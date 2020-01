Neues Training von FRAMOS: “Colour Pipeline of a Camera” FRAMOS, ein globaler Partner für Vision-Technologien, bietet speziell für Designer, Entwicklungs- und Testingenieure, die sich mit Farbkameras beschäftigen, ein neues Training zur Farbpipeline einer Digitalkamera an. Der technisch orientierte, zweitägige Kurs, der vom 26. bis 27. März am Firmensitz in Taufkirchen stattfindet, behandelt alle relevanten Aspekte zur Farbpipeline, wobei es ganz konkret darum geht, wie man ein schönes Farbbild aus dem von einem Sensor gelieferten Signal erzeugen kann. Jeder, der daran interessiert ist, die Farbpipeline einer Digitalkamera zu verstehen, erhält hier Antworten auf seine Fragestellungen. Das Training findet in englischer Sprache statt, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.



Einer der renommiertesten Experten auf dem Gebiet der Bildverarbeitung - Prof. Dr. Albert Theuwissen - wird zunächst einen kurzen Überblick über den Sensor und das Objektiv geben und dann in die Details einer "Standard"-Farbpipeline eintauchen. Die Teilnehmer erhalten eine Einführung in die Farbpipeline, die für die Erstellung eines Farbbildes benötigt wird. Sie erfahren, wo die Schwachstellen im Kamerasystems liegen und was getan werden kann, um die Defizite zu korrigieren. Dabei geht es auch um den Einfluss des Rauschens auf die verschiedenen Teile einer Farbpipeline und um deren Zusammenspiel.





Details zur Veranstaltung



Wann: 26. bis 27. März 2020

Wo: FRAMOS Hauptsitz, Mehlbeerenstraße 2, 82024 Taufkirchen, Deutschland

Sprache: Englisch

Preis: 1.490,00 €

Anmeldung: https://imaging.framos.com/en/trainings/colour-pipeline-of-a-camera/



Über den Referenten



Prof. Dr. Albert Theuwissen ist einer der renommiertesten Experten auf dem Gebiet der Bildsensoren. Als Professor an der Technischen Universität Delft in den Niederlanden liegt sein Schwerpunkt auf der Forschung und Lehre im Bereich der CMOS-Bildsensoren. Nach mehreren Jahren als CTO und Lead Scientist für DALSA konzentriert er sich nun mit seinem Unternehmen Harvest Imaging ganz auf die Ausbildung, das Coaching und die Lehre im Bereich Bildsensoren. Dr. Theuwissen ist Träger der Fuji-Goldmedaille der SMPTE (Society for Motion Pictures and Television Engineers) für seine Beiträge in Forschung, Entwicklung und Lehre.



Diese Presseinformation stellt FRAMOS zur Verfügung unter: https://www.framos.com/de/news/neues-training-von-framos-colour-pipeline-of-a-camera

Über FRAMOS



FRAMOS bringt Maschinen das Sehen bei. Bildverarbeitung ist eine Schlüsseltechnologie in der Automatisierung, Robotik und Industrie 4.0 sowie Basis für kognitive Systeme, Smart Homes, intelligente Geräte und selbstfahrende Autos. Als führender globaler Anbieter für Bildverarbeitung, Embedded Vision-Technologien, Individuallösungen und OEM-Services unterstützt FRAMOS seine Kunden seit 1981 als technischer Berater, Entwicklungspartner und Distributor. Weltweit arbeiten mehr als 100 FRAMOS Mitarbeiter daran, schnelle, innovative und effiziente Vision-Anwendungen und die beste Lösung für die Kunden zu finden. www.framos.com



