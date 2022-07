PROFIVE NUCS von E.E.P.D. – Kompakter Single-Board-Computer mit AMD Ryzen PRO 6000 Prozessor für KI- und ML-Anwendungen 15. Juli 2022 – E.E.P.D., Lösungspartner für kundenspezifische und Standard-Embedded-Computerbaugruppen und Systeme auf ARM- und x86-Basis, bietet mit dem PROFIVE NUCS einen in Deutschland entwickelten und hergestellten industriellen Single-Board-Computer (SBC) im embedded-NUC-Format. Der ca. 10 cm x 10 cm große SBC basiert auf Prozessoren der AMD Ryzen™ PRO 6000 Serie und ist als High-Efficiency-Board mit ausgezeichnetem Performance-pro-Watt-Verhältnis konzipiert.



Je nach CPU-Variante kommen bis zu acht Kerne und 16 Threads mit einer TDP (Thermal Design Power) von bis zu 45 W zum Einsatz. Dank modernster Navi2-Grafik-Architektur, bis zu 50% mehr CUs mit bis zu 2,4 GHz gesteigertem Takt sowie einem größeren Cache erreicht die interne Grafik eine noch nie dagewesene SP-Performance von bis zu ca. 3,5 Tflops. Gleichzeitig wurde die Energie-Effizienz in allen Bereichen (CPU, GPU) nochmals drastisch verbessert.



Die hohe Anzahl an CPU-Kernen und Threads sorgt insbesondere für Vorteile bei parallelen Anwendungen. Der SBC im embedded NUC Standard der SGET eignet sich ideal für Anwendungen, die hohe CPU- und/oder GPU-Performance benötigen. Dazu gehören zum Beispiel 3D-Anwendungen, Augmented und Virtual Reality sowie KI-Systeme, Machine Learning, IoT-Edge-Applikationen, industrielle Automations-Systeme, Computer-Vision und vieles mehr.



Der Arbeitsspeicher des NUCS beträgt bis zu 64 GByte Dual-Channel-DDR5-SO-DIMM mit ECC-Support (Error Correction Code). Weitere Spezifikationen sind zwei schnelle 2,5-Gigabit-Ethernet-Schnittstellen mit TSN-Support und Wake-on-LAN, ein Dual-USB-3.1-Gen2-Port und zwei serielle RS232/485-Ports (HDX/FDX). Für Sound gemäß High-Definition-Audio stehen Anschlüsse für Mikrofon und Kopfhörer zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es zwei USB-C-Steckverbinder für USB-3.1-Gen2 oder einen DP++-Ausgang mit Auflösungen von bis zu 4096 x 2160 Pixel bei 60 Hz. Die Grafikausgabe erfolgt über zwei Mini-DP++-Anschlüsse ebenfalls für Auflösungen von bis zu 4096 x 2160 Pixel bei 60 Hz, somit können Multi-Monitor-Applikationen mit bis zu vier 4K/60Hz-Monitoren betrieben werden.



Zu den zahlreichen Sicherheitsfeatures des NUCS gehören neben dem „AMD Firmware Trusted Platform Module“ und einem TPM-2.0-Chip (Infineon SLB 9670) auch Health-Monitoring und -Management mit regelbarer Lüftersteuerung, Hardware-Überwachung und Watchdog. Der SBC verfügt über eine breite Auswahl an M.2-Steckplätzen wie M.2 3042, Typ B, mit Onboard-SIM-Card-Sockel, M.2 2230, Typ E, und M.2 2280 für NVMe. Darüber hinaus hat der NUCS zwei SATA- (6 Gbit/s) Ports mit separatem Power-Connector.



Der SBC wird mit Versorgungsspannungen zwischen 10,8 VDC und 26,4 VDC betrieben. Er ist für den Temperaturbereich von 0 bis +60 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit bis 95 % bei 40 °C konzipiert. Für den NUCS bietet E.E.P.D. die gängigen Betriebssysteme Microsoft Windows 11, Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise oder Linux Ubuntu 20.04 LTS an. Die Betriebssysteme sind für den Einsatz in Embedded-Systemen optimiert.



Wie alle Single-Board-Computer der Marke PROFIVE zeichnet sich auch der NUCS durch höchste Qualität „Made in Germany“ aus. Er wird bei E.E.P.D. in Deutschland entwickelt, produziert und auch der Support erfolgt von hier. Bei der Fertigung werden Komponenten und Betriebssysteme verwendet, die auf der „Long-term-Roadmap“ stehen und die Langzeitverfügbarkeit des Systems sicherstellen.



Über E.E.P.D.

Die 1988 gegründete E.E.P.D. GmbH mit Sitz im Norden Münchens entwickelt und produziert kundenspezifische und Standard-Embedded-Computerbaugruppen und Systeme auf ARM- und x86-Basis. Das Angebotsspektrum von E.E.P.D. reicht von der innovativen Planung über das individuelle Design bis hin zur weltweiten Serienlieferung. Die eigene Produktion am Standort Weichs im Norden von München gewährt schnelles und flexibles Handeln. In-house EMV- und Umweltlabore unterstützen bei Produktzertifizierungen und komplettieren die Dienstleistungen. Verschiedene Auszeichnungen und Zertifizierungen (DIN EN ISO 9001, EITI-Design-Award, VeriBest-Design-Award, RoHS-Konformität) belegen die erstklassige Qualität der E.E.P.D.-Produkte. Diese werden erfolgreich in der Automatisierungs- und Steuerungstechnik, im sensiblen Strahlungs- und hygienischen Umfeld in der Mess- und Medizintechnik, mit Digital Signage an exponierten öffentlichen Plätzen bis hin zu mobilen Applikationen im kommerziellen Fahrzeugbereich eingesetzt. E.E.P.D. beschäftigt heute rund 100 Mitarbeiter. Weitere Informationen über E.E.P.D. gibt es unter: www.eepd.de



