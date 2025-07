HighTec und Elektrobit bündeln ihre Kompetenzen für Rust und AUTOSAR Classic mit Drive Core von Infineon Saarbrücken, Erlangen und München, 21. Juli 2025 – HighTec EDV-Systeme, Elektrobit und Infineon haben eine Partnerschaft geschlossen, um die Software-Innovation in der Automobilindustrie voranzutreiben. Gemeinsam ermöglichen sie die nahtlose Integration von Rust-Anwendungen in die AUTOSAR Classic-Basissoftware und setzen damit neue Maßstäbe für moderne Fahrzeugarchitekturen.



Als Ökosystempartner für Drive Core für AURIX™-Mikrocontroller von Infineon Technologies bieten HighTec und Elektrobit gemeinsam ein umfassendes Entwicklungspaket an. Dieses Paket vereint EB tresos AutoCore von Elektrobit sowie den speziell für Automotive-Anwendungen entwickelten, LLVM-basierten Rust- und C/C++-Compiler von HighTec. Für die AURIX TC4x-Familien stellen HighTec und Elektrobit zusammen mit Infineon ein Drive Core-Software-Bundle zur Verfügung, das sämtliche Tools und Software in einem einzigen Paket bündelt – und damit den Einstieg in die Entwicklung mit Rust und AUTOSAR Classic deutlich erleichtert. Dank der engen Partnerschaft erhalten Embedded-Software-Entwickler direkten Zugang zu allen notwendigen Tools und Komponenten, um die Speichersicherheit und Leistungsfähigkeit von Rust gezielt für Functional-Safety-Anwendungen in selbst komplexesten Automobil-ECUs zu nutzen.



Die hohe Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und insbesondere die Speichersicherheit machen Rust unverzichtbar für moderne Automotive-Software. Angesichts softwaredefinierter Fahrzeuge und verschärfter Anforderungen durch Vorschriften wie UN R155 und die EU Cyber Resilience Act (CRA) wächst der Bedarf an Lösungen, die Cybersecurity und funktionale Sicherheit garantieren. Durch die Kombination der AUTOSAR Classic Basic Software von Elektrobit mit dem nach ISO 26262 ASIL D zertifizierten Rust-Compiler von HighTec können Entwickler Rust-basierte Softwarekomponenten nahtlos in AUTOSAR-Umgebungen integrieren. Dies ermöglicht einen hybriden Entwicklungsansatz, bei dem neue, in Rust geschriebene Software problemlos neben der bestehenden C/C++-Codebasis genutzt werden kann – das reduziert Risiken und gewährleistet die Einhaltung strenger Sicherheitsstandards. Das Drive Core-Software-Bundle für die AURIX TC4x-Familie von Infineon umfasst Mikrocontroller und alles, was Entwickler für den Einstieg benötigen: das Konfigurationstool EB tresos, die Infineon AURIX TC4x MCALs sowie umfassende Beispiele und Tutorials für die Entwicklung von AUTOSAR-Softwarekomponenten in Rust.



EB tresos von Elektrobit unterstützt eine saubere und effiziente Entwicklung mit Rust und trägt dazu bei, unsicheren Code deutlich zu reduzieren oder ganz zu vermeiden. Die nahtlose Integration stellt Entwicklern eine leistungsstarke Toolchain zur Verfügung, die nicht nur Systemzugriffscode generiert, sondern auch fortschrittliche statische Analysen mit Tools wie Rust Clippy sowie eine automatische Codeformatierung ermöglicht. Diese Lösung erhöht die Produktivität und senkt gleichzeitig die Kosten und Komplexität bei der Entwicklung sicherheitskritischer Automotive-Software.



Der nach ISO 26262 ASIL D sicherheitsqualifizierte Rust- und C/C++-Compiler von HighTec basiert auf der bewährten Open-Source-Technologie LLVM. Als branchenweit erster Rust-Compiler für die AURIX TC3x- und TC4x-Mikrocontroller von Infineon ist er gezielt auf die architekturspezifischen Funktionen dieser Baureihen optimiert. Der Rust- und C/C++-Compiler von HighTec ist bekannt für sein schnelles Build-System und seine fortschrittlichen Code-Optimierungen, die die Entwicklung und Zertifizierung sicherheitskritischer Anwendungen deutlich beschleunigen.



Infineon verfügt über das branchenweit größte Portfolio an Microcontroller Abstraction Layer (MCAL) und ist fest davon überzeugt, dass ein starkes Ökosystems Innovation und Wachstum entscheidend fördert. Daher hat Infineon Drive Core eintwickelt, ein umfassendes Software-Bundle-Portfolio, das eine solide Basis für die Entwicklung von Automotive-Software bildet.



