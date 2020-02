Neu bei FRAMOS: Weltweit kleinste hochauflösende Intel RealSense LiDAR-Tiefenkamera L515 zum millimetergenauen Erfassen von 3D-Szenarien bis 9 m Taufkirchen, 13. Februar 2020 – FRAMOS, ein globaler Partner für Vision-Technologien, hat Intels erstes LiDAR-Gerät, die neue Tiefenkamera L515, in das Produktprogramm aufgenommen. Die L515 ist die kleinste und energieeffizienteste Festkörper-LiDAR-Tiefenkamera der Welt mit XGA-Auflösung und großem Erfassungsbereich von 0,25 m bis 9 m. Sie erzeugt 30 Bilder pro Sekunde mit einer Auflösung von 1024 x 768 Pixeln bei einem Sichtfeld (Field of View, FOV) von 70° x 55° (±2°) und erfasst dabei 23 Millionen Punkte mit zugehöriger Tiefeninformation. Die Tiefenkamera L515 erreicht bei kontrollierter Innenbeleuchtung eine bisher beispiellose räumliche Tiefe, mit einem Z-Fehler von weniger als 20 mm bei maximaler Reichweite. Die kurze Pixel-Belichtungszeit von unter 100 ns minimiert Bewegungsunschärfe-Artefakte sogar bei schnell bewegten Objekten. Die Millimeter-Genauigkeit bleibt während der gesamten Lebensdauer der Tiefenkamera auch ohne Kalibrierung erhalten.



Aufgrund ihrer geringen Leistungsaufnahme von weniger als 3,5 W ist die winzige LiDAR-Tiefenkamera prädestiniert für tragbare Geräte. Sie wiegt etwa 100 g und ist mit einem Durchmesser von 61 mm und einer Höhe von 26 mm kleiner als ein Tennisball. Somit vereinfacht sich die Integration in mobile Geräte, etwa in tragbare Scanner für Volumenmessungen. Speziell die Logistik ist eine Branche, die von der hohen Auflösung und der präzisen Volumenmessung der L515 Tiefenkamera profitieren kann. Viele andere Anwendungen finden sich in der Industrie und Robotik sowie in den Bereichen 3D- (Body-) Scanning, im Gesundheitswesen und Einzelhandel. Auch für Endanwender in der Maker-Szene oder für 3D-Enthusiasten ist die Kamera interessant.



Die Tiefenkamera verfügt über einen Onboard-Vision-Prozessor, einen Beschleunigungssensor, ein Gyroskop und einen Full-HD-RGB-Sensor mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln. Die Tiefenkamera L515 ist ein fester Bestandteil der Intel RealSense Tiefenkamera-Familie und bietet eine plattform-übergreifende Kompatibilität. Sie arbeitet nahtlos mit dem bereits bestehenden Intel RealSense System Design Kit SDK 2.0 und anderen Intel RealSense Geräten zusammen.



Verfügbarkeit und weiterführende Informationen



Die Intel RealSense Tiefenkamera L515 kann ab sofort bei FRAMOS vorbestellt werden.



Weitere Einzelheiten zur Kamera finden Sie hier:

https://imaging.framos.com/en/lidar-camera-l515/

https://www.intelrealsense.com/lidar/



Ein Produktvideo finden Sie hier: Intel RealSense LiDAR Camera L515 - the world's smallest high-resolution LiDAR depth camera



Diese Presseinformation stellt FRAMOS zur Verfügung unter: https://www.framos.com/de/news/neu-bei-framos-weltweit-kleinste-hochaufloesende-intel-realsense-lidar-tiefenkamera-l515-zum-millimetergenauen-erfassen-von-3d-szenarien-bis-9-m Über FRAMOS



FRAMOS bringt Maschinen das Sehen bei. Bildverarbeitung ist eine Schlüsseltechnologie in der Automatisierung, Robotik und Industrie 4.0 sowie Basis für kognitive Systeme, Smart Homes, intelligente Geräte und selbstfahrende Autos. Als führender globaler Anbieter für Bildverarbeitung, Embedded Vision-Technologien, Individuallösungen und OEM-Services unterstützt FRAMOS seine Kunden seit 1981 als technischer Berater, Entwicklungspartner und Distributor. Weltweit arbeiten mehr als 100 FRAMOS Mitarbeiter daran, schnelle, innovative und effiziente Vision-Anwendungen und die beste Lösung für die Kunden zu finden. www.framos.com Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



