentwickeln. Der HighTec Compiler basiert auf weit verbreiteten Open-Source-Technologien, wodurch Entwicklungsteams von einer verkürzten Einarbeitungszeit und einer höheren Herstellerunabhängigkeit profitieren. Entwickler mit Erfahrung mit Open-Source-Toolchains können so schnell produktiv werden und die Tools einfach in bestehende Entwicklungsumgebungen integrieren.



Darüber hinaus bietet HighTec native Unterstützung für moderne C++-Standards, sodass Entwicklungsteams die neuesten Sprachfunktionen nutzen können, um skalierbare und wartbare Softwarearchitekturen für zukünftige Fahrzeugplattformen zu entwickeln. Für anspruchsvolle Anwendungen wie radarbasierte In-Cabin-Monitoring-Systeme, bei denen komplexe Signale verarbeitet und selbst kleinste Bewegungen  etwa die Atmung eines schlafenden Säuglings  in Echtzeit unter strengen Leistungs- und Energieanforderungen erkannt werden müssen, liefert der Compiler von HighTec die erforderliche optimierte Codegenerierung für leistungsfähige Embedded-Software.



Der HighTec Compiler ist gemäß dem Functional-Safety-Standard ISO 26262 bis ASIL D, dem höchsten Automotive-Sicherheitslevel, zertifiziert. Dies gibt NOVELIC die Sicherheit, dass der generierte Code vertrauenswürdig ist und eine solide Grundlage für eine mögliche zukünftige Sicherheitszertifizierung ihrer Plattformen zu haben.



Die Entwicklung von ACAM erforderte eine robuste und zuverlässige Softwareentwicklungsumgebung, die fortschrittliche Radarsignalverarbeitung unterstützt und gleichzeitig Automotive-Zuverlässigkeitsstandards erfüllt, sagt Dr. Raffaele Soloperto, VP Radar Solutions bei NOVELIC. Die HighTec Entwicklungsplattform hat es unserem Team ermöglicht, die Software für unsere ACAM-Lösung effizient zu entwickeln und zu optimieren.



Die Compilertechnologie von HighTec ist im Automotive-Ökosystem anerkannt für ihre optimierte Codegenerierung und stabile Entwicklungswerkzeuge für führende Mikrocontroller-Architekturen in sicherheitskritischen Anwendungen. Das Unternehmen arbeitet eng mit großen Halbleiterherstellern zusammen, um frühzeitig Tools-Unterstützung für neue Hardware-Plattformen und Automotive-Prozessoren bereitzustellen.



Die ACAM-Lösung von NOVELIC zeigt, wie fortschrittliche Sensortechnologien die Fahrzeugsicherheit transformieren, sagt Mario Cupelli, CTO von HighTec. Wir sind stolz darauf, dass die HighTec Entwicklungsplattform die Softwareentwicklung hinter dieser preisgekrönten radarbasierenden In-Cabin-Monitoring-Lösung unterstützt hat und damit einen Beitrag zu sichereren Fahrzeugen der Zukunft leistet.



Automobilhersteller integrieren zunehmend fortschrittliche In-Cabin-Sensing-Technologien, um neue Sicherheits- und Komfortfunktionen zu ermöglichen. Neben der Erkennung der Anwesenheit von Kindern können solche Systeme auch Funktionen wie Insassenklassifizierung, Gurtwarnsysteme, Fahrerüberwachung und personalisierte Fahrzeugeinstellungen unterstützen.



Mit der Weiterentwicklung von Fahrzeugsicherheitsstandards und steigenden regulatorischen Anforderungen werden Lösungen wie NOVELICs ACAM künftig eine immer wichtigere Rolle dabei spielen, dass Automobilhersteller sowohl Sicherheitsanforderungen als auch Kundenerwartungen erfüllen können.



Über NOVELIC



NOVELIC ist ein auf Erkennungssysteme spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Belgrad, Serbien. Als Spezialist für mmWave-Radartechnologie liefert NOVELIC innovative Komfort- und Sicherheitslösungen sowohl für den Fahrzeuginnenraum als auch für dessen Umgebung. ACAM, das 60-GHz-Überwachungsmodul des Unternehmens für den Fahrzeuginnenraum, zeichnet sich durch branchenführende Leistung, die kleinste Modulgröße und die beste Energieeffizienz seiner Klasse aus. Das Modul der ersten Generation wird bereits in Serie produziert und stellt weltweit branchenführende Funktionen zur Erkennung der Anwesenheit von Kindern in Fahrzeugen bereit.



Seit 2023 gehört NOVELIC zur Sona Comstar Group (SONB.NS), einem globalen Hersteller von Automobilsystemen und -komponenten mit Sitz in Indien.



Weitere Informationen unter www.novelic.com.



Unternehmenskontakt

NOVELIC d.o.o.

Jure Galic

Marketing Manager, NOVELIC

Email: jure.galic@novelic.com Über HighTec EDV-Systeme GmbH



Die HighTec EDV-Systeme GmbH, Saarbrücken, ist der weltweit führende kommerzielle Anbieter von Compilerlösungen auf Basis modernster Open-Source-Technologien. Seit mehr als drei Jahrzehnten leistet HighTec Pionierarbeit bei der Umsetzung von Open-Source-Software in Automotive- und Industrie-Lösungen. Das Unternehmen bietet ISO 26262 ASIL D zertifizierte Werkzeuge für die Embedded-Software-Entwicklung, das Echtzeit-Betriebssystem PXROS-HR sowie ein umfassendes Angebot an Design-In-Dienstleistungen.



HighTecs ASIL D qualifizierter Rust und C/C++-Compiler für führende Multicore-Mikrocontroller im Automobil- und Industriebereich wie Arm®, TriCore™/AURIX™/TRAVEO™, Renesas RH850, RISC-V, Power Architecture (PowerPC) und Embedded-AI-Beschleuniger werden in enger Zusammenarbeit mit den Halbleiterpartnern kontinuierlich an neue Architekturen angepasst und optimiert.



Neben dem Multi-Architektur-Compiler bietet HighTec mit PXROS-HR ein sicherheitszertifiziertes Multicore-RTOS für Anwendungen mit Sicherheits- und Multicore-Anforderungen. PXROS-HR garantiert Robustheit, Sicherheit, hohe Performance und Datensicherheit in Echtzeitumgebungen. PXROS-HR ist nach ISO 26262 ASIL D / IEC 61508 SIL 3 zertifiziert und beinhaltet für die ASIL D Entwicklung ein Tool Qualification Kit als Basis für die Zertifizierung von Kundenanwendungen.



Ergänzend zu seinem Produktportfolio bietet HighTec Entwicklungs-, Schulungs- und Beratungsdienstleistungen an.



HighTec wurde 1982 gegründet und ist ein privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und Niederlassungen in Ungarn, China und den Vereinigten Staaten, für eine globale Reichweite in Verbindung mit starkem lokalen technischen Support.



Weitere Informationen über die HighTec EDV-Systeme GmbH unter www.hightec-rt.com.



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