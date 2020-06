E.E.P.D erweitert modulare Box-PC-Reihe um energieeffiziente AMD G-Series SoC-Plattformen der zweiten Generation TB-M eignet sich für vielfältige industrielle Anwendungen, Verfügbarkeit bis 2026 16. Juni 2020 – E.E.P.D., Lösungspartner für kundenspezifische und Standard-Embedded-Computerbaugruppen und Systeme auf ARM- und x86-Basis, bietet seine kompakten, lüfterlosen Box PCs der „EM Tough Box Modular TB-M“-Reihe ab Q3/2020 auch mit energieeffizienten Dual- und Quad-Core-Varianten aus AMDs Embedded G-Series SoC-Plattformfamilie der zweiten Generation an.



„Der robuste EM Tough-Box-Modular TB-M ist als lüfterloser, modularer Industrie-PC (24/7 IPC) die perfekte Plug&Play-Systemlösung“, sagt Christian Blersch, Geschäftsführer von E.E.P.D. „Das System zeichnet sich durch hohe Qualität, Ausfallsicherheit und Langzeitverfügbarkeit bis ins Jahr 2026 aus. Es ist damit die ideale Plattform für anspruchsvolle industrielle Anwendungen, die einen absolut geräuschlosen, energiesparenden Betrieb erfordern.“



Der modulare Industrie-PC verfügt über ein breites Schnittstellenangebot mit sechs USB-3.0-, vier USB-2.0- und drei Gigabit-Ethernet-Ports sowie zwei PCI-Express-Mini-Card-Schnittstellen. Weitere technische Merkmale sind ein Arbeitsspeicher mit bis zu 8 GByte DDR3L-1600-DRAM, ein DVI-I-Steckverbinder für hochauflösende Grafiken (DVI und VGA) und ein Micro-SD-Card-Slot, mit dem sich alle Arten von kundenspezifischen Anwendungen realisieren lassen. Hinzu kommen noch Hardware-Monitor und Watchdog, Kopfhörer-, Mikrofon- sowie ein externer Antennenanschluss. Der TB-M kann um eine Führungsschiene ergänzt werden, mit der verschiedenste USB-Module fixierbar sind. Somit ist eine individuelle Erweiterung um unterschiedliche Funktionen möglich, zum Beispiel serielle Schnittstellen, WLAN, Bluetooth, GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA- und Relais Module und vieles mehr. Die Speicherung großer Datenmengen ermöglicht die mSATA-Flash-Disk mit Kapazitäten von 8 GByte bis 1 TByte. Als Betriebssystem stehen wahlweise Linux (Ubuntu 18.04 LTS) oder Microsoft Windows 7, Windows 10 und Windows 10 loT Enterprise zur Verfügung.



Der TB-M ist durch sein hochwertiges Aluminiumgehäuse eine robuste Lösung für raue Industrie- und Umweltbedingungen. Er hat Abmessungen von 194 mm x 127,3 mm x 41,7 mm (L x B x H) und arbeitet sowohl im kommerziellen Temperaturbereich von 0 °C bis +60 °C als auch im erweiterten Temperaturbereich von –40 °C bis +85 °C. Der weite Spannungsversorgungsbereich von 8 V DC bis 32 V DC gewährleistet ein breites Anwendungsspektrum.



Aufgrund der kompakten Größe und des geringen Gewichts von 900 Gramm ist der EM Tough Box Modular TB-M flexibel einsetzbar. Er kann sowohl als Einzelgerät betrieben, über die Hutschienen- oder Wandmontage befestigt als auch in Schaltschränke montiert werden. Das hochintegrierte System wird bei E.E.P.D. in Deutschland entwickelt, produziert und auch der Support erfolgt von hier. Über E.E.P.D.



Die 1988 gegründete E.E.P.D. GmbH mit Sitz im Norden Münchens entwickelt und produziert kundenspezifische und Standard-Embedded-Computerbaugruppen und Systeme auf ARM- und x86-Basis. Das Angebotsspektrum von E.E.P.D. reicht von der innovativen Planung über das individuelle Design bis hin zur weltweiten Serienlieferung. Die eigene Produktion am Standort Weichs im Norden von München gewährt schnelles und flexibles Handeln. In-house EMV- und Umweltlabore unterstützen bei Produktzertifizierungen und komplettieren die Dienstleistungen. Verschiedene Auszeichnungen und Zertifizierungen (DIN EN ISO 9001, EITI-Design-Award, VeriBest-Design-Award, RoHS-Konformität) belegen die erstklassige Qualität der E.E.P.D.-Produkte. Diese werden erfolgreich in der Automatisierungs- und Steuerungstechnik, im sensiblen Strahlungs- und hygienischen Umfeld in der Mess- und Medizintechnik, mit Digital Signage an exponierten öffentlichen Plätzen bis hin zu mobilen Applikationen im kommerziellen Fahrzeugbereich eingesetzt. E.E.P.D. beschäftigt heute rund 100 Mitarbeiter. Weitere Informationen über E.E.P.D. gibt es unter: www.eepd.de



