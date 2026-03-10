HighTec auf der embedded world 2026 (10.12. März 2026, Nürnberg) in Halle 4 / Stand 4-432 KI, Rust und C/C++ für Automotive-Innovationen: HighTec demonstriert Multi-Architecture- und Multi-Language-Entwicklungsplattform HighTec Entwicklungsplattform für Automotive-Softwareentwicklung über mehrere Architekturen und Programmiersprachen Rust und C/C++ sowie moderne Technologien wie KI und Model-Based Design Saarbrücken, 10. März 2026  Fahrzeugarchitekturen entwickeln sich zunehmend in Richtung zentralisierter und softwaredefinierter Systeme, deshalb benötigen Automotive-Entwickler flexible Toolchains, die heterogene Hardwareplattformen, moderne Programmieransätze und neue Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) und Model-Based Design unterstützen. Mit der HighTec Rust- und C/C++ Entwicklungsplattform zeigt HighTec EDV-Systeme erstmals, wie eine einheitliche LLVM-basierte Compilerumgebung moderne Automotive-Softwareentwicklung mit einem durchgängigen Workflow über mehrere Prozessorarchitekturen und Programmiersprachen wie Rust und C/C++ hinweg unterstützt. Darüber hinaus ermöglicht die Plattform die effiziente Verarbeitung von KI-Modellen auf Basis des standardisierten ONNX-Formats sowie modellbasierter Regelalgorithmen.



Optimiert für die KI- und Model-Based Entwicklung



Die für Automotive-Anwendungen ausgelegte HighTec Rust- und C/C++ Entwicklungsplattform unterstützt Model-Based Design (MBD) und KI-basierte Applikationen, die zunehmend in modernen Automotive-Systemen eingesetzt werden. Der Compiler generiert optimierten Code für Parallel Processing Units (PPUs), die in Infineon AURIX-Mikrocontrollern integriert sind, und ermöglicht so die effiziente Ausführung rechenintensiver Regelalgorithmen direkt auf Automotive-Mikrocontrollern. Für Data Flow Accelerators (DFAs) bietet die Plattform eine einzigartige Unterstützung, indem sie zielarchitektur-optimierten Code direkt aus MATLAB-Modellen generiert. Dadurch können Algorithmen beispielsweise auf der Host-CPU deutlich schneller ausgeführt werden.



Darüber hinaus ermöglicht ein ONNX2C-Tool Entwicklern, hochoptimierten C-Code aus trainierten ONNX-Neuronalen-Netzwerk-Modellen zu generieren. Durch fortschrittliche Graphenoptimierungen und Quantisierungstechniken lassen sich KI-Modelle effizient in bestehende C/C++-Software integrieren und auf Automotive-Hardware ausführen, während gleichzeitig das für sicherheitskritische Systeme erforderliche deterministische Verhalten gesichert bleibt.



Eine Plattform für viele Automotive-Architekturen



Die HighTec Entwicklungsplattform bietet eine einheitliche Compilerumgebung für eine Vielzahl von Automotive-Prozessorarchitekturen. Dazu gehören Infineon TriCore™ / AURIX™ TC4x Mikrocontroller, Renesas RH850 Mikrocontroller, ARM® Cortex®-A/R/M Prozessoren sowie RISC-V-Architekturen, beispielsweise die RT-Europa-Plattform von Quintauris für sicherheitskritische Automotive-Anwendungen. Die Multi-Architecture-Unterstützung von HighTec ermöglicht es Automotive-Softwareentwicklern, einen konsistenten Entwicklungsworkflow über verschiedene ECU-Plattformen hinweg aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Software für jede Zielarchitektur zu optimieren.



Rust und C/C++ für zukunftssichere Automotive-Software



Die HighTec Rust- und C/C++ Entwicklungsplattform ermöglicht es Entwicklern außerdem, neue Softwarekomponenten in modernem Rust mit bestehendem C/C++-Code zu integrieren. Dieser hybride Entwicklungsansatz erlaubt es Automotive-Softwareteams, eine neue speichersichere Programmiersprache einzuführen und gleichzeitig bewährte Softwarekomponenten sowie etablierte Entwicklungsprozesse weiter zu nutzen.



