E.E.P.D. startet Onlineshop für B2B-Kunden Professionellen IT-Bedarf schnell und sicher online einkaufen 20. Oktober 2020 – E.E.P.D., Lösungspartner für kundenspezifische und Standard-Embedded-Computerbaugruppen und Systeme auf ARM- und x86-Basis, startet einen Onlineshop für B2B-Kunden mit professionellem IT-Bedarf. Unter shop.eepd.de können die Kunden mit wenigen Mausklicks hochwertige Produkte, die zu 100 Prozent „Made in Germany“ sind, schnell und kostengünstig bestellen. Dazu gehören I/O-Module mit zahlreichen Schnittstellenvarianten, die über USB an vorhandene IPC- und PC-Systeme angebunden werden können, der EM pro Mini, ein hochwertiges BoxPC-System im embedded-NUC-Format für kommerzielle IT-Anwendungen, der Tough-Box-Hub TBH, ein robuster USB-Hub mit sieben USB-Schnittstellen für den industriellen Einsatz sowie der Though-Box-Modular TBM, ein kompakter, lüfterloser, modular erweiterbarer Industrie-PC. Mit diesem nutzerfreundlichen Internetangebot rundet die E.E.P.D. ihr umfangreiches B2B-Produkt- und Serviceangebot weiter ab.



„Wir freuen uns sehr, über den Start des neuen Onlineshops. Mit dieser Investition haben wir einen wichtigen Baustein im Rahmen unserer digitalen Aktivitäten fertiggestellt“, erklärt Christian Blersch, Geschäftsführer von E.E.P.D. „B2B-Kunden mit professionellem IT-Bedarf finden bei E.E.P.D. hochwertige Lösungen. Unsere Produkte zeichnen sich durch hohe Qualität, Ausfallsicherheit und Nachhaltigkeit aus, da sie langlebiger als die Standards sind und wir lange Verfügbarkeit gemäß Herstellerangaben sicherstellen.“ Über E.E.P.D.



Die 1988 gegründete E.E.P.D. GmbH mit Sitz im Norden Münchens entwickelt und produziert kundenspezifische und Standard-Embedded-Computerbaugruppen und Systeme auf ARM- und x86-Basis. Das Angebotsspektrum von E.E.P.D. reicht von der innovativen Planung über das individuelle Design bis hin zur weltweiten Serienlieferung. Die eigene Produktion am Standort Weichs im Norden von München gewährt schnelles und flexibles Handeln. In-house EMV- und Umweltlabore unterstützen bei Produktzertifizierungen und komplettieren die Dienstleistungen. Verschiedene Auszeichnungen und Zertifizierungen (DIN EN ISO 9001, EITI-Design-Award, VeriBest-Design-Award, RoHS-Konformität) belegen die erstklassige Qualität der E.E.P.D.-Produkte. Diese werden erfolgreich in der Automatisierungs- und Steuerungstechnik, im sensiblen Strahlungs- und hygienischen Umfeld in der Mess- und Medizintechnik, mit Digital Signage an exponierten öffentlichen Plätzen bis hin zu mobilen Applikationen im kommerziellen Fahrzeugbereich eingesetzt. E.E.P.D. beschäftigt heute rund 100 Mitarbeiter. Weitere Informationen über E.E.P.D. gibt es unter: www.eepd.de Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2020 by Mexperts AG