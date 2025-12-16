HighTec auf der CES (6.-9. Januar 2026, Las Vegas/USA) im Infineon Demo Room 307, Las Vegas Convention Center (LVCC), West Level 3 HighTec und Intellias zeigen erfolgreiche Integration von hybridem C/C++- und Rust-Code in AUTOSAR Classic-Anwendungen Die Ökosystempartner integrieren mit dem ECU Kit von Intellias speichersichere Rust-Komponenten neben legacy C/C++ in AUTOSAR Classic-Anwendungen für leistungsstarke Automotive-Software und zeigen damit einen praxisbewährten Migrationspfad für die Entwicklung moderne SDVs Saarbrücken und München, 16. Dezember 2025  HighTec EDV Systeme, der weltweit größte kommerzielle Anbieter von Open-Source-Compilern, und Intellias, ein globales Softwareentwicklungs- und Digitalberatungsunternehmen, haben in einem gemeinsamen Projekt gezeigt, wie sich Rust erfolgreich in Automotive-Anwendungen innerhalb einer AUTOSAR-Umgebung integrieren lässt. Dabei kamen das Intellias ECU Kit, die Compiler-Toolchain von HighTec sowie RTOS- und Softwarekomponenten von Vector Informatik zum Einsatz. Den Ökosystempartner gelang die reibungslose Migration einer Anwendung basierend auf Infineon AURIX™-Mikrocontrollern von einer bestehenden C/C++- zu einer hybriden C/C++- und Rust-Umgebung. Dabei wurde ein moderner Entwicklungsprozess etabliert, der schnellere Innovationen im Bereich der Automobilsoftware ermöglicht. Das gemeinsame Projekt beweist, dass Rust die Softwareentwicklung beschleunigen, die Sicherheit verbessern und die Gesamtentwicklungskosten für softwaredefinierte Fahrzeuge (SDVs) der nächsten Generation senken kann.



Problemlöser Rust



Der Einsatz von Rust löst vier große Herausforderungen von OEMs und Tier-1-Zulieferern: Safety, Cybersicherheit, Kosten und Markteinführungszeit. Die Sicherheit von Automotive-Systemen kann Rust mit seinen integrierten Speichersicherheitsfunktionen nachhaltig verbessern. Gleichzeitig können die Unternehmen ihre Kosten senken und unter Kontrolle halten, da mit Rust Probleme mit der Speichersicherheit bereits während der Kompilierungszeit in einer frühen Phase des Entwicklungsprozesses erkannt werden können. Damit lassen sich Fehler vermeiden, deren Behebung zu einem späteren Zeitpunkt extrem kostspielig und zeitaufwändig wäre  im Schlimmstfall dann, wenn das Fahrzeug bereits in Produktion ist. Nutzen sie einen hybriden Entwicklungsansatz, können OEMs und Zulieferer ihre bewährten AUTOSAR Classic-Stacks und C/C++-Investitionen schützen und gleichzeitig ihre Codebasis um innovative und differenzierende Funktionen in Rust erweitern und diese vor dem Wettbewerb auf den Markt bringen.



Safety-qualifizierter Rust-Compiler



Oft sind OEMs und Tier-1-Zulieferer zurückhaltend bei der Einführung von Rust, weil es Unsicherheiten hinsichtlich der Integration in etablierte Automobilarchitekturen gibt. Unternehmen wie HighTec und Intellias fördern gemeinsam die Einführung von Rust und bringen ihr Fachwissen, ihre Tools und ihre Ökosystem-Erfahrung zusammen, um eine reibungslose Migration von legacy C/C++-Code zu unterstützen und für die Bereitstellung sicherer und moderner Softwareentwicklungsverfahren. HighTec war das erste Unternehmen, das einen Safety-qualifizierten (ISO26262 bis ASIL D) Rust-Compiler vorgestellt hat, der seine bewährten C/C++-Compiler-Tools für Infineon AURIX-MCUs ergänzt. Basierend auf der hochmodernen LLVM-Open-Source-Technologie unterstützt HighTecs Compiler die Erstellung von schnellem und zuverlässigem Code, der die hohe Leistung der MCU optimal nutzt. Vector bringt sein Fachwissen in Form von seiner umfassenden Embedded-Software MICROSAR Classic und den zugehörigen DaVinci-Tools für die Integration von in Rust geschriebener Anwendungssoftware ein.



Migration ohne Anpassung der Infrastruktur



Mit seinem ECU-Kit ermöglicht Intellias die erfolgreiche Migration integrierter Rust-basierter Softwarekomponenten in die AUTOSAR-Umgebung, ohne dass die Systeminfrastruktur angepasst werden muss. Der praktische Demonstrator basiert auf dem Infineon AURIX TriCore TC375 und ist mit der Automotive Technology Platform (IntelliKit) von Intellias verbunden. Diese simuliert reale Fahrzeugsignale wie Geschwindigkeit, Batterieladestand oder Ultraschallsensordaten für die Parktronic-Funktion. Der Demonstrator behält den bestehenden AUTOSAR- und C-Anwendungscode bei und fügt Rust-Komponenten über einen definierten Integrationspfad hinzu  und zeigt damit eine realistische, schrittweise Migrationsstrategie für OEMs und Zulieferer.