Automotive-taugliche Open-Source-Technologie



Die HighTec Rust- und C/C++ Entwicklungsplattform basiert auf der neuesten Open-Source-Compilertechnologie LLVM 19. Die Toolchain ist gemäß dem höchsten Automotive-Standard für funktionale Sicherheit ISO 26262 bis ASIL D qualifiziert und unterstützt die Einhaltung des Cybersecurity-Standards ISO 21434. Diese Kombination ermöglicht es Entwicklern, moderne Programmiersprachen und Entwicklungsverfahren einzusetzen und gleichzeitig die hohen Anforderungen an Zuverlässigkeit und Sicherheit in Automotive-Systemen zu erfüllen.



Gerade im Zeitalter softwaredefinierter Fahrzeuge wird die Automotive-Softwareentwicklung zunehmend heterogen, sagte Mario Cupelli, CTO der HighTec EDV-Systeme GmbH. Entwickler benötigen flexible Toolchains, die mehrere Prozessorarchitekturen, Programmiersprachen und moderne Technologien wie KI und Model-Based Design unterstützen. Unsere sicherheitsqualifizierte HighTec Rust- und C/C++ Entwicklungsplattform erfüllt genau diese Anforderungen mit einer einheitlichen Compilerumgebung.



HighTec auf der embedded world 2026



Auf der embedded world 2026 (10. bis 12. März 2026 in Nürnberg) präsentiert HighTec in Halle 4, Stand 4-432 Live-Dem os zu Multi-Architecture-Builds, der Interoperabilität von Rust und C sowie zur KI-Beschleunigung auf TC4x-PPUs. Besucher haben außerdem die Möglichkeit, mit den Experten von HighTec über Rust, Embedded AI und zukünftige Automotive RISC-V Architekturen zu sprechen.



Weitere Informationen zur HighTec Rust- und C/C++ Entwicklungsplattform finden sich unter www.hightec-rt.com/products/development-platform. Über HighTec EDV-Systeme GmbH



Die HighTec EDV-Systeme GmbH, Saarbrücken, ist der weltweit führende kommerzielle Anbieter von Compilerlösungen auf Basis modernster Open-Source-Technologien. Seit mehr als drei Jahrzehnten leistet HighTec Pionierarbeit bei der Umsetzung von Open-Source-Software in Automotive- und Industrie-Lösungen. Das Unternehmen bietet ISO 26262 ASIL D zertifizierte Werkzeuge für die Embedded-Software-Entwicklung, das Echtzeit-Betriebssystem PXROS-HR sowie ein umfassendes Angebot an Design-In-Dienstleistungen.



HighTecs ASIL D qualifizierter Rust und C/C++-Compiler für führende Multicore-Mikrocontroller im Automobil- und Industriebereich wie Arm®, TriCore™/AURIX™/TRAVEO™, Renesas RH850, RISC-V, Power Architecture (PowerPC) und Embedded-AI-Beschleuniger werden in enger Zusammenarbeit mit den Halbleiterpartnern kontinuierlich an neue Architekturen angepasst und optimiert.



Neben dem Multi-Architektur-Compiler bietet HighTec mit PXROS-HR ein sicherheitszertifiziertes Multicore-RTOS für Anwendungen mit Sicherheits- und Multicore-Anforderungen. PXROS-HR garantiert Robustheit, Sicherheit, hohe Performance und Datensicherheit in Echtzeitumgebungen. PXROS-HR ist nach ISO 26262 ASIL D / IEC 61508 SIL 3 zertifiziert und beinhaltet für die ASIL D Entwicklung ein Tool Qualification Kit als Basis für die Zertifizierung von Kundenanwendungen.



Ergänzend zu seinem Produktportfolio bietet HighTec Entwicklungs-, Schulungs- und Beratungsdienstleistungen an.



HighTec wurde 1982 gegründet und ist ein privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und Niederlassungen in Ungarn, China und den Vereinigten Staaten, für eine globale Reichweite in Verbindung mit starkem lokalen technischen Support.



Weitere Informationen über die HighTec EDV-Systeme GmbH unter www.hightec-rt.com.