„Wir sind überzeugt, dass Drive Core das Potenzial hat, die Automobilindustrie nachhaltig zu verändern. Es freut uns sehr, dass innovative Unternehmen wie HighTec und Elektrobit diese Plattform nutzen, um neue Impulse zu setzen“, sagt Patrick Will, Senior Director of Automotive Software bei Infineon.



„Mit der Integration von Rust in die AUTOSAR Classic-Umgebung setzt Elektrobit einen weiteren Meilenstein für Innovation in der Automotive-Softwareindustrie“, erklärt Florian Bartels, Senior Expert und System Architect bei Elektrobit. „Dank der herausragenden Sicherheitsmerkmale von Rust und seine nahtlose Integration in bestehende AUTOSAR Classic-Umgebungen eignet sich das Tool ideal für die moderne ECU-Entwicklung. Entwickler können so zuverlässige, sichere und leistungsstarke Automotive-Software realisieren.“



„Unsere Partnerschaft mit Elektrobit ermöglicht es Automobilherstellern, noch sicherere und effizientere Softwarelösungen zu entwickeln“, ergänzt Mario Cupelli, CTO bei HighTec. „Mit unserem bewährten Rust-Compiler und den Tools von Elektrobit in einem umfassenden Paket verschaffen wir Automobilzulieferern und OEMs einen echten Wettbewerbsvorteil.“



Zusätzlich zu ihrem Tool- und Softwarepaket für Rust und AUTOSAR Classic bieten HighTec und Elektrobit Workshops und praktische Schulungen an, die praxisnahe Einblicke und Anleitungen zur Integration von Rust in AUTOSAR Classic-Projekte vermitteln.



Weitere Informationen zu Drive Core unter www.infineon.com/drivecore.



Weitere Informationen zu EB tresos und zur Integration von Rust in Automotive-Software durch Elektrobit finden sich unter www.elektrobit.com/rust.



Weitere Informationen zum Rust-Compiler von HighTec für Infineon AURIX TC3x und TC4x unter www.hightec-rt.com/rust.



Hier stehen auch Informationen zur Registrierung und zum Bezug des AUTOSAR Rust-Bundle bereit.



Über Elektrobit



Elektrobit ist ein vielfach ausgezeichneter und visionärer globaler Anbieter von Embedded- und Connected-Software-Lösungen und Dienstleistungen für die Automobilindustrie. Als führendes Automobilsoftwareunternehmen mit über 35 Jahren Erfahrung in der Branche stellt Elektrobit Software her, die in mehr als fünf Milliarden Geräten in über 600 Millionen Fahrzeugen verbaut ist, und bietet flexible und innovative Lösungen für Fahrzeuginfrastruktur-Software, Vernetzung & Security, automatisiertes Fahren sowie dazugehörige Tools und das optimale Nutzererlebnis. Elektrobit ist eine eigenständige Tochtergesellschaft von Continental. Erfahren Sie mehr und besuchen Sie uns unter www.elektrobit.com.



Über Infineon



Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.



Über HighTec EDV-Systeme GmbH



Die HighTec EDV-Systeme GmbH, Saarbrücken, ist der weltweit führende kommerzielle Anbieter von Compilerlösungen auf Basis modernster Open-Source-Technologien und bietet ISO 26262 ASIL D zertifizierte Werkzeuge für die Embedded-Software-Entwicklung, das Echtzeit-Betriebssystem PXROS-HR sowie ein umfassendes Angebot an Design-In-Dienstleistungen. HighTecs ASIL D zertifizierter Rust und C/C++-Compiler unterstützt führende Multicore-Mikrocontroller im Automobil- und Industriebereich wie Arm®-, TriCore™/AURIX™/TRAVEO™-Familien, Power Architecture (PowerPC), GTM- und Renesas-Architekturen.

HighTec wurde 1982 gegründet und ist ein weltweit tätiges Unternehmen in Privatbesitz mit Niederlassungen in Deutschland, Tschechien, den Niederlanden, Ungarn und China. www.hightec-rt.com



Unternehmenskontakte



Elektrobit Automotive GmbH

Paul Entwistle, Global Public Relations

Tel.: +49 160 3660509

E-Mail: Public.Relations@elektrobit.com



Infineon Technologies AG

Oliver Scharfenberg

Tel.: +49 89 234 38063

E-Mail: oliver.scharfenberg@infineon.com



HighTec EDV-Systeme GmbH

Tel.: +49 681 92613-16