Rust birgt ein enormes Potenzial für die Entwicklung von Automobilsoftware, das noch ausgeschöpft werden muss, sagt Adam Konopa, Technology Director bei Intellias. Zusammen mit starken Partnern wie HighTec, Infineon und Vector unterstützen wir unsere Kunden dabei, schnell und erfolgreich auf Rust in einer AUTOSAR-Classic-Umgebung umzusteigen und unmittelbar Kosteneinsparungen zu erzielen.



HighTec macht innovative Open-Source-Technologien wie Rust für die Entwicklung sicherheitskritischer Automotive-Anwendungen auf Basis von AURIX-Plattformen einsetzbar, sagt Mario Cupelli, CTO bei HighTec EDV-Systeme. Durch unsere Zusammenarbeit mit Ökosystempartnern wie Intellias können unsere Kunden anfängliche Hürden überwinden und ihre Rust-Migrationsprojekte beschleunigen. Wir unterstützen hierbei mit unseren hochoptimierten Compilern für die Multi-Architektur-Entwicklung.



Weitere Informationen zur Integration von Rust in das Intellias ECU-Kit finden sich unter https://intellias.com/integrating-rust-based-applications-with-autosar-classic-environment.



Weitere Informationen zum Rust-Compiler von HighTec für Infineon AURIX TC3x und TC4x stehen bereit unter www.hightec-rt.com/rust.



Demos auf der CES 2026



Auf der CES 2026 in Las Vegas/USA präsentiert HighTec seine Rust- und C/C++-Compiler-Tools im Infineon Demo Room W307 im Las Vegas Convention Center (LVCC), West Level 3.



Intellias stellt sein ECU-Kit, IntelliKit und andere Produkte im Las Vegas Convention Center (LVCC), West Hall, Meeting Space #3377 vor.



Über Intellias



Intellias ist ein weltweit tätiges Softwareentwicklungs- und Digitalberatungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Technologiepartner für führende Unternehmen unterstützt Intellias Kunden in Nordamerika, Europa und Nahost dabei, ihre nachhaltige Digitalisierung zu beschleunigen und Innovationen im großen Maßstab zu realisieren. Seit mehr als 20 Jahren setzt Intellias geschäftskritische Projekte um und liefert messbare und nachhaltige Ergebnisse für Kunden wie HERE Technologies, ZEEKR, Elmos Semiconductor, TomTom, Smava, CRX Markets, FinCompare und Travis Perkins.

www.intellias.com Über HighTec EDV-Systeme GmbH



Die HighTec EDV-Systeme GmbH, Saarbrücken, ist der weltweit führende kommerzielle Anbieter von Compilerlösungen auf Basis modernster Open-Source-Technologien. Seit mehr als drei Jahrzehnten leistet HighTec Pionierarbeit bei der Umsetzung von Open-Source-Software in Automotive- und Industrie-Lösungen. Das Unternehmen bietet ISO 26262 ASIL D zertifizierte Werkzeuge für die Embedded-Software-Entwicklung, das Echtzeit-Betriebssystem PXROS-HR sowie ein umfassendes Angebot an Design-In-Dienstleistungen.



HighTecs ASIL D qualifizierter Rust und C/C++-Compiler für führende Multicore-Mikrocontroller im Automobil- und Industriebereich wie Arm®-, TriCore™/AURIX™/TRAVEO™-Familien, RISC-V, Power Architecture (PowerPC), GTM- und Renesas-Architekturen werden in enger Zusammenarbeit mit den Halbleiterpartnern kontinuierlich an neue Architekturen angepasst und optimiert.



Neben dem Multi-Architektur-Compiler bietet HighTec mit PXROS-HR ein sicherheitszertifiziertes Multicore-RTOS für Anwendungen mit Sicherheits- und Multicore-Anforderungen. PXROS-HR garantiert Robustheit, Sicherheit, hohe Performance und Datensicherheit in Echtzeitumgebungen. PXROS-HR ist nach ISO 26262 ASIL D / IEC 61508 SIL 3 zertifiziert und beinhaltet für die ASIL D Entwicklung ein Tool Qualification Kit als Basis für die Zertifizierung von Kundenanwendungen.



Ergänzend zu seinem Produktportfolio bietet HighTec Entwicklungs-, Schulungs- und Beratungsdienstleistungen an.



HighTec wurde 1982 gegründet und ist ein weltweit tätiges Unternehmen in Privatbesitz mit Niederlassungen in Deutschland, Tschechien, den Niederlanden, Ungarn und China.



Weitere Informationen über die HighTec EDV-Systeme GmbH unter www.hightec-rt.com. Vernetzen Sie sich gerne mit uns auf LinkedIn.

Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2025 by Mexperts AG