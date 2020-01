FRAMOS auf der embedded world in Halle 2, Stand 2-647 Embedded-Vision-Technologie live erleben Taufkirchen, 8. Januar 2020 – FRAMOS, ein globaler Partner für Vision-Technologien, stellt auf der embedded world 2020 Exhibition & Conference, die vom 25. bis 27. Februar in Nürnberg stattfindet, eine Auswahl an Bildverarbeitungslösungen vor, die vor allem für die Fachbesucher aus dem Bereich Embedded-Vision-Technologie interessant sind. In Halle 2 am Stand 2-647 präsentiert FRAMOS unter anderem die erste eigene 3D-Industriekamera D435e sowie ein Intel RealSense kompatibles System-Design-Kit (SDK) für das Skeleton-Tracking. Eine besondere Attraktion am Messestand ist die FRAMOS Ecosystem Area. Hier hat der Besucher die Möglichkeit, direkt vor Ort die verschiedenen Plug & Play Optionen der FRAMOS Embedded-Vision-Module zu testen.



Der Besucher erhält von den FRAMOS Experten konkrete Hilfestellung bei Fragen nach geeigneten Kamera- und Sensormodulen für die einfache Integration in jede Anwendung. Die Module unterstützen Anwender bei der Entwicklung von kleinen und smarten Produkten und Systemen mit einer kurzen Time-to-Market. Mit dem Ecosystem behebt FRAMOS das Problem, dass für die neuesten Sensoren fast ausschließlich herstellereigene Evaluierungsboards verfügbar sind. Vision-Ingenieure und -Entwickler können dank der erweiterten Modulpalette des Ecosystems nun viele verschiedene und auch neueste Bildsensoren an offenen Prozessorplattformen evaluieren, schnell einen Proof of Concept erstellen und dann systematisch weiterentwickeln.



Axel Krepil, Vertriebsleiter bei FRAMOS, sagt dazu: „Mit unserer flexiblen Plattform unterstützen wir Systementwickler dabei, die für ihre Anwendung notwendigen Bildsensoren schneller zu qualifizieren, zu integrieren und das gesamte Bildsensor-Subsystem aus einer Hand zu beziehen.“



Zur embedded world, die als internationale Weltleitmesse für Embedded-Systeme gilt, werden über 32.000 Fachbesucher und etwa 2.200 Kongressteilnehmer aus 77 Ländern erwartet, die sich über Bauelemente, Module und Komplettsysteme bis hin zu Betriebssystemen, Hard- und Software sowie Dienstleistungen informieren möchten. Somit ist diese Messe eine ideale Plattform für FRAMOS, um aktuelle Bildverarbeitungslösungen und Dienstleistungen aus der FRAMOS Embedded-Vision-Technologie vorzustellen.



Weiterführende Informationen



Kostenfreie Eintrittskarten für die embedded world können hier angefordert werden: https://imaging.framos.com/de/embedded-world-2020/



Informationen zu den Exponaten finden Sie hier: https://www.embedded-world.de/de/ausstellerprodukte/embwld20/aussteller-47162362/framos-gmbh



Diese Presseinformation stellt FRAMOS zur Verfügung unter: https://www.framos.com/de/news/embedded-vision-technologie-live-erleben

Über FRAMOS



FRAMOS bringt Maschinen das Sehen bei. Bildverarbeitung ist eine Schlüsseltechnologie in der Automatisierung, Robotik und Industrie 4.0 sowie Basis für kognitive Systeme, Smart Homes, intelligente Geräte und selbstfahrende Autos. Als führender globaler Anbieter für Bildverarbeitung, Embedded Vision-Technologien, Individuallösungen und OEM-Services unterstützt FRAMOS seine Kunden seit 1981 als technischer Berater, Entwicklungspartner und Distributor. Weltweit arbeiten mehr als 100 FRAMOS Mitarbeiter daran, schnelle, innovative und effiziente Vision-Anwendungen und die beste Lösung für die Kunden zu finden. www.framos.com Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2020 by Mexperts AG Diese Website verwendet Cookies. Sie stimmen der Verwendung von Cookies zu, wenn Sie diese Website weiter nutzen. Datenschutzerklärung lesen » FRAMOS » Presse Informationen » Presse-Information Datum: 08.01.2020 10:00

Nummer: PR01_embeddedworld » Bildmaterial Bitte klicken Sie auf die Bildvorschau, um die hochauflösende Version zu öffnen. » Weitere Hilfe zu Downloads



FRAMOS Ecosystem





FRAMOS 3D-Industriekamera D435e







» Kontakt FRAMOS GmbH

Mehlbeerenstraße 2

82024 Taufkirchen

www.framos.com



Antonia Ebenburger-Lanzinger

Marketing and PR Managerin

Tel. +49 (0)89 710 667 131

a.ebenburger@framos.com

» Kontakt Agentur MEXPERTS AG

Matthias May

Wildmoos 7

82266 Inning am Ammersee

Tel.: +49 (0)8143 59744-16

Matthias.May@mexperts.de » Weitere Meldungen 08.01.2020 10:00

Embedded-Vision-Technologie live erleben