HighTec auf der embedded world 2026 (10.12. März 2026, Nürnberg) in Halle 4 / Stand 4-432 HighTec treibt Automotive-Softwareentwicklung auf RH850/U2x MCUs von Renesas mit LLVM-basierter Rust- und C/C++-Toolchain voran Saarbrücken, 9. März 2026  HighTec EDV-Systeme, ein führender Anbieter von Compiler-Lösungen für Automotive-Mikrocontroller, baut in enger Zusammenarbeit mit Renesas Electronics Corporation seine Multi-Architektur-Unterstützung weiter aus. Dazu stellt HighTec jetzt die sicherheitsqualifizierte LLVM-basierte HighTec Rust- und C/C++-Compiler-Toolchain für Renesas RH850/U2x-Mikrocontroller vor. Embedded-Entwickler, die mit dieser leistungsstarken 32-Bit-Automobil-RH850-Familie von Renesas arbeiten, können nun speichersicheren Rust Code in ihre bestehende C/C++-Codebasis integrieren. Dieser hybride Ansatz ermöglicht schnelle Innovationszyklen in Zonen-/Domänensteuerungen, Antriebssträngen, Fahrwerken oder anderen sicherheitskritischen Anwendungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem softwaredefinierten Fahrzeug (SDV).



Die RH850/U2x-Serie ist eine Familie von leistungsstarken Automotive-Mikrocontrollern, die Multi-Core-Verarbeitung, Functional-Safety-Mechanismen zur Unterstützung von Systemdesigns bis ASIL D und erweiterte Security-Funktionen bereitstellen. Sie bieten eine skalierbare Anwendungsplattform für innovative Funktionen und minimieren gleichzeitig die Kosten für die Systemintegration. Der Multi-Language- und Multi-Architecture-fähige HighTec Rust- und C/C++-Compiler nutzt die architekturspezifischen Eigenschaften der leistungsstarken Renesas-Architektur und generiert hocheffizienten und deterministischen Code für eine zuverlässige Ausführung in ressourcenbeschränkten und sicherheitskritischen Systemen.



Die Compiler-Tools von HighTec basieren auf der innovativen Open-Source-Technologie LLVM, die leistungsstarke Optimierungsfunktionen und ein breites Tooling-Ökosystem bietet. Die für Automotive-Anwendungen optimierte Tool-Suite ist gemäß ISO 26262 ASIL D (Funktionale Sicherheit) und ISO 21434 (Cybersicherheit) qualifiziert. Sie wird mit einem umfassenden Qualification Kit geliefert, das den Qualifizierungsprozess für Automotive-Anwendungen vereinfacht und beschleunigt. Gleichzeitig können sich die Kunden auf die langfristige Prozessorunterstützung durch HighTec verlassen.



Tools-Pionier für Rust in Automotive



HighTec war einer der ersten Tools-Anbieter mit Unterstützung für die hybride C/C++- und Rust-Entwicklung von Automotive-Software für speichersichere, robuste und sichere Embedded- Anwendungen. Mit der jetzt verfügbaren Unterstützung für Renesas RH850/U2x erlaubt es HighTec den Entwicklern von Automotive-Software basierend auf dieser MCU-Familie, die Vorteile von Rust in Kombination mit C/C++ voll zu nutzen. Mit der Tool-Suite können sie ihren bestehenden C/C++-Code mit modernem Rust kombinieren, fast mühelos auf eine Multi-Language-Entwicklung ihrer Automobil-ECU-Software umsteigen und gleichzeitig ihre sicherheitskritischen Anwendungen auf eine zukunftssichere Codebasis migrieren.



Dasselbe gilt auch für AUTOSAR-basierte Lösungen: Mit den Compiler-Tools von HighTec können Softwareentwickler auf ihrer bestehenden AUTOSAR-Infrastruktur aufbauen und gleichzeitig innovative Softwarekomponenten in Rust implementieren. Damit unterstützen die Tools die Wiederverwendung bewährter Low-Level-C-Komponenten, wie MCALs von anderen Chipherstellern, sowie Basic Software (BSW) und Runtime Environments (RTE) von Partnern wie Vector Informatik.



Partner im Renesas-Ökosystem



Die Unterstützung für RH850/U2x-MCUs ist ein weiterer Meilenstein in der Zusammenarbeit von HighTec mit dem Renesas-Ökosystem. Der HighTec Rust- und C/C++-Compiler lässt sich nahtlos in die Renesas IDE integrieren und unterstützt moderne CI/CD-Automatisierungsworkflows innerhalb von Standard-Embedded-Entwicklungsumgebungen. Auf der anderen Seite bietet Renesas seine MCAL mit Unterstützung für den RH850-Compiler von HighTec an. HighTec wird die Unterstützung für weitere Renesas-Mikrocontroller-Familien auch in Zukunft ausbauen und damit seine Rolle als unverzichtbarer Partner innerhalb des Renesas-Ökosystems weiter stärken.



Softwaredefinierte Fahrzeuge verlangen nach skalierbaren, sicheren und zukunftsfähigen Entwicklungsplattformen, sagte Sandra Stehr, Senior Manager, Product Marketing bei Renesas Electronics. Die Verfügbarkeit der Rust- und C/C++-Toolchain von HighTec für die RH850/U2x-Familie bietet unseren Kunden zusätzliche Optionen bei der Modernisierung ihrer Softwarearchitekturen, während die Kompatibilität mit ihren bewährten C-basierten Software-Stacks und AUTOSAR-Infrastrukturen erhalten bleibt.



Ich freue mich sehr, dass wir dank unserer engen Zusammenarbeit mit Renesas nun auch die RH850/U2x MCU-Serie mit unseren weit verbreiteten Compiler-Tools für Rust und C/C++ unterstützen, sagte Mario Cupelli, CTO der HighTec EDV-Systeme GmbH. Mit unserem Multi-Architecture- und Multi-Language-Angebot bieten wir maximale Flexibilität, insbesondere Automotive-Software-Entwicklern, die modernes Rust in ihren sicherheitskritischen Projekten stärker nutzen möchten.



Demo auf der embedded world 2026



Auf der embedded world 2026 präsentiert HighTec am Stand 4-432 in Halle 4 eine praxisnahe Live-Demo, die die Interoperabilität von C und Rust auf dem Renesas RH850/U2x in einem Embedded-Projekt zeigt. Die Demo kombiniert bewährte Low-Level-C-Treiber mit einer Rust-Anwendungsschicht und zeigt damit erfolgreiche Workflows für die Entwicklung von Automobilkomponenten mit mehreren Sprachen in einer realistischen Umgebung.



Weitere Informationen zur HighTec Rust- und C/C++-Entwicklungsplattform für Renesas RH850/U2x finden sich unter www.hightec-rt.com/products/development-platform. Über HighTec EDV-Systeme GmbH



Die HighTec EDV-Systeme GmbH, Saarbrücken, ist der weltweit führende kommerzielle Anbieter von Compilerlösungen auf Basis modernster Open-Source-Technologien. Seit mehr als drei Jahrzehnten leistet HighTec Pionierarbeit bei der Umsetzung von Open-Source-Software in Automotive- und Industrie-Lösungen. Das Unternehmen bietet ISO 26262 ASIL D zertifizierte Werkzeuge für die Embedded-Software-Entwicklung, das Echtzeit-Betriebssystem PXROS-HR sowie ein umfassendes Angebot an Design-In-Dienstleistungen.



HighTecs ASIL D qualifizierter Rust und C/C++-Compiler für führende Multicore-Mikrocontroller im Automobil- und Industriebereich wie Arm®, TriCore™/AURIX™/TRAVEO™, Renesas RH850, RISC-V, Power Architecture (PowerPC) und Embedded-AI-Beschleuniger werden in enger Zusammenarbeit mit den Halbleiterpartnern kontinuierlich an neue Architekturen angepasst und optimiert.



Neben dem Multi-Architektur-Compiler bietet HighTec mit PXROS-HR ein sicherheitszertifiziertes Multicore-RTOS für Anwendungen mit Sicherheits- und Multicore-Anforderungen. PXROS-HR garantiert Robustheit, Sicherheit, hohe Performance und Datensicherheit in Echtzeitumgebungen. PXROS-HR ist nach ISO 26262 ASIL D / IEC 61508 SIL 3 zertifiziert und beinhaltet für die ASIL D Entwicklung ein Tool Qualification Kit als Basis für die Zertifizierung von Kundenanwendungen.



Ergänzend zu seinem Produktportfolio bietet HighTec Entwicklungs-, Schulungs- und Beratungsdienstleistungen an.



HighTec wurde 1982 gegründet und ist ein privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und Niederlassungen in Ungarn, China und den Vereinigten Staaten, für eine globale Reichweite in Verbindung mit starkem lokalen technischen Support.



Weitere Informationen über die HighTec EDV-Systeme GmbH unter www.hightec-rt.com.



