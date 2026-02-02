HighTec auf der embedded world 2026 (10.13. März 2026, Nürnberg) in Halle 4 / Stand 4-432 Neue große Release der HighTec Rust und C/C++ Arm-Entwicklungsplattform v10.0.0 beschleunigt Entwicklung sicherheitsrelevanter Automotive-Software Saarbrücken, 2. Februar 2026  HighTec EDV-Systeme, ein führender Anbieter von Compiler-Lösungen für Automotive-Mikrocontroller, kündigt eine neue große Release seiner HighTec Rust und C/C++ Arm-Entwicklungsplattform an. Die neueste Version v10.0.0 erweitert die Prozessorunterstützung, integriert LLVM 17 für mehr Performance, unterstützt speichersicheres Rust für die hybride Entwicklung mit Legacy-C/C++-Code und enthält umfassende Qualifizierungskits für eine schnellere Safety- und Security-Zertifizierung. Die Toolchain von HighTec für die Arm-Entwicklung in Rust und C/C++ ist nach dem höchsten funktionalen Sicherheitsstandard ISO 26262 bis ASIL D und dem Cybersicherheitsstandard ISO 21434 qualifiziert. HighTec integriert die neuesten Technologien in seinen Compiler-Tools und hilft damit Embedded-Software-Entwicklern, die hohen Anforderungen von Automotive-Anwendungen zu erfüllen und gleichzeitig ihre Innovationszyklen und Markteinführungszeiten zu verkürzen.



Einheitliche Toolchain für Rust und C/C++



HighTec ist dafür bekannt, dass seine Compiler auf der bewährten Open-Source-Technologie LLVM basieren  jetzt aktualisiert auf LLVM 17 , damit Softwareentwickler schnelleren und effizienteren Code erzeugen können. Mit der neuesten Version 10.0.0 seiner Rust- und C/C++ Arm-Entwicklungsplattform bietet HighTec eine einheitliche Toolchain für die hybride Entwicklung mit Rust und C/C++ auf Arm-Mikrocontroller: Entwickler können auf ihrer bestehenden C/C++-Codebasis aufbauen und modernen Rust-Code integrieren. Selbst vorhandene Automotive-Software wie MCAL und AUTOSAR kann ohne Änderungen wiederverwendet werden, und Rust-Softwarekomponenten können auf Anwendungsebene eingesetzt werden.



ISO 26262 (ASIL D) und ISO 21434



Zur Erfüllung der höchsten Safety- und Cybersecurity-Standards der Automobilindustrie hat HighTec seinen Arm LLVM C/C++-Compiler nach ASIL D zertifizieren lassen, dem höchsten Level für funktionale Sicherheit gemäß ISO 26262, und ihn an die Cybersicherheitsanforderungen der ISO 21434 angepasst. Die mit der HighTec-Toolsuite verfügbaren Qualifizierungskits erleichtern die Entwicklung und Zertifizierung von sicherheitskritischen Anwendungen und helfen Automotive-Softwareentwicklern, ihren Zertifizierungsprozess zu beschleunigen.



Erweiterte Arm-Unterstützung



Mit der neuesten Version erweitert HighTec auch die Liste der unterstützten Mikrocontroller: Embedded-Software-Entwickler können die HighTec Rust und C/C++ Arm-Entwicklungsplattform für die neuesten Architekturen nutzen, darunter 32-Bit-Arm-Cortex-A, Cortex-R und Cortex-M. Diese umfassende Unterstützung gewährleistet Kompatibilität und Flexibilität in der Single- und Multicore-Automotive-Entwicklung.



Wir haben den Ehrgeiz, unsere Tools ständig weiterzuentwickeln und mit den neuesten Technologien auszustatten. Das zeigt sich auch in der neuesten Version unserer Softwareentwicklungsplattform für Arm-Mikrocontroller, sagt Mario Cupelli, CTO bei HighTec EDV-Systeme. Funktionale Sicherheit und Cybersicherheit sind heute zentrale Anforderungen in der Automotive-Softwareentwicklung. Die Safety- und Security-qualifizierte HighTec Rust und C/C++ Arm-Entwicklungsplattform gibt Entwicklern alles, was sie benötigen, um in schnellen Zyklen innovativ zu sein und gleichzeitig alle relevanten Standards zu erfüllen.



Die HighTec Rust und C/C++ Arm-Entwicklungsplattform v10.0.0 ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen finden sich unter www.hightec-rt.com/products/development-platform. Über HighTec EDV-Systeme GmbH



Die HighTec EDV-Systeme GmbH, Saarbrücken, ist der weltweit führende kommerzielle Anbieter von Compilerlösungen auf Basis modernster Open-Source-Technologien. Seit mehr als drei Jahrzehnten leistet HighTec Pionierarbeit bei der Umsetzung von Open-Source-Software in Automotive- und Industrie-Lösungen. Das Unternehmen bietet ISO 26262 ASIL D zertifizierte Werkzeuge für die Embedded-Software-Entwicklung, das Echtzeit-Betriebssystem PXROS-HR sowie ein umfassendes Angebot an Design-In-Dienstleistungen.



HighTecs ASIL D qualifizierter Rust und C/C++-Compiler für führende Multicore-Mikrocontroller im Automobil- und Industriebereich wie Arm®-, TriCore™/AURIX™/TRAVEO™-Familien, RISC-V, Power Architecture (PowerPC), GTM- und Renesas-Architekturen werden in enger Zusammenarbeit mit den Halbleiterpartnern kontinuierlich an neue Architekturen angepasst und optimiert.



Neben dem Multi-Architektur-Compiler bietet HighTec mit PXROS-HR ein sicherheitszertifiziertes Multicore-RTOS für Anwendungen mit Sicherheits- und Multicore-Anforderungen. PXROS-HR garantiert Robustheit, Sicherheit, hohe Performance und Datensicherheit in Echtzeitumgebungen. PXROS-HR ist nach ISO 26262 ASIL D / IEC 61508 SIL 3 zertifiziert und beinhaltet für die ASIL D Entwicklung ein Tool Qualification Kit als Basis für die Zertifizierung von Kundenanwendungen.



Ergänzend zu seinem Produktportfolio bietet HighTec Entwicklungs-, Schulungs- und Beratungsdienstleistungen an.



HighTec wurde 1982 gegründet und ist ein weltweit tätiges Unternehmen in Privatbesitz mit Niederlassungen in Deutschland, Tschechien, den Niederlanden, Ungarn und China.



