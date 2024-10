electronica 2024 – Halle B4, Stand E01 E.E.P.D. zeigt High-Performance-Class embedded-NUC-SBC auf Basis der AMD Ryzen™ Embedded 8000 Serie für KI- und ML-Anwendungen 28. Oktober 2024 – E.E.P.D., Lösungspartner für kundenspezifische und Standard-Embedded-Computerbaugruppen und Systeme auf x86- und ARM-Basis, bietet mit der PROFIVE NUCU-Serie höchste KI-Performance auf kleinstem Raum. Die in Deutschland entwickelten und hergestellten Single-Board-Computer (SBC) im embedded NUC™-Format basieren auf Prozessoren der AMD Ryzen™ Embedded 8000 Serie und sind als High-Performance-Class-Boards konzipiert.



Die NUCU-Serie zeichnet sich mit der „Zen 4“-x86-Kernarchitektur und höchst innovativer 4-nm-Prozesstechnologie unter anderem durch eine exzellente Performance und Energieeffizienz aus. Dank modernster RDNA3-RadeonTM-Grafik-Architektur sowie der integrierten XDNA Neural Processing Unit als KI-Engine mit bis zu 16 TOPS sind die SBCs für die neuesten Anwendungen bestens gerüstet.



Je nach CPU-Variante kommen bis zu acht Kerne und 16 Threads zum Einsatz. Die hohe Anzahl an CPU-Kernen und Threads bringt insbesondere Vorteile für parallele Anwendungen. Die NUCU-Serie eignet sich ideal für Applikationen, die eine hohe CPU- und/oder GPU-Leistung sowie Sicherheitsfunktionen wie ECC und Hardware-TPM benötigen. Dazu gehören sowohl 3D-Anwendungen, Augmented und Virtual Reality als auch KI-Systeme, Machine Learning, IoT-Edge-Applikationen, industrielle Automations-Systeme, Computer-Vision und vieles mehr.



Umfangreiche Leistungsmerkmale

Wesentliche technische Merkmale der NUCU-Serie sind ein Arbeitsspeicher von bis zu 96 GByte DualChannel DDR5-5600 RAM mit ECC-Support (Error Correction Code), ein Weitbereichseingang von 10,8 VDC bis 26,4 VDC sowie zahlreiche weitere Sicherheitsfeatures. Diese beinhalten neben dem „AMD Firmware Trusted Platform Module“ und einem TPM-2.0-Chip (Infineon) auch Health-Monitoring und Management mit regelbarer Lüftersteuerung, Hardware-Überwachung und Watchdog.



Zu den Spezifikationen gehören außerdem schnelle 2,5-GBit-Ethernet-Controller, PCIe 4.0x4 2280 NVME Support sowie optionaler Support von wireless Modulen für 4G / LTE / 5G / WiFi 6. Weitere Schnittstellen sind zum Beispiel zwei USB-3.2-Gen-2-Ports, zwei Mini-DisplayPort++- und zwei USB-C-DP-Alt-Mode-Anschlüsse. Darüber können Multi-Monitor-Applikationen mit bis zu vier 4K/60Hz-Monitoren betrieben werden.



Die SBCs sind für den kommerziellen Temperaturbereich von 0 bis zu +60 °C konzipiert. Als Betriebssystem kommen Microsoft® Windows® 11 oder Linux Ubuntu 22.04 LTS zum Einsatz.



Leistungsfähige CPUs zur Auswahl

Eingesetzt werden verschiedene CPUs mit einer TDP von 15 W bis 54 W: AMD Ryzen™ 7 Embedded 8845HS: 8 Kerne / 16 Threads – 3,8 GHz bis 5,1 GHz – TDP: 35 bis 54 W



AMD Ryzen™ 7 Embedded 8840U: 8 Kerne / 16 Threads – 3,3 GHz bis 5,1 GHz – TDP: 15 bis 30 W



AMD Ryzen™ 5 Embedded 8645HS: 6 Kerne / 12 Threads – 4,3 GHz bis 5,0 GHz – TDP: 35 bis 54 W



AMD Ryzen™ 5 Embedded 8640U: 6 Kerne / 12 Threads – 3,5 GHz bis 4,9 GHz – TDP: 15 bis 30 W Langzeitverfügbarkeit

Wie alle Produkte der Marke PROFIVE zeichnet sich auch die NUCU-Serie durch höchste Qualität „Made in Germany“ aus. Die SBCs werden bei E.E.P.D. in Deutschland entwickelt, produziert und auch der Support erfolgt von hier. Bei der Fertigung werden Komponenten und Betriebssysteme verwendet, die auf der „Long-term-Roadmap“ stehen und die Langzeitverfügbarkeit des Systems von bis zu 10 Jahren sicherstellen.



Über E.E.P.D.

Die 1988 gegründete E.E.P.D. GmbH mit Sitz im Norden Münchens entwickelt und produziert kundenspezifische und Standard-Embedded-Computerbaugruppen und Systeme auf ARM- und x86-Basis. Das Angebotsspektrum von E.E.P.D. reicht von der innovativen Planung über das individuelle Design bis hin zur weltweiten Serienlieferung. Die eigene Produktion am Standort Weichs im Norden von München gewährt schnelles und flexibles Handeln. In-house EMV- und Umweltlabore unterstützen bei Produktzertifizierungen und komplettieren die Dienstleistungen. Verschiedene Auszeichnungen und Zertifizierungen (DIN EN ISO 9001, RoHS-Konformität) belegen die erstklassige Qualität der E.E.P.D.-Produkte. Diese werden erfolgreich in der Automatisierungs- und Steuerungstechnik, im sensiblen Strahlungs- und hygienischen Umfeld in der Mess- und Medizintechnik, mit Digital Signage an exponierten öffentlichen Plätzen bis hin zu mobilen Applikationen im kommerziellen Fahrzeugbereich eingesetzt.

